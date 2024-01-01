https://ria.ru/20240101/maydan-1919301257.html

"Три дня": в Киеве предупредили о риске смены власти

"Три дня": в Киеве предупредили о риске смены власти - РИА Новости, 01.01.2024

"Три дня": в Киеве предупредили о риске смены власти

Майдан с целью привести к власти Валерия Залужного можно провести всего за три дня, рассказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T01:00

2024-01-01T01:00

2024-01-01T01:01

в мире

украина

киев

валерий залужный

руслан бортник

владимир зеленский

вооруженные силы украины

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839642779_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_a75a8425e533b4bac71c06ebefb9fb08.jpg

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Майдан с целью привести к власти Валерия Залужного можно провести всего за три дня, рассказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу "Да это так"."Майдан на Украине легко провести. <...>. Максимум, три дня", — считает аналитик.Бортник сообщил, что его аналитический центр смоделировал приход главкома ВСУ Валерия Залужного к власти без президентских выборов. По его словам, новый переворот на Украине пройдет в виде "быстрого массового протеста". По мнению аналитика, основной проблемой для сторонников Залужного станет узаконивание смены власти с целью угодить западным союзникам Киева. Бортник предположил, что в Верховной Раде сформируется союзная главкому коалиция, которая формально отстранит Владимира Зеленского от власти. Глава Рады возьмет на себя обязанности президента Украины. в то время как Залужного назначат премьер-министром."Реально власть находится в руках премьер-министра, потому что коалиция и глава парламента ему подконтрольны. Реальный президент — он", — поделился прогнозом Бортник.Ранее несколько украинских и западных СМИ писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что главком ВСУ, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для президент, если решит начать политическую карьеру.

https://ria.ru/20231229/zaluzhnyy-1918872343.html

https://ria.ru/20231229/vlast-1918978609.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, валерий залужный, руслан бортник, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины