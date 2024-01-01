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В Чечне появился новый город
В Чечне появился новый город - РИА Новости, 01.01.2024
В Чечне появился новый город
В Чечне появился новый город Ойсхар, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в Telegram-канале. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T19:36
2024-01-01T19:36
2024-01-01T19:41
общество
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ГРОЗНЫЙ, 1 янв — РИА Новости. В Чечне появился новый город Ойсхар, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в Telegram-канале. "Первый день наступившего нового года ознаменовался для Чеченской Республики появлением нового города Ойсхара. Соответствующий закон, раннее подписанный мной, сегодня вступает в силу", — написал Кадыров. В Ойсхарское городское поселение вошли Верхне-Нойберское, Нижне-Нойберское и Ойсхарское сельские поселения. По словам главы Чечни, статус города положительно отразится на дальнейшем развитии, будет способствовать росту благополучия местных жителей.⠀ "В дальнейшем мы будем активно содействовать развитию нового города, привлекать инвестиции в Ойсхарскую городскую агломерацию и создадим наиболее благоприятные условия для бизнеса, содействуя образованию в городе новых рабочих мест", - добавил он.
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общество, грозный, аргун, гудермес, рамзан кадыров
Общество, Грозный, Аргун, Гудермес, Рамзан Кадыров
В Чечне появился новый город
Кадыров сообщил, что в Чечне появился новый город Ойсхар
ГРОЗНЫЙ, 1 янв — РИА Новости.
В Чечне появился новый город Ойсхар, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в Telegram-канале
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"Первый день наступившего нового года ознаменовался для Чеченской Республики появлением нового города Ойсхара. Соответствующий закон, раннее подписанный мной, сегодня вступает в силу", — написал Кадыров.
В Ойсхарское городское поселение вошли Верхне-Нойберское, Нижне-Нойберское и Ойсхарское сельские поселения. По словам главы Чечни, статус города положительно отразится на дальнейшем развитии, будет способствовать росту благополучия местных жителей.⠀
"В дальнейшем мы будем активно содействовать развитию нового города, привлекать инвестиции в Ойсхарскую городскую агломерацию и создадим наиболее благоприятные условия для бизнеса, содействуя образованию в городе новых рабочих мест", - добавил он.
Всего в Чечне восемь городов - это Грозный, Аргун, Гудермес, Курчалой, Ачхой-Мартан, Урус-Мартан, Шали и Ойсхар.
Кадыров рассказал, какой видит Чечню в будущем