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Ким Чен Ын приказал уничтожить США и Южную Корею в случае конфликта
Ким Чен Ын приказал уничтожить США и Южную Корею в случае конфликта - РИА Новости, 01.01.2024
Ким Чен Ын приказал уничтожить США и Южную Корею в случае конфликта
Лидер КНДР Ким Чен Ын на новогодней встрече с командованием армии приказал быть готовыми уничтожить "сокрушительным ударом" США и Южную Корею, если те... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T04:04
2024-01-01T04:04
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СЕУЛ, 1 янв — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын на новогодней встрече с командованием армии приказал быть готовыми уничтожить "сокрушительным ударом" США и Южную Корею, если те спровоцируют конфликт, сообщило радио "Голос Кореи"."Товарищ Ким Чен Ын <…> подчеркнул, что наша армия должна обладать решительным духом противостояния и четким пониманием главного врага и должна безжалостно разгромить любой вид провокации со стороны врагов. Если те выберут военное противостояние с КНДР и спровоцируют конфликт, то армия без малейшего колебания должна мобилизовать все силы и средства для нанесения сокрушительного удара и полного уничтожения противника", — передает радио слова Ким Чен Ына.Кроме того, северокорейский лидер призвал и дальше "затачивать меч" для защиты республики и мира в ней.По информации радио, Ким Чен Ын встретился с командованием Корейской народной армии 31 декабря в здании Центрального комитета партии. Он поздравил военных и высоко оценил их достижения в прошедшем году, а также выразил признательность за "неизменную преданность" партии и народу, защите родины и за абсолютное исполнение приказов.По словам Ким Чен Ына, 2024 год станет эпохой "расцвета усиления готовности к войне", а КНДР достигнет еще больших успехов в построении мощной армии.
https://ria.ru/20231231/kndr-1919259504.html
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В мире, США, Южная Корея, Корейский полуостров, Ким Чен Ын, КНДР (Северная Корея)
Ким Чен Ын приказал уничтожить США и Южную Корею в случае конфликта
"Голос Кореи": Ким Чен Ын приказал при конфликте уничтожить США и Южную Корею
СЕУЛ, 1 янв — РИА Новости.
Лидер КНДР Ким Чен Ын на новогодней встрече с командованием армии приказал быть готовыми уничтожить "сокрушительным ударом" США и Южную Корею, если те спровоцируют конфликт, сообщило радио "Голос Кореи
".
"Товарищ Ким Чен Ын <…> подчеркнул, что наша армия должна обладать решительным духом противостояния и четким пониманием главного врага и должна безжалостно разгромить любой вид провокации со стороны врагов. Если те выберут военное противостояние с КНДР и спровоцируют конфликт, то армия без малейшего колебания должна мобилизовать все силы и средства для нанесения сокрушительного удара и полного уничтожения противника", — передает радио слова Ким Чен Ына.
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Кроме того, северокорейский лидер призвал и дальше "затачивать меч" для защиты республики и мира в ней.
По информации радио, Ким Чен Ын встретился с командованием Корейской народной армии 31 декабря в здании Центрального комитета партии. Он поздравил военных и высоко оценил их достижения в прошедшем году, а также выразил признательность за "неизменную преданность" партии и народу, защите родины и за абсолютное исполнение приказов.
По словам Ким Чен Ына, 2024 год станет эпохой "расцвета усиления готовности к войне", а КНДР достигнет еще больших успехов в построении мощной армии.
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