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"Три дня": в Киеве предупредили о риске смены власти - РИА Новости, 01.01.2024
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01:00 01.01.2024 (обновлено: 01:01 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/maydan-1919301257.html
"Три дня": в Киеве предупредили о риске смены власти
"Три дня": в Киеве предупредили о риске смены власти - РИА Новости, 01.01.2024
"Три дня": в Киеве предупредили о риске смены власти
Майдан с целью привести к власти Валерия Залужного можно провести всего за три дня, рассказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T01:00
2024-01-01T01:01
в мире
украина
киев
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Майдан с целью привести к власти Валерия Залужного можно провести всего за три дня, рассказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу "Да это так".&quot;Майдан на Украине легко провести. &lt;...&gt;. Максимум, три дня&quot;, — считает аналитик.Бортник сообщил, что его аналитический центр смоделировал приход главкома ВСУ Валерия Залужного к власти без президентских выборов. По его словам, новый переворот на Украине пройдет в виде "быстрого массового протеста". По мнению аналитика, основной проблемой для сторонников Залужного станет узаконивание смены власти с целью угодить западным союзникам Киева. Бортник предположил, что в Верховной Раде сформируется союзная главкому коалиция, которая формально отстранит Владимира Зеленского от власти. Глава Рады возьмет на себя обязанности президента Украины. в то время как Залужного назначат премьер-министром."Реально власть находится в руках премьер-министра, потому что коалиция и глава парламента ему подконтрольны. Реальный президент — он", — поделился прогнозом Бортник.Ранее несколько украинских и западных СМИ писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что главком ВСУ, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для президент, если решит начать политическую карьеру.
https://ria.ru/20231229/zaluzhnyy-1918872343.html
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в мире, украина, киев, валерий залужный, руслан бортник, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, Валерий Залужный, Руслан Бортник, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
"Три дня": в Киеве предупредили о риске смены власти

Политолог Бортник: Залужный может законно сместить Зеленского за три дня

© AP Photo / Felipe DanaПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Майдан с целью привести к власти Валерия Залужного можно провести всего за три дня, рассказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу "Да это так".
«

"Майдан на Украине легко провести. <...>. Максимум, три дня", — считает аналитик.

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Бортник сообщил, что его аналитический центр смоделировал приход главкома ВСУ Валерия Залужного к власти без президентских выборов. По его словам, новый переворот на Украине пройдет в виде "быстрого массового протеста".
По мнению аналитика, основной проблемой для сторонников Залужного станет узаконивание смены власти с целью угодить западным союзникам Киева. Бортник предположил, что в Верховной Раде сформируется союзная главкому коалиция, которая формально отстранит Владимира Зеленского от власти. Глава Рады возьмет на себя обязанности президента Украины. в то время как Залужного назначат премьер-министром.
"Реально власть находится в руках премьер-министра, потому что коалиция и глава парламента ему подконтрольны. Реальный президент — он", — поделился прогнозом Бортник.
Ранее несколько украинских и западных СМИ писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что главком ВСУ, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для президент, если решит начать политическую карьеру.
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