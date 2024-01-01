Рейтинг@Mail.ru
Макрон дерзко высказался о России в новогоднем обращении - РИА Новости, 01.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:42 01.01.2024 (обновлено: 14:03 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/makron-1919314238.html
Макрон дерзко высказался о России в новогоднем обращении
Макрон дерзко высказался о России в новогоднем обращении - РИА Новости, 01.01.2024
Макрон дерзко высказался о России в новогоднем обращении
Президент Франции Эммануэль Макрон в новогоднем обращении жестко высказался о России и конфликте на Украине, передает телеканал TF1. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T08:42
2024-01-01T14:03
специальная военная операция на украине
в мире
эммануэль макрон
россия
украина
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840224733_0:0:2826:1590_1920x0_80_0_0_afe58f2d99bb46a5e82c18aeb1909e50.jpg
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в новогоднем обращении жестко высказался о России и конфликте на Украине, передает телеканал TF1.&quot;В июне следующего года [когда состоятся выборы в Европарламент] французским избирателям предстоит высказаться за укрепление европейского суверенитета. Им предстоит сделать выбор между тем, чтобы остановить Россию и поддержать Украину или же уступить авторитарным силам&quot;, — заявил Макрон.Французы раскритиковали обращение Макрона. В комментариях в Le Figaro они назвали его худшим президентом в истории страны, призвали меньше слушать США и выступить за мир на Украине, а не провоцировать Россию.Президент Владимир Путин называл целью спецоперации "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20231231/sholts-1919221332.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840224733_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_86a8effdbaf4fe781b44bae8c5bcccd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эммануэль макрон, россия, украина, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Эммануэль Макрон, Россия, Украина, Владимир Путин
Макрон дерзко высказался о России в новогоднем обращении

Макрон в новогоднем обращении напомнил о выборе между Россией и Украиной

© AP Photo / Julien de RosaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© AP Photo / Julien de Rosa
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в новогоднем обращении жестко высказался о России и конфликте на Украине, передает телеканал TF1.
«

"В июне следующего года [когда состоятся выборы в Европарламент] французским избирателям предстоит высказаться за укрепление европейского суверенитета. Им предстоит сделать выбор между тем, чтобы остановить Россию и поддержать Украину или же уступить авторитарным силам", — заявил Макрон.

Французы раскритиковали обращение Макрона. В комментариях в Le Figaro они назвали его худшим президентом в истории страны, призвали меньше слушать США и выступить за мир на Украине, а не провоцировать Россию.

Президент Владимир Путин называл целью спецоперации "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
Шольц сделал жесткое заявление о Путине в новогоднем обращении
Вчера, 09:11
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭммануэль МакронРоссияУкраинаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала