https://ria.ru/20240101/god-1919298322.html

В России начался год семьи

В России начался год семьи - РИА Новости, 01.01.2024

В России начался год семьи

Год семьи начался в России, он будет способствовать укреплению традиционных ценностей в стране, свидетельствует указ президента РФ от 22 ноября 2023 года "О... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T00:08

2024-01-01T00:08

2024-01-01T05:29

общество

россия

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Год семьи начался в России, он будет способствовать укреплению традиционных ценностей в стране, свидетельствует указ президента РФ от 22 ноября 2023 года "О проведении в РФ Года семьи". "В целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей постановляю: провести в 2024 году в Российской Федерации Год семьи", - говорится в документе Председателем организационного комитета назначена вице-премьер РФ Татьяна Голикова. В его состав вошли замруководителя аппарата правительства РФ Ольга Кривонос, радио- и телеведущая Юлия Барановская, первый заместитель Минтруда Ольга Баталина, гендиректор автономной некоммерческой организации "Институт развития интернета" Алексей Гореславский, министр труда и соцзащиты Антон Котяков, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, а также главный редактор федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Оргкомитет должен разработать и утвердить план основных мероприятий по проведению Года семьи и определить источники их финансирования. Кроме того, планируется, что Год семьи будет открыт всероссийским форумом с участием семей.

https://ria.ru/20240101/putin-1919295540.html

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общество, россия