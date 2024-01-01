https://ria.ru/20240101/makron-1919314238.html

Макрон дерзко высказался о России в новогоднем обращении

Макрон дерзко высказался о России в новогоднем обращении - РИА Новости, 01.01.2024

Макрон дерзко высказался о России в новогоднем обращении

Президент Франции Эммануэль Макрон в новогоднем обращении жестко высказался о России и конфликте на Украине, передает телеканал TF1. РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T08:42

2024-01-01T08:42

2024-01-01T14:03

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в новогоднем обращении жестко высказался о России и конфликте на Украине, передает телеканал TF1."В июне следующего года [когда состоятся выборы в Европарламент] французским избирателям предстоит высказаться за укрепление европейского суверенитета. Им предстоит сделать выбор между тем, чтобы остановить Россию и поддержать Украину или же уступить авторитарным силам", — заявил Макрон.Французы раскритиковали обращение Макрона. В комментариях в Le Figaro они назвали его худшим президентом в истории страны, призвали меньше слушать США и выступить за мир на Украине, а не провоцировать Россию.Президент Владимир Путин называл целью спецоперации "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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в мире, эммануэль макрон, россия, украина, владимир путин