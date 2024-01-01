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Харитонов подаст документы на регистрацию в ЦИК 3 января
Харитонов подаст документы на регистрацию в ЦИК 3 января - РИА Новости, 01.01.2024
Харитонов подаст документы на регистрацию в ЦИК 3 января
Документы кандидата от КПРФ на выборах президента РФ Николая Харитонова будут поданы в ЦИК на регистрацию 3 января, сообщил журналистам депутат Госдумы, первый... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T13:45
2024-01-01T13:45
2024-01-01T13:48
выборы президента россии — 2024
политика
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николай харитонов
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Документы кандидата от КПРФ на выборах президента РФ Николая Харитонова будут поданы в ЦИК на регистрацию 3 января, сообщил журналистам депутат Госдумы, первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. "Все документы Николая Михайловича Харитонова готовы для сдачи на регистрацию и будут поданы 3 января", - сказал он. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Прием документов кандидатов-самовыдвиженцев завершился 27 декабря, кандидаты от политических партий могут выдвигаться до 1 января. От думских партий на данный момент уже выдвинуты съездами и подали документы на выдвижение в ЦИК Николай Харитонов от КПРФ, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Владислав Даванков от Новых людей.
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политика, россия, николай харитонов
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Николай Харитонов
Харитонов подаст документы на регистрацию в ЦИК 3 января
Харитонов подаст документы для регистрации кандидатом в президенты 3 января