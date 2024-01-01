Макрон дерзко высказался о России в новогоднем обращении
Макрон в новогоднем обращении напомнил о выборе между Россией и Украиной
© AP Photo / Julien de RosaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Julien de Rosa
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в новогоднем обращении жестко высказался о России и конфликте на Украине, передает телеканал TF1.
«
"В июне следующего года [когда состоятся выборы в Европарламент] французским избирателям предстоит высказаться за укрепление европейского суверенитета. Им предстоит сделать выбор между тем, чтобы остановить Россию и поддержать Украину или же уступить авторитарным силам", — заявил Макрон.
Французы раскритиковали обращение Макрона. В комментариях в Le Figaro они назвали его худшим президентом в истории страны, призвали меньше слушать США и выступить за мир на Украине, а не провоцировать Россию.
Президент Владимир Путин называл целью спецоперации "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Президент Владимир Путин называл целью спецоперации "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.