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Малинкович подал документы на выдвижение кандидатом в президенты России
Малинкович подал документы на выдвижение кандидатом в президенты России - РИА Новости, 01.01.2024
Малинкович подал документы на выдвижение кандидатом в президенты России
Председатель ЦК партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович подал документы в ЦИК РФ на выдвижение кандидатом в президенты страны, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T12:27
2024-01-01T12:27
2024-01-01T13:04
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Председатель ЦК партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович подал документы в ЦИК РФ на выдвижение кандидатом в президенты страны, передает корреспондент РИА Новости. Ранее съезд "Коммунистов России" выдвинул председателя ЦК партии Малинковича кандидатом в президенты РФ "Для нас год прекрасно начался, для "Коммунистов России". Все великолепно команда подготовила. За полчаса - рекордное время - сдали документы. За этими документами стоит вся огромная партия", - поделился Малинкович с журналистами.Он отметил, что находится в боевом настроении, а программой, с которой он выдвигается, будет "зачитываться вся страна, ЦРУшники будут хвататься за сердце".Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
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политика, россия, коммунисты россии, центральное разведывательное управление (цру)
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Коммунисты России, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Малинкович подал документы на выдвижение кандидатом в президенты России
Малинкович подал документы на выдвижение кандидатом на выборы президента РФ