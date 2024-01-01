https://ria.ru/20240101/ivleeva-1919369744.html

Суд отказал предпринимателю в иске к Ивлеевой

Суд отказал предпринимателю в иске к Ивлеевой - РИА Новости, 01.01.2024

Суд отказал предпринимателю в иске к Ивлеевой

Савеловский районный суд Москвы отказал предпринимателю и лидеру религиозной организации "Братство Морозов — Златоуст" Александру Морозову в иске к блогеру... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T15:50

2024-01-01T15:50

2024-01-01T18:42

происшествия

россия

москва

анастасия ивлеева

александр морозов

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генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Савеловский районный суд Москвы отказал предпринимателю и лидеру религиозной организации "Братство Морозов — Златоуст" Александру Морозову в иске к блогеру Анастасии Ивлеевой на десять миллионов рублей, следует из постановления, которое есть в распоряжении РИА Новости. "В удовлетворении исковых требований Морозова Александра Ивановича к ИП "Узенюк А. В." и ООО "Гугл" <...> отказать", — говорится в решении.Согласно документу, Морозов обратился в суд с иском к Ивлеевой и ООО "Гугл" с требованием взыскать с них десять миллионов рублей, без права восстановления заблокировать YouТube-каналы блогера, на которых она публиковала свои видео, стримы и другие выступления на канале "Настя Ивлеева". Кроме этого, он просил обязать блогера удалить из этого канала 84 публикации, в которых, по его словам, использовалась нецензурная лексика. Морозов уже обжаловал решение суда в апелляционной инстанции. Дату рассмотрения еще не назначили.Организованная Ивлеевой вечеринка в московском клубе "Мутабор" с полуобнаженным дресс-кодом вызвала резонанс в обществе. Праздник имел статус закрытого мероприятия, но сама блогер и участники активно выкладывали фото в соцсетях, привлекая к себе внимание. В результате в Генпрокуратуру, МВД, Роскомнадзор, Минкультуры, ФНС и суд направили обращения возмущенные граждане с просьбой проверить Ивлееву и ее гостей на предмет совершения различных правонарушений.Хамовнический районный суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогеру на миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, а рэпера Vacío (Николай Васильев), наряд которого на мероприятии состоял лишь из носка, арестовали на 15 суток и оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ*.Кроме того, суд оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей, признав ее виновной в совершении административного правонарушения по статье "Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка".В итоге блогер и некоторые гости ее вечеринки принесли извинения.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.

https://ria.ru/20231230/vecherinka-1919121723.html

https://ria.ru/20231227/kadyrov-1918570581.html

https://ria.ru/20231228/golaya_vecherinka-1918521704.html

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происшествия, россия, москва, анастасия ивлеева, александр морозов, федеральная налоговая служба (фнс россии), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф