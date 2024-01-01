https://ria.ru/20240101/knaysl-1919302899.html

Так и случилось. Экс-глава МИД Австрии восхитилась словами Путина о России

Так и случилось. Экс-глава МИД Австрии восхитилась словами Путина о России - РИА Новости, 01.01.2024

Так и случилось. Экс-глава МИД Австрии восхитилась словами Путина о России

Ситуация в мировой экономике существенно изменилась в пользу России, заявила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в интервью журналисту Флавио фон Вицлебену. РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T01:30

2024-01-01T01:30

2024-01-01T09:42

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карин кнайсль

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Ситуация в мировой экономике существенно изменилась в пользу России, заявила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в интервью журналисту Флавио фон Вицлебену."В экономическом плане, самое позднее в июне 2023 года, я вспоминаю, как на Петербургском экономическом форуме президент Путин в своем пленарном выступлении отметил, что Россия находится среди десяти крупнейших экономических держав и занимает шестое место, но при этом может обогнать Германию", — сказала она.Как подчеркнула Кнайсль, спустя всего два месяца произошло именно то, о чем говорил Путин: Россия обошла ФРГ в рейтинге десяти крупнейших экономических держав."Это событие в экономической политике", — отметила экс-глава МИД Австрии.Ранее помощник президента Максим Орешкин сообщил, что российская экономика стала крупнейшей в Европе.Подводя итоги года, Владимир Путин заявил, что стабильность финансово-экономической системы России стала удивлением не только для так называемых партнеров, но и для самой страны. За предыдущие десятилетия удалось накопить запас прочности, добавил президент.

https://ria.ru/20231219/medvedev-1916820723.html

https://ria.ru/20231210/ekonomika-1914884335.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, германия, австрия, карин кнайсль, владимир путин