https://ria.ru/20240101/gorod-1919394073.html

В Чечне появился новый город

В Чечне появился новый город - РИА Новости, 01.01.2024

В Чечне появился новый город

В Чечне появился новый город Ойсхар, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в Telegram-канале. РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T19:36

2024-01-01T19:36

2024-01-01T19:41

общество

грозный

аргун

гудермес

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 1 янв — РИА Новости. В Чечне появился новый город Ойсхар, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в Telegram-канале. "Первый день наступившего нового года ознаменовался для Чеченской Республики появлением нового города Ойсхара. Соответствующий закон, раннее подписанный мной, сегодня вступает в силу", — написал Кадыров. В Ойсхарское городское поселение вошли Верхне-Нойберское, Нижне-Нойберское и Ойсхарское сельские поселения. По словам главы Чечни, статус города положительно отразится на дальнейшем развитии, будет способствовать росту благополучия местных жителей.⠀ "В дальнейшем мы будем активно содействовать развитию нового города, привлекать инвестиции в Ойсхарскую городскую агломерацию и создадим наиболее благоприятные условия для бизнеса, содействуя образованию в городе новых рабочих мест", - добавил он.

https://ria.ru/20231213/chechnya-1915587834.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, грозный, аргун, гудермес, рамзан кадыров