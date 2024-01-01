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В Израиле отменили один из ключевых законов судебной реформы - РИА Новости, 01.01.2024
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20:32 01.01.2024 (обновлено: 21:03 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/izrail-1919398654.html
В Израиле отменили один из ключевых законов судебной реформы
В Израиле отменили один из ключевых законов судебной реформы - РИА Новости, 01.01.2024
В Израиле отменили один из ключевых законов судебной реформы
Верховный суд Израиля в понедельник признал недействительным один из ключевых законов судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху, отменив впервые в... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T20:32
2024-01-01T21:03
израиль
в мире
биньямин нетаньяху
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 янв - РИА Новости. Верховный суд Израиля в понедельник признал недействительным один из ключевых законов судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху, отменив впервые в истории страны поправку к основному закону, которая предусматривала отмену принципа разумности и ограничивала возможности Верхового суда контролировать решения исполнительной власти, сообщает израильская радиостанция Kan.По данным радиостанции, за решение отменить поправку в рамках спорной судебной реформы проголосовали 8 из 15 судей коллегии Верховного суда.Отмечается, что 12 из 15 судей также одобрили вмешательство Верховного суда в исключительных случаях в процесс пересмотра основных законов, которые составляют основу будущей конституции Израиля.В сентябре Верховный суд Израиля провел несколько слушаний по поводу принятых недавно законов в рамках спорной судебной реформы правительства, которая с начала года сопровождается массовыми протестами по всей стране. Правительство Израиля утверждает, что реформа судебной системы нацелена на достижение баланса между тремя ветвями власти, так как Верховный суд страны в некоторых ситуациях имеет полномочия по отмене законов и решений исполнительной и законодательной власти. Сторонники реформы заявляют, что она необходима, чтобы демократически избранное правительство могло проводить политику в интересах большинства граждан.Противники реформы видят в ней попытки правительства Нетаньяху подорвать демократический порядок в стране и лишить Верховный суд возможности контролировать правительство и законодательную власть, когда речь идет о произвольных, радикальных или коррупционных решениях.
https://ria.ru/20231230/blokada-1919093452.html
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израиль, в мире, биньямин нетаньяху
Израиль, В мире, Биньямин Нетаньяху
В Израиле отменили один из ключевых законов судебной реформы

Верховный суд Израиля отменил один из ключевых законов судебной реформы

© AP Photo / Oded BaliltyИерусалим
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© AP Photo / Oded Balilty
Иерусалим. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 янв - РИА Новости. Верховный суд Израиля в понедельник признал недействительным один из ключевых законов судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху, отменив впервые в истории страны поправку к основному закону, которая предусматривала отмену принципа разумности и ограничивала возможности Верхового суда контролировать решения исполнительной власти, сообщает израильская радиостанция Kan.
По данным радиостанции, за решение отменить поправку в рамках спорной судебной реформы проголосовали 8 из 15 судей коллегии Верховного суда.
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Отмечается, что 12 из 15 судей также одобрили вмешательство Верховного суда в исключительных случаях в процесс пересмотра основных законов, которые составляют основу будущей конституции Израиля.
В сентябре Верховный суд Израиля провел несколько слушаний по поводу принятых недавно законов в рамках спорной судебной реформы правительства, которая с начала года сопровождается массовыми протестами по всей стране. Правительство Израиля утверждает, что реформа судебной системы нацелена на достижение баланса между тремя ветвями власти, так как Верховный суд страны в некоторых ситуациях имеет полномочия по отмене законов и решений исполнительной и законодательной власти. Сторонники реформы заявляют, что она необходима, чтобы демократически избранное правительство могло проводить политику в интересах большинства граждан.
Противники реформы видят в ней попытки правительства Нетаньяху подорвать демократический порядок в стране и лишить Верховный суд возможности контролировать правительство и законодательную власть, когда речь идет о произвольных, радикальных или коррупционных решениях.
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