https://ria.ru/20240101/izbienie-1919361024.html

В Саратове мужчина избил сотрудника скорой, приехавшей на вызов

В Саратове мужчина избил сотрудника скорой, приехавшей на вызов - РИА Новости, 01.01.2024

В Саратове мужчина избил сотрудника скорой, приехавшей на вызов

Полиция в Саратове задержала мужчину, который избил сотрудника бригады скорой медицинской помощи, прибывшей на вызов, сообщает региональный главк МВД в... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T14:53

2024-01-01T14:53

2024-01-01T15:40

происшествия

саратов

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 1 янв — РИА Новости. Полиция в Саратове задержала мужчину, который избил сотрудника бригады скорой медицинской помощи, прибывшей на вызов, сообщает региональный главк МВД в Telegram-канале.Сообщение от медработников скорой помощи о нападении на фельдшера 1997 года рождения поступило в новогоднюю ночь в 00.17 (23.17 мск 31 декабря)."По предварительным данным, медики были вызваны в одну из квартир дома на улице Тульской для оказания помощи. В процессе осмотра мужчина, находящийся в квартире, нанес медработнику телесные повреждения. На место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники полиции, которые доставили мужчину 1964 года рождения в Заводской отдел полиции", - говорится в сообщении.Уточняется, что полиция проводит проверку по факту причинения телесных повреждений фельдшеру, все обстоятельства устанавливаются.Областное управление СК РФ в Telegram-канале отмечает, что следователи проводят процессуальную проверку по факту нападения на фельдшера скорой помощи."По предварительным данным, 1 января 2024 года по вызову в квартиру дома, расположенного на улице Тульской города Саратова, прибыла бригада скорой медицинской помощи в составе двух фельдшеров для оказания медицинской помощи женщине. 59-летний супруг пациентки, находящийся в алкогольном опьянении, начал агрессивно себя вести с прибывшими сотрудниками. Из-за неполученного ответа на вопрос пациентки нанес удары в голову одного из фельдшеров", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231218/proisshestvie-1916439497.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, саратов, россия, следственный комитет россии (ск рф)