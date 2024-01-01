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На что сходить в кино в праздники: самые громкие премьеры - РИА Новости, 01.01.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 01.01.2024 (обновлено: 08:03 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/kino-1917033953.html
На что сходить в кино в праздники: самые громкие премьеры
На что сходить в кино в праздники: самые громкие премьеры - РИА Новости, 01.01.2024
На что сходить в кино в праздники: самые громкие премьеры
Новогодняя киноафиша радует обилием отечественных фильмов. О сиквелах прокатного рекордсмена "Холоп" и популярной франшизы "Три богатыря", музыкальной комедии... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T08:00
2024-01-01T08:03
культура
клим шипенко
павел прилучный
сергей бурунов
гарик харламов (игорь)
кино и сериалы
куда сходить
что посмотреть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908644701_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_d658354030382969cc962615d3b88dd9.jpg
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости, Анастасия Силкина. Новогодняя киноафиша радует обилием отечественных фильмов. О сиквелах прокатного рекордсмена "Холоп" и популярной франшизы "Три богатыря", музыкальной комедии "Бременские музыканты" и других лентах со звездным составом — в материале РИА Новости."Холоп 2": новая эпоха, новая мажоркаПродолжение одного из самых кассовых российских кинохитов выходит на экраны в первый день года. Над второй частью работала та же команда во главе с режиссером Климом Шипенко.На этот раз бывший мажор Гриша выступает в роли воспитателя. Возмущенный безнаказанными выходками Кати, дочери чиновницы, он "отправляет" ее в 1812-й.&quot;Персонажи знакомые, кастинг с нуля делать было не надо, локации некоторые искать — тоже. Но в остальном — совершенно новый проект, — предупреждает исполнитель главной роли Милош Бикович. — Другой исторический период. Элементы первой части, которые зрителю нравились, остались, однако сюжет и антураж совсем не такие&quot;.Потребовались другие знания и навыки, отметил Шипенко. Например, для съемок бала со сложной хореографией и множеством актеров массовки ему пришлось изучить схожие сцены в фильмах "Анна Каренина", "Золушка", "Война и мир", "Мария-Антуанетта".Аглае Тарасовой, сыгравшей мажорку, погружение в эпоху также далось нелегко: носить корсет и тяжелые платья начала XIX века непросто. А в "современных" сценах актриса сама управляла катером, который по сценарию при погоне врезается в петербургское летнее кафе."Бременские музыканты": сказка для взрослых и детейЕще одна праздничная премьера — музыкальная комедия с впечатляющим актерским составом: Сергей Бурунов, Юлия Пересильд, Константин Хабенский, Мария Аронова, Дмитрий Дюжев, Ирина Горбачева, Тихон Жизневский, Валентина Ляпина.&quot;У меня есть мечта: хочу, чтобы певучее добродушие вновь стало важной частью каждой русской семьи, — говорит режиссер Алексей Нужный. — Времена непростые, но песня объединяет, воодушевляет, дает человеку ощущение счастья. Мне хочется, чтобы в новогодние праздники мы все это почувствовали&quot;.Трубадур и его друзья Пес, Кошка, Осел и Петух собираются вернуть смех и радость на мрачные улицы Бремена. Прежде всего они должны рассмешить дочь Короля. Бродячим музыкантам надо одержать верх над кознями Разбойников, интригами Сыщика и капризами монаршей семейки.Фильм подготовили всего за десять месяцев, снимали в Кабардино-Балкарии, Дагестане, Ингушетии и Карачаево-Черкесии. По словам режиссера, при создании образов животных решили отказаться от компьютерной графики в пользу пластического грима, чтобы "было как можно больше живого и настоящего"."Новогодний ол инклюзив": отцы, дети и бандитыСемейная история с Яном Цапником и Олесей Судзиловской в главных ролях уже за неделю до Нового года заставила зрителей и посмеяться, и поплакать.Два семейства собираются накрыть праздничный стол, когда выясняется, что они арендовали один и тот же коттедж. Отцы давно не ладят, и нужно решить, кто же останется в доме. Но именно в эту ночь полиция ищет беглых преступников — разъехаться нельзя. За конфликтом родители потеряли из виду детей, и теперь приходится вместе разыскать их, принять роды и обезвредить преступников.&quot;Картина о том, что семья — это самое важное и новогодний праздник лучше отмечать, помирившись, подружившись, оставив в старом году все самое негативное, плохое, черное&quot;, — отмечает режиссер Олег Асадулин."Вредная привычка": выжить в фитнес-клубеЯн Цапник в эти каникулы иллюстрирует знаменитую фразу: "А вашу маму и тут, и там передают".В комедии Митрия Семенова-Алейникова он играет Батю, чья вредная привычка лишает семью крыши над головой. Теперь ему с сыном Васей (Антон Жижин) надо выжить без гроша в кармане. В отчаянии они едут в город и находят единственное место, где можно находиться 24 часа в сутки — фитнес-клуб. Сельской парочке предстоит стать своими в мире смузи и пилатеса и показать, что такое фитнес по-деревенски. Не обойдется без любовной линии.В картине также снялись Агата Муцениеце, Наталья Земцова, Ирина Пегова и Дмитрий Хрусталев."Новогодний шеф": Прилучный в кулинарном миреВ пробуждающей аппетит комедии Василия Ровенского сыграли Павел Прилучный и Зоя Бербер.От владельца модного ресторана Виктора 31 декабря уходит шеф-повар со всей командой. Но появляется Олеся, владелица кухни на дому в подмосковном поселке. Она привезла пирожные, о заказе которых Виктор уже и забыл. Он предлагает Олесе стать шефом на новогоднюю ночь, ведь у нее особый дар — своими блюдами пробуждать у людей лучшие воспоминания."Три богатыря и Пуп Земли": любимые герои и динозаврыДвенадцатый фильм анимационной франшизы, которую уже 20 лет смотрят всей семьей.Новые приключения завели Алешу Поповича, князя и коня Юлия на миллионы лет в прошлое, а Змей Горыныч встретил настоящего динозавра. Тут такое началось, что "игогошеньки"! Героям надо понять, как вернуться в свое время, и узнать, кто или что такое загадочный Пуп Земли."Великолепная пятерка": приключения собак за кулисамиМультфильм от создателей "Коты Эрмитажа" — на этот раз о собаках и балете.Любимице примы-балерины, утонченной собачке Марго придется объединить силы с уличным псом Самсоном, чтобы вернуть хозяйке драгоценную диадему и спасти "Лебединое озеро".Сказка с мушкетерским девизом "Один за всех и все за одного!" заинтересует и взрослых: герои говорят голосами Гарика Харламова и Павла Прилучного.
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Анастасия Силкина
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клим шипенко, павел прилучный, сергей бурунов, гарик харламов (игорь), кино и сериалы, куда сходить , что посмотреть , новый год
Культура, Клим Шипенко, Павел Прилучный, Сергей Бурунов, Гарик Харламов (Игорь), Кино и сериалы, куда сходить , что посмотреть , Новый год
На что сходить в кино в праздники: самые громкие премьеры

В кинопрокат выходят фильмы "Холоп 2" и "Бременские музыканты"

© Фото предоставлено компанией "Централ Партнершип"На съемках фильма "Холоп 2"
На съемках фильма Холоп 2
© Фото предоставлено компанией "Централ Партнершип"
Читать ria.ru в
Анастасия Силкина
корреспондент
Все материалы
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости, Анастасия Силкина. Новогодняя киноафиша радует обилием отечественных фильмов. О сиквелах прокатного рекордсмена "Холоп" и популярной франшизы "Три богатыря", музыкальной комедии "Бременские музыканты" и других лентах со звездным составом — в материале РИА Новости.

"Холоп 2": новая эпоха, новая мажорка

Продолжение одного из самых кассовых российских кинохитов выходит на экраны в первый день года. Над второй частью работала та же команда во главе с режиссером Климом Шипенко.
© Фото предоставлено компанией "Централ Партнершип"На съемках фильма "Холоп 2"
На съемках фильма Холоп 2
© Фото предоставлено компанией "Централ Партнершип"
На съемках фильма "Холоп 2"
На этот раз бывший мажор Гриша выступает в роли воспитателя. Возмущенный безнаказанными выходками Кати, дочери чиновницы, он "отправляет" ее в 1812-й.
«

"Персонажи знакомые, кастинг с нуля делать было не надо, локации некоторые искать — тоже. Но в остальном — совершенно новый проект, — предупреждает исполнитель главной роли Милош Бикович. — Другой исторический период. Элементы первой части, которые зрителю нравились, остались, однако сюжет и антураж совсем не такие".

© Фото предоставлено компанией "Централ Партнершип"На съемках фильма "Холоп 2"
На съемках фильма Холоп 2
На съемках фильма "Холоп 2"
© Фото предоставлено компанией "Централ Партнершип"
1 из 2
© Фото предоставлено компанией "Централ Партнершип"

Съемки фильма "Холоп 2"

На съемках фильма Холоп 2

Съемки фильма "Холоп 2"

© Фото предоставлено компанией "Централ Партнершип"
2 из 2
На съемках фильма "Холоп 2"
© Фото предоставлено компанией "Централ Партнершип"
1 из 2

Съемки фильма "Холоп 2"

© Фото предоставлено компанией "Централ Партнершип"
2 из 2
Потребовались другие знания и навыки, отметил Шипенко. Например, для съемок бала со сложной хореографией и множеством актеров массовки ему пришлось изучить схожие сцены в фильмах "Анна Каренина", "Золушка", "Война и мир", "Мария-Антуанетта".
© Фото предоставлено компанией "Централ Партнершип"На съемках фильма "Холоп 2"
На съемках фильма Холоп 2
© Фото предоставлено компанией "Централ Партнершип"
На съемках фильма "Холоп 2"
Аглае Тарасовой, сыгравшей мажорку, погружение в эпоху также далось нелегко: носить корсет и тяжелые платья начала XIX века непросто. А в "современных" сценах актриса сама управляла катером, который по сценарию при погоне врезается в петербургское летнее кафе.

"Бременские музыканты": сказка для взрослых и детей

Еще одна праздничная премьера — музыкальная комедия с впечатляющим актерским составом: Сергей Бурунов, Юлия Пересильд, Константин Хабенский, Мария Аронова, Дмитрий Дюжев, Ирина Горбачева, Тихон Жизневский, Валентина Ляпина.
© Предоставлено компанией "Централ Партнершип"Кадр из фильма "Бременские музыканты"
Кадр из фильма Бременские музыканты
© Предоставлено компанией "Централ Партнершип"
Кадр из фильма "Бременские музыканты"
«

"У меня есть мечта: хочу, чтобы певучее добродушие вновь стало важной частью каждой русской семьи, — говорит режиссер Алексей Нужный. — Времена непростые, но песня объединяет, воодушевляет, дает человеку ощущение счастья. Мне хочется, чтобы в новогодние праздники мы все это почувствовали".

© Предоставлено компанией "Централ Партнершип"Кадр из фильма "Бременские музыканты"
Кадр из фильма Бременские музыканты
Кадр из фильма "Бременские музыканты"
© Предоставлено компанией "Централ Партнершип"
1 из 2
© Предоставлено компанией "Централ Партнершип"

Эпизод из фильма "Бременские музыканты"

Кадр из фильма Бременские музыканты

Эпизод из фильма "Бременские музыканты"

© Предоставлено компанией "Централ Партнершип"
2 из 2
Кадр из фильма "Бременские музыканты"
© Предоставлено компанией "Централ Партнершип"
1 из 2

Эпизод из фильма "Бременские музыканты"

© Предоставлено компанией "Централ Партнершип"
2 из 2
Трубадур и его друзья Пес, Кошка, Осел и Петух собираются вернуть смех и радость на мрачные улицы Бремена. Прежде всего они должны рассмешить дочь Короля. Бродячим музыкантам надо одержать верх над кознями Разбойников, интригами Сыщика и капризами монаршей семейки.
© Предоставлено компанией "Централ Партнершип"Кадр из фильма "Бременские музыканты"
Кадр из фильма Бременские музыканты
Кадр из фильма "Бременские музыканты"
© Предоставлено компанией "Централ Партнершип"
1 из 3
© Предоставлено компанией "Централ Партнершип"

Эпизод из фильма "Бременские музыканты"

Кадр из фильма Бременские музыканты

Эпизод из фильма "Бременские музыканты"

© Предоставлено компанией "Централ Партнершип"
2 из 3
© Фото предоставлено компанией "Централ Партнершип"

Фрагмент фильма "Бременские музыканты"

Кадр из фильма Бременские музыканты

Фрагмент фильма "Бременские музыканты"

© Фото предоставлено компанией "Централ Партнершип"
3 из 3
Кадр из фильма "Бременские музыканты"
© Предоставлено компанией "Централ Партнершип"
1 из 3

Эпизод из фильма "Бременские музыканты"

© Предоставлено компанией "Централ Партнершип"
2 из 3

Фрагмент фильма "Бременские музыканты"

© Фото предоставлено компанией "Централ Партнершип"
3 из 3
Фильм подготовили всего за десять месяцев, снимали в Кабардино-Балкарии, Дагестане, Ингушетии и Карачаево-Черкесии. По словам режиссера, при создании образов животных решили отказаться от компьютерной графики в пользу пластического грима, чтобы "было как можно больше живого и настоящего".

"Новогодний ол инклюзив": отцы, дети и бандиты

Семейная история с Яном Цапником и Олесей Судзиловской в главных ролях уже за неделю до Нового года заставила зрителей и посмеяться, и поплакать.
© Кинокомпания Fenix CinemaКадр из фильма "Новогодний ол инклюзив"
Кадр из фильма Новогодний ол инклюзив
© Кинокомпания Fenix Cinema
Кадр из фильма "Новогодний ол инклюзив"
Два семейства собираются накрыть праздничный стол, когда выясняется, что они арендовали один и тот же коттедж. Отцы давно не ладят, и нужно решить, кто же останется в доме. Но именно в эту ночь полиция ищет беглых преступников — разъехаться нельзя. За конфликтом родители потеряли из виду детей, и теперь приходится вместе разыскать их, принять роды и обезвредить преступников.
© Кинокомпания Fenix CinemaКадр из фильма "Новогодний ол инклюзив"
Кадр из фильма Новогодний ол инклюзив
Кадр из фильма "Новогодний ол инклюзив"
© Кинокомпания Fenix Cinema
1 из 3
© Кинокомпания Fenix Cinema

Эпизод из фильма "Новогодний ол инклюзив"

Кадр из фильма Новогодний ол инклюзив

Эпизод из фильма "Новогодний ол инклюзив"

© Кинокомпания Fenix Cinema
2 из 3
© Кинокомпания Fenix Cinema

Фрагмент фильма "Новогодний ол инклюзив"

Кадр из фильма Новогодний ол инклюзив

Фрагмент фильма "Новогодний ол инклюзив"

© Кинокомпания Fenix Cinema
3 из 3
Кадр из фильма "Новогодний ол инклюзив"
© Кинокомпания Fenix Cinema
1 из 3

Эпизод из фильма "Новогодний ол инклюзив"

© Кинокомпания Fenix Cinema
2 из 3

Фрагмент фильма "Новогодний ол инклюзив"

© Кинокомпания Fenix Cinema
3 из 3
«

"Картина о том, что семья — это самое важное и новогодний праздник лучше отмечать, помирившись, подружившись, оставив в старом году все самое негативное, плохое, черное", — отмечает режиссер Олег Асадулин.

"Вредная привычка": выжить в фитнес-клубе

Ян Цапник в эти каникулы иллюстрирует знаменитую фразу: "А вашу маму и тут, и там передают".
© Компания "НМГ Кинопрокат"Кадр из фильма "Вредная привычка"
Кадр из фильма Вредная привычка
Кадр из фильма "Вредная привычка"
© Компания "НМГ Кинопрокат"
1 из 2
© Компания "НМГ Кинопрокат"

Фрагмент фильма "Вредная привычка"

Кадр из фильма Вредная привычка

Фрагмент фильма "Вредная привычка"

© Компания "НМГ Кинопрокат"
2 из 2
Кадр из фильма "Вредная привычка"
© Компания "НМГ Кинопрокат"
1 из 2

Фрагмент фильма "Вредная привычка"

© Компания "НМГ Кинопрокат"
2 из 2
В комедии Митрия Семенова-Алейникова он играет Батю, чья вредная привычка лишает семью крыши над головой. Теперь ему с сыном Васей (Антон Жижин) надо выжить без гроша в кармане. В отчаянии они едут в город и находят единственное место, где можно находиться 24 часа в сутки — фитнес-клуб. Сельской парочке предстоит стать своими в мире смузи и пилатеса и показать, что такое фитнес по-деревенски. Не обойдется без любовной линии.
© Компания "НМГ Кинопрокат"Кадр из фильма "Вредная привычка"
Кадр из фильма Вредная привычка
Кадр из фильма "Вредная привычка"
© Компания "НМГ Кинопрокат"
1 из 4
© Компания "НМГ Кинопрокат"

Фильм "Вредная привычка"

Кадр из фильма Вредная привычка

Фильм "Вредная привычка"

© Компания "НМГ Кинопрокат"
2 из 4
© Компания "НМГ Кинопрокат"

Фрагмент фильма "Вредная привычка"

Кадр из фильма Вредная привычка

Фрагмент фильма "Вредная привычка"

© Компания "НМГ Кинопрокат"
3 из 4
© Компания "НМГ Кинопрокат"

Эпизод из фильма "Вредная привычка"

Кадр из фильма Вредная привычка

Эпизод из фильма "Вредная привычка"

© Компания "НМГ Кинопрокат"
4 из 4
Кадр из фильма "Вредная привычка"
© Компания "НМГ Кинопрокат"
1 из 4

Фильм "Вредная привычка"

© Компания "НМГ Кинопрокат"
2 из 4

Фрагмент фильма "Вредная привычка"

© Компания "НМГ Кинопрокат"
3 из 4

Эпизод из фильма "Вредная привычка"

© Компания "НМГ Кинопрокат"
4 из 4
В картине также снялись Агата Муцениеце, Наталья Земцова, Ирина Пегова и Дмитрий Хрусталев.

"Новогодний шеф": Прилучный в кулинарном мире

В пробуждающей аппетит комедии Василия Ровенского сыграли Павел Прилучный и Зоя Бербер.
© Компания "Наше кино"Кадр из фильма "Новогодний шеф"
Кадр из фильма Новогодний шеф
Кадр из фильма "Новогодний шеф"
© Компания "Наше кино"
1 из 3
© Компания "Наше кино"

Фрагмент фильма "Новогодний шеф"

Кадр из фильма Новогодний шеф

Фрагмент фильма "Новогодний шеф"

© Компания "Наше кино"
2 из 3
© Компания "Наше кино"

Эпизод из фильма "Новогодний шеф"

Кадр из фильма Новогодний шеф

Эпизод из фильма "Новогодний шеф"

© Компания "Наше кино"
3 из 3
Кадр из фильма "Новогодний шеф"
© Компания "Наше кино"
1 из 3

Фрагмент фильма "Новогодний шеф"

© Компания "Наше кино"
2 из 3

Эпизод из фильма "Новогодний шеф"

© Компания "Наше кино"
3 из 3
От владельца модного ресторана Виктора 31 декабря уходит шеф-повар со всей командой. Но появляется Олеся, владелица кухни на дому в подмосковном поселке. Она привезла пирожные, о заказе которых Виктор уже и забыл. Он предлагает Олесе стать шефом на новогоднюю ночь, ведь у нее особый дар — своими блюдами пробуждать у людей лучшие воспоминания.

"Три богатыря и Пуп Земли": любимые герои и динозавры

Двенадцатый фильм анимационной франшизы, которую уже 20 лет смотрят всей семьей.
© Кинопрокатная компания "Вольга"Кадр из мультфильма "Три богатыря и Пуп Земли"
Кадр из мультфильма Три богатыря и Пуп Земли
Кадр из мультфильма "Три богатыря и Пуп Земли"
© Кинопрокатная компания "Вольга"
1 из 4
© Кинопрокатная компания "Вольга"

Мультфильм "Три богатыря и Пуп Земли"

Кадр из мультфильма Три богатыря и Пуп Земли

Мультфильм "Три богатыря и Пуп Земли"

© Кинопрокатная компания "Вольга"
2 из 4
© Кинопрокатная компания "Вольга"

Эпизод из мультфильма "Три богатыря и Пуп Земли"

Кадр из мультфильма Три богатыря и Пуп Земли

Эпизод из мультфильма "Три богатыря и Пуп Земли"

© Кинопрокатная компания "Вольга"
3 из 4
© Кинопрокатная компания "Вольга"

Фрагмент мультфильма "Три богатыря и Пуп Земли"

Кадр из мультфильма Три богатыря и Пуп Земли

Фрагмент мультфильма "Три богатыря и Пуп Земли"

© Кинопрокатная компания "Вольга"
4 из 4
Кадр из мультфильма "Три богатыря и Пуп Земли"
© Кинопрокатная компания "Вольга"
1 из 4

Мультфильм "Три богатыря и Пуп Земли"

© Кинопрокатная компания "Вольга"
2 из 4

Эпизод из мультфильма "Три богатыря и Пуп Земли"

© Кинопрокатная компания "Вольга"
3 из 4

Фрагмент мультфильма "Три богатыря и Пуп Земли"

© Кинопрокатная компания "Вольга"
4 из 4
Новые приключения завели Алешу Поповича, князя и коня Юлия на миллионы лет в прошлое, а Змей Горыныч встретил настоящего динозавра. Тут такое началось, что "игогошеньки"! Героям надо понять, как вернуться в свое время, и узнать, кто или что такое загадочный Пуп Земли.

"Великолепная пятерка": приключения собак за кулисами

Мультфильм от создателей "Коты Эрмитажа" — на этот раз о собаках и балете.
Любимице примы-балерины, утонченной собачке Марго придется объединить силы с уличным псом Самсоном, чтобы вернуть хозяйке драгоценную диадему и спасти "Лебединое озеро".
© Компания "Наше кино"

Фрагмент мультфильма "Великолепная пятерка"

Кадр из мультфильма Великолепная пятерка

Фрагмент мультфильма "Великолепная пятерка"

© Компания "Наше кино"
1 из 4
© Компания "Наше кино"Кадр из мультфильма "Великолепная пятерка"
Кадр из мультфильма Великолепная пятерка
Кадр из мультфильма "Великолепная пятерка"
© Компания "Наше кино"
2 из 4
© Компания "Наше кино"

Эпизод из мультфильма "Великолепная пятерка"

Кадр из мультфильма Великолепная пятерка

Эпизод из мультфильма "Великолепная пятерка"

© Компания "Наше кино"
3 из 4
© Компания "Наше кино"

Мультфильм "Великолепная пятерка"

Кадр из мультфильма Великолепная пятерка

Мультфильм "Великолепная пятерка"

© Компания "Наше кино"
4 из 4

Фрагмент мультфильма "Великолепная пятерка"

© Компания "Наше кино"
1 из 4
Кадр из мультфильма "Великолепная пятерка"
© Компания "Наше кино"
2 из 4

Эпизод из мультфильма "Великолепная пятерка"

© Компания "Наше кино"
3 из 4

Мультфильм "Великолепная пятерка"

© Компания "Наше кино"
4 из 4
Сказка с мушкетерским девизом "Один за всех и все за одного!" заинтересует и взрослых: герои говорят голосами Гарика Харламова и Павла Прилучного.
Кадр из сериала Слово пацана. Кровь на асфальте
"Слово пацана" — жесть на экране. Стоит ли бояться бандитского сериала
5 декабря 2023, 11:42
 
КультураКлим ШипенкоПавел ПрилучныйСергей БуруновГарик Харламов (Игорь)Кино и сериалыкуда сходитьчто посмотретьНовый год
 
 
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