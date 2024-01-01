https://ria.ru/20240101/goroskop-1919346218.html

Финансовый гороскоп на 2024 год

Финансовый гороскоп на 2024 год - РИА Новости, 01.01.2024

Финансовый гороскоп на 2024 год

Новый 2024 год вряд ли порадует стабильностью на финансовых рынках - на этом можно не только потерять, но и прилично заработать, а преуспеют в первую очередь те РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T12:57

2024-01-01T12:57

2024-01-01T12:57

общество

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астрология

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Новый 2024 год вряд ли порадует стабильностью на финансовых рынках - на этом можно не только потерять, но и прилично заработать, а преуспеют в первую очередь те знаки зодиака, у кого получится в нужный момент проявить гибкость и изобретательность, говорится в финансовом "прогнозе" профессионального астролога Майи Рощиной и "Скоринг бюро", подготовленном специально для РИА Новости. Ниже представлены финансовые советы представителям разных знаков зодиака. Овен Будьте готовы подстраиваться под обстоятельства и идти на компромиссы, в том числе с людьми, которые раньше не доставляли проблем. Во многих случаях ваш талант быстро принимать решение станет буквально спасительным. Исключением будет только поспешность с выбором кредитного продукта: перед тем, как подписать договор, сравните предложения от нескольких кредитных организаций. Телец Успех будет зависеть от вашей способности к сотрудничеству. В одиночку справиться со всеми задачами не получится при всем желании. А вот работа в команде не только даст чувство плеча, но и позволит добавить пару нолей к сумме на банковском счету. Повышайте уровень финансовой грамотности, изучая специализированную литературу и сайты с актуальной информацией, а также регулярно получайте свой кредитный отчет. Близнецы В течение года наступит момент, когда вы сможете проявить себя со всем размахом. Для этого могут понадобиться заемные деньги, поэтому убедитесь, что аккуратно ведете счета и в случае необходимости постарайтесь уже сейчас закрыть проблемные кредиты. Помните, что одобрение ипотеки или выгодного автокредита более вероятно клиенту, который не допускал просрочек в прошлом. Рак В некоторых ситуациях вам будет трудно сохранить чувство безопасности, но тревога - плохой советчик. Постарайтесь максимально тщательно собирать сведения, перед тем как принимать любые решения в отношении финансов. Не сообщайте никому коды и персональные данные, чтобы не оказаться жертвой телефонных мошенников. Лев Не раз в наступающем году вам предстоит продемонстрировать свою способность работать в кризисной ситуации. Все непременно получится, если контролировать траты, особенно необязательные, и не влезать в долги. Воспользуйтесь рекомендацией ежемесячно направлять на досрочное погашение кредитов максимально доступную для вас сумму. Таким образом тело кредита будет уменьшаться без большой нагрузки на личный бюджет. Дева Смело приступайте к реализации своих самых амбициозных замыслов. Вы из тех людей, кому под силу сохранить трезвый взгляд на вещи в условиях неопределенности. Ваш позитивный пример способен вдохновить окружающих и добавить вам искренних сторонников. Весы Обязательно проверяйте всю поступающую информацию, в том числе от тех источников, которые всегда казались надежными. Есть риск потерять приличную сумму, даже если первоначально план будет казаться надежным, как швейцарские часы. Прежде чем согласиться на кредитное предложение банка, посмотрите, что еще предлагает рынок, возможно, для вас найдется более выгодное решение. Скорпион Наступающий год отметится и приобретениями, и потерями. А вот каким выйдет баланс, зависит от очень многих факторов, среди которых ваши собственные усилия могут оказаться далеко не определяющими. Очень пригодится помощь в лице проверенного консультанта или брокера. Стрелец В течение всего года вам придется полагаться исключительно на себя. В решающий момент помощь может не прийти, поэтому в любом новом проекте еще на начальном этапе продумывайте возможные пути отхода. Козерог Присмотритесь к инвестициям в совершенно новых для себя сферах, это может сработать. Во второй половине года придется чуть снизить обороты и на время перейти в режим ожидания и планирования. Чтобы держать руку на пульсе, следите за изменениями в своем кредитном рейтинге, его высокий уровень позволит в нужный момент получить заемные средства под привлекательную процентную ставку. Водолей Если неудержимо тянет в депозиты и облигации, не удивляйтесь, это работает ваша знаменитая интуиция. Тем не менее, выбирать только консервативные инструменты необязательно, вы можете позволить себе более интересные стратегии. Рыбы Несмотря на суматоху, вы сможете не только сохранить, но и приумножить свой капитал. Единственное условие - внимательность, чтобы в нужный момент отойти в сторону и пропустить мимо опасную лавину. Регулярно проверяйте свою кредитную историю, чтобы в нужный момент воспользоваться всеми плюсами идеальной финансовой репутации.

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https://ria.ru/20230409/goroskop-1863784077.html

https://ria.ru/20230401/goroskop-1862221770.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, экономика, россия, астрология, гороскоп