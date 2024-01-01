https://ria.ru/20240101/konflikt-1919374649.html

В Британии хотят продлить конфликт на Украине минимум на год, пишут СМИ

В Британии хотят продлить конфликт на Украине минимум на год, пишут СМИ - РИА Новости, 01.01.2024

В Британии хотят продлить конфликт на Украине минимум на год, пишут СМИ

В Великобритании рассматривают возможность продлить конфликт на Украине по меньшей мере до 2025 года, сообщает газета Times со ссылкой на источник в британском... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T16:17

2024-01-01T16:17

2024-01-01T16:17

специальная военная операция на украине

украина

великобритания

в мире

европа

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913651017_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ae0977ad4dc95718fb7e182868632700.jpg

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. В Великобритании рассматривают возможность продлить конфликт на Украине по меньшей мере до 2025 года, сообщает газета Times со ссылкой на источник в британском правительстве. Как заявил источник издания, Британия вместе с другими европейскими странами "запускают механизмы" с целью гарантировать, что смогут помогать Украине без помощи США, если там вновь станет президентом Дональд Трамп. Согласно изданию, начальники британской военной разведки считают, что Украина не сможет добиться успехов на фронте в 2024 году, потому что у нее нет ни живой силы, ни оружия для крупного прорыва на поле боя. "С 2024 годом речь не идет о крупном оперативном успехе - маловероятно, что будет прорыв в этом году. В 2024 году речь о том, чтобы дотянуть (президента России Владимира) Путина до 2025-го и далее…" - цитирует газета слова источника. Как пишет газета, министры в Европе отчаянно пытаются нарастить производственные возможности по всему континенту, чтобы иметь возможность отправлять оружие и боеприпасы Киеву в течение еще как минимум года независимо от поддержки США. Украинский военный источник заявил изданию, что запасы оружия Британии настолько уменьшились, что теперь лучше вести переговоры с Германией на этот счет. Он также признал, что среднестатистические украинцы говорили о перемирии, однако есть вопросы относительно условий такого перемирия. Издание также указывает, что, по мнению некоторых западных чиновников, Украина может продолжать удерживать территории без помощи США, если речь идет об обороне. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231231/ukraina-1919296058.html

https://ria.ru/20231230/nachalo-1919116207.html

https://ria.ru/20231230/fiasko-1919080384.html

украина

великобритания

европа

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, великобритания, в мире, европа, сша