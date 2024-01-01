https://ria.ru/20240101/kndr-1919306955.html

Ким Чен Ын приказал уничтожить США и Южную Корею в случае конфликта

Ким Чен Ын приказал уничтожить США и Южную Корею в случае конфликта - РИА Новости, 01.01.2024

Ким Чен Ын приказал уничтожить США и Южную Корею в случае конфликта

Лидер КНДР Ким Чен Ын на новогодней встрече с командованием армии приказал быть готовыми уничтожить "сокрушительным ударом" США и Южную Корею, если те... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T04:04

2024-01-01T04:04

2024-01-01T12:49

в мире

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корейский полуостров

ким чен ын

кндр (северная корея)

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СЕУЛ, 1 янв — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын на новогодней встрече с командованием армии приказал быть готовыми уничтожить "сокрушительным ударом" США и Южную Корею, если те спровоцируют конфликт, сообщило радио "Голос Кореи"."Товарищ Ким Чен Ын <…> подчеркнул, что наша армия должна обладать решительным духом противостояния и четким пониманием главного врага и должна безжалостно разгромить любой вид провокации со стороны врагов. Если те выберут военное противостояние с КНДР и спровоцируют конфликт, то армия без малейшего колебания должна мобилизовать все силы и средства для нанесения сокрушительного удара и полного уничтожения противника", — передает радио слова Ким Чен Ына.Кроме того, северокорейский лидер призвал и дальше "затачивать меч" для защиты республики и мира в ней.По информации радио, Ким Чен Ын встретился с командованием Корейской народной армии 31 декабря в здании Центрального комитета партии. Он поздравил военных и высоко оценил их достижения в прошедшем году, а также выразил признательность за "неизменную преданность" партии и народу, защите родины и за абсолютное исполнение приказов.По словам Ким Чен Ына, 2024 год станет эпохой "расцвета усиления готовности к войне", а КНДР достигнет еще больших успехов в построении мощной армии.

https://ria.ru/20231231/kndr-1919259504.html

https://ria.ru/20231227/koreya-1918362168.html

сша

южная корея

корейский полуостров

кндр (северная корея)

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в мире, сша, южная корея, корейский полуостров, ким чен ын, кндр (северная корея)