Рейтинг@Mail.ru
В Чечне появился новый город - РИА Новости, 01.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:36 01.01.2024 (обновлено: 19:41 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/gorod-1919394073.html
В Чечне появился новый город
В Чечне появился новый город - РИА Новости, 01.01.2024
В Чечне появился новый город
В Чечне появился новый город Ойсхар, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в Telegram-канале. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T19:36
2024-01-01T19:41
общество
грозный
аргун
гудермес
рамзан кадыров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/01/1919394398_0:0:2542:1430_1920x0_80_0_0_36e44d1eb1cfcf6bd98d47b7a8ee0847.png
ГРОЗНЫЙ, 1 янв — РИА Новости. В Чечне появился новый город Ойсхар, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в Telegram-канале. "Первый день наступившего нового года ознаменовался для Чеченской Республики появлением нового города Ойсхара. Соответствующий закон, раннее подписанный мной, сегодня вступает в силу", — написал Кадыров. В Ойсхарское городское поселение вошли Верхне-Нойберское, Нижне-Нойберское и Ойсхарское сельские поселения. По словам главы Чечни, статус города положительно отразится на дальнейшем развитии, будет способствовать росту благополучия местных жителей.⠀ "В дальнейшем мы будем активно содействовать развитию нового города, привлекать инвестиции в Ойсхарскую городскую агломерацию и создадим наиболее благоприятные условия для бизнеса, содействуя образованию в городе новых рабочих мест", - добавил он.
https://ria.ru/20231213/chechnya-1915587834.html
грозный
аргун
гудермес
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/01/1919394398_305:0:2212:1430_1920x0_80_0_0_de5a129977d7c86a5a5da4832cc9d7a5.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, грозный, аргун, гудермес, рамзан кадыров
Общество, Грозный, Аргун, Гудермес, Рамзан Кадыров
В Чечне появился новый город

Кадыров сообщил, что в Чечне появился новый город Ойсхар

© Kadyrov_95/TelegramГород Ойсхара в Чечне
Город Ойсхара в Чечне
© Kadyrov_95/Telegram
Город Ойсхара в Чечне
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 1 янв — РИА Новости. В Чечне появился новый город Ойсхар, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
"Первый день наступившего нового года ознаменовался для Чеченской Республики появлением нового города Ойсхара. Соответствующий закон, раннее подписанный мной, сегодня вступает в силу", — написал Кадыров.
В Ойсхарское городское поселение вошли Верхне-Нойберское, Нижне-Нойберское и Ойсхарское сельские поселения. По словам главы Чечни, статус города положительно отразится на дальнейшем развитии, будет способствовать росту благополучия местных жителей.⠀
"В дальнейшем мы будем активно содействовать развитию нового города, привлекать инвестиции в Ойсхарскую городскую агломерацию и создадим наиболее благоприятные условия для бизнеса, содействуя образованию в городе новых рабочих мест", - добавил он.

Всего в Чечне восемь городов - это Грозный, Аргун, Гудермес, Курчалой, Ачхой-Мартан, Урус-Мартан, Шали и Ойсхар.

Зима в Грозном - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
Кадыров рассказал, какой видит Чечню в будущем
13 декабря 2023, 17:28
 
ОбществоГрозныйАргунГудермесРамзан Кадыров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала