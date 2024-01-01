https://ria.ru/20240101/kiev-1919334553.html

В Раде подсчитали, сколько Украина потеряла денег из-за блокады границ

В Раде подсчитали, сколько Украина потеряла денег из-за блокады границ - РИА Новости, 01.01.2024

В Раде подсчитали, сколько Украина потеряла денег из-за блокады границ

Украина недополучила около восьми миллиардов гривен (210,6 миллиона долларов) в декабре из-за блокады западных границ, сообщил депутат Верховной рады Ярослав... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T11:46

2024-01-01T11:46

2024-01-01T11:46

в мире

украина

киев

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евросоюз

верховная рада украины

всемирная торговая организация (вто)

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Украина недополучила около восьми миллиардов гривен (210,6 миллиона долларов) в декабре из-за блокады западных границ, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк к в своем Telegram-канале. "Снова потери из-за блокирования границ нашими соседями, где-то восемь миллиардов гривен за декабрь", - написал Железня. Он отметил, что международная помощь в бюджет Украины в декабре составила около пяти миллиардов долларов. Более месяца назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались несколько украинских водителей. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20240101/ukraina-1919307804.html

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в мире, украина, киев, словакия, евросоюз, верховная рада украины, всемирная торговая организация (вто)