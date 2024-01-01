https://ria.ru/20240101/izrail-1919398654.html

В Израиле отменили один из ключевых законов судебной реформы

В Израиле отменили один из ключевых законов судебной реформы - РИА Новости, 01.01.2024

В Израиле отменили один из ключевых законов судебной реформы

Верховный суд Израиля в понедельник признал недействительным один из ключевых законов судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху, отменив впервые в... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T20:32

2024-01-01T20:32

2024-01-01T21:03

израиль

в мире

биньямин нетаньяху

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899054020_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_a8d04438c96337974e033bcbe6534533.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 янв - РИА Новости. Верховный суд Израиля в понедельник признал недействительным один из ключевых законов судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху, отменив впервые в истории страны поправку к основному закону, которая предусматривала отмену принципа разумности и ограничивала возможности Верхового суда контролировать решения исполнительной власти, сообщает израильская радиостанция Kan.По данным радиостанции, за решение отменить поправку в рамках спорной судебной реформы проголосовали 8 из 15 судей коллегии Верховного суда.Отмечается, что 12 из 15 судей также одобрили вмешательство Верховного суда в исключительных случаях в процесс пересмотра основных законов, которые составляют основу будущей конституции Израиля.В сентябре Верховный суд Израиля провел несколько слушаний по поводу принятых недавно законов в рамках спорной судебной реформы правительства, которая с начала года сопровождается массовыми протестами по всей стране. Правительство Израиля утверждает, что реформа судебной системы нацелена на достижение баланса между тремя ветвями власти, так как Верховный суд страны в некоторых ситуациях имеет полномочия по отмене законов и решений исполнительной и законодательной власти. Сторонники реформы заявляют, что она необходима, чтобы демократически избранное правительство могло проводить политику в интересах большинства граждан.Противники реформы видят в ней попытки правительства Нетаньяху подорвать демократический порядок в стране и лишить Верховный суд возможности контролировать правительство и законодательную власть, когда речь идет о произвольных, радикальных или коррупционных решениях.

https://ria.ru/20231230/blokada-1919093452.html

https://ria.ru/20231204/front-1913688811.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, в мире, биньямин нетаньяху