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Малинкович подал документы на выдвижение кандидатом в президенты России

Малинкович подал документы на выдвижение кандидатом в президенты России - РИА Новости, 01.01.2024

Малинкович подал документы на выдвижение кандидатом в президенты России

Председатель ЦК партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович подал документы в ЦИК РФ на выдвижение кандидатом в президенты страны, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T12:27

2024-01-01T12:27

2024-01-01T13:04

выборы президента россии — 2024

политика

россия

коммунисты россии

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Председатель ЦК партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович подал документы в ЦИК РФ на выдвижение кандидатом в президенты страны, передает корреспондент РИА Новости. Ранее съезд "Коммунистов России" выдвинул председателя ЦК партии Малинковича кандидатом в президенты РФ "Для нас год прекрасно начался, для "Коммунистов России". Все великолепно команда подготовила. За полчаса - рекордное время - сдали документы. За этими документами стоит вся огромная партия", - поделился Малинкович с журналистами.Он отметил, что находится в боевом настроении, а программой, с которой он выдвигается, будет "зачитываться вся страна, ЦРУшники будут хвататься за сердце".Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.

https://ria.ru/20231230/vybory-1918791082.html

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политика, россия, коммунисты россии, центральное разведывательное управление (цру)