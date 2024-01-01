https://ria.ru/20240101/kino-1917033953.html

На что сходить в кино в праздники: самые громкие премьеры

На что сходить в кино в праздники: самые громкие премьеры - РИА Новости, 01.01.2024

На что сходить в кино в праздники: самые громкие премьеры

Новогодняя киноафиша радует обилием отечественных фильмов. О сиквелах прокатного рекордсмена "Холоп" и популярной франшизы "Три богатыря", музыкальной комедии... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T08:00

2024-01-01T08:00

2024-01-01T08:03

культура

клим шипенко

павел прилучный

сергей бурунов

гарик харламов (игорь)

кино и сериалы

куда сходить

что посмотреть

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости, Анастасия Силкина. Новогодняя киноафиша радует обилием отечественных фильмов. О сиквелах прокатного рекордсмена "Холоп" и популярной франшизы "Три богатыря", музыкальной комедии "Бременские музыканты" и других лентах со звездным составом — в материале РИА Новости."Холоп 2": новая эпоха, новая мажоркаПродолжение одного из самых кассовых российских кинохитов выходит на экраны в первый день года. Над второй частью работала та же команда во главе с режиссером Климом Шипенко.На этот раз бывший мажор Гриша выступает в роли воспитателя. Возмущенный безнаказанными выходками Кати, дочери чиновницы, он "отправляет" ее в 1812-й."Персонажи знакомые, кастинг с нуля делать было не надо, локации некоторые искать — тоже. Но в остальном — совершенно новый проект, — предупреждает исполнитель главной роли Милош Бикович. — Другой исторический период. Элементы первой части, которые зрителю нравились, остались, однако сюжет и антураж совсем не такие".Потребовались другие знания и навыки, отметил Шипенко. Например, для съемок бала со сложной хореографией и множеством актеров массовки ему пришлось изучить схожие сцены в фильмах "Анна Каренина", "Золушка", "Война и мир", "Мария-Антуанетта".Аглае Тарасовой, сыгравшей мажорку, погружение в эпоху также далось нелегко: носить корсет и тяжелые платья начала XIX века непросто. А в "современных" сценах актриса сама управляла катером, который по сценарию при погоне врезается в петербургское летнее кафе."Бременские музыканты": сказка для взрослых и детейЕще одна праздничная премьера — музыкальная комедия с впечатляющим актерским составом: Сергей Бурунов, Юлия Пересильд, Константин Хабенский, Мария Аронова, Дмитрий Дюжев, Ирина Горбачева, Тихон Жизневский, Валентина Ляпина."У меня есть мечта: хочу, чтобы певучее добродушие вновь стало важной частью каждой русской семьи, — говорит режиссер Алексей Нужный. — Времена непростые, но песня объединяет, воодушевляет, дает человеку ощущение счастья. Мне хочется, чтобы в новогодние праздники мы все это почувствовали".Трубадур и его друзья Пес, Кошка, Осел и Петух собираются вернуть смех и радость на мрачные улицы Бремена. Прежде всего они должны рассмешить дочь Короля. Бродячим музыкантам надо одержать верх над кознями Разбойников, интригами Сыщика и капризами монаршей семейки.Фильм подготовили всего за десять месяцев, снимали в Кабардино-Балкарии, Дагестане, Ингушетии и Карачаево-Черкесии. По словам режиссера, при создании образов животных решили отказаться от компьютерной графики в пользу пластического грима, чтобы "было как можно больше живого и настоящего"."Новогодний ол инклюзив": отцы, дети и бандитыСемейная история с Яном Цапником и Олесей Судзиловской в главных ролях уже за неделю до Нового года заставила зрителей и посмеяться, и поплакать.Два семейства собираются накрыть праздничный стол, когда выясняется, что они арендовали один и тот же коттедж. Отцы давно не ладят, и нужно решить, кто же останется в доме. Но именно в эту ночь полиция ищет беглых преступников — разъехаться нельзя. За конфликтом родители потеряли из виду детей, и теперь приходится вместе разыскать их, принять роды и обезвредить преступников."Картина о том, что семья — это самое важное и новогодний праздник лучше отмечать, помирившись, подружившись, оставив в старом году все самое негативное, плохое, черное", — отмечает режиссер Олег Асадулин."Вредная привычка": выжить в фитнес-клубеЯн Цапник в эти каникулы иллюстрирует знаменитую фразу: "А вашу маму и тут, и там передают".В комедии Митрия Семенова-Алейникова он играет Батю, чья вредная привычка лишает семью крыши над головой. Теперь ему с сыном Васей (Антон Жижин) надо выжить без гроша в кармане. В отчаянии они едут в город и находят единственное место, где можно находиться 24 часа в сутки — фитнес-клуб. Сельской парочке предстоит стать своими в мире смузи и пилатеса и показать, что такое фитнес по-деревенски. Не обойдется без любовной линии.В картине также снялись Агата Муцениеце, Наталья Земцова, Ирина Пегова и Дмитрий Хрусталев."Новогодний шеф": Прилучный в кулинарном миреВ пробуждающей аппетит комедии Василия Ровенского сыграли Павел Прилучный и Зоя Бербер.От владельца модного ресторана Виктора 31 декабря уходит шеф-повар со всей командой. Но появляется Олеся, владелица кухни на дому в подмосковном поселке. Она привезла пирожные, о заказе которых Виктор уже и забыл. Он предлагает Олесе стать шефом на новогоднюю ночь, ведь у нее особый дар — своими блюдами пробуждать у людей лучшие воспоминания."Три богатыря и Пуп Земли": любимые герои и динозаврыДвенадцатый фильм анимационной франшизы, которую уже 20 лет смотрят всей семьей.Новые приключения завели Алешу Поповича, князя и коня Юлия на миллионы лет в прошлое, а Змей Горыныч встретил настоящего динозавра. Тут такое началось, что "игогошеньки"! Героям надо понять, как вернуться в свое время, и узнать, кто или что такое загадочный Пуп Земли."Великолепная пятерка": приключения собак за кулисамиМультфильм от создателей "Коты Эрмитажа" — на этот раз о собаках и балете.Любимице примы-балерины, утонченной собачке Марго придется объединить силы с уличным псом Самсоном, чтобы вернуть хозяйке драгоценную диадему и спасти "Лебединое озеро".Сказка с мушкетерским девизом "Один за всех и все за одного!" заинтересует и взрослых: герои говорят голосами Гарика Харламова и Павла Прилучного.

https://ria.ru/20231205/serial-1913698880.html

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2024

Анастасия Силкина

Анастасия Силкина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Силкина

клим шипенко, павел прилучный, сергей бурунов, гарик харламов (игорь), кино и сериалы, куда сходить , что посмотреть , новый год