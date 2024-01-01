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В России начался год семьи - РИА Новости, 01.01.2024
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00:08 01.01.2024 (обновлено: 05:29 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/god-1919298322.html
В России начался год семьи
В России начался год семьи - РИА Новости, 01.01.2024
В России начался год семьи
Год семьи начался в России, он будет способствовать укреплению традиционных ценностей в стране, свидетельствует указ президента РФ от 22 ноября 2023 года "О... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T00:08
2024-01-01T05:29
общество
россия
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Год семьи начался в России, он будет способствовать укреплению традиционных ценностей в стране, свидетельствует указ президента РФ от 22 ноября 2023 года "О проведении в РФ Года семьи". "В целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей постановляю: провести в 2024 году в Российской Федерации Год семьи", - говорится в документе Председателем организационного комитета назначена вице-премьер РФ Татьяна Голикова. В его состав вошли замруководителя аппарата правительства РФ Ольга Кривонос, радио- и телеведущая Юлия Барановская, первый заместитель Минтруда Ольга Баталина, гендиректор автономной некоммерческой организации "Институт развития интернета" Алексей Гореславский, министр труда и соцзащиты Антон Котяков, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, а также главный редактор федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Оргкомитет должен разработать и утвердить план основных мероприятий по проведению Года семьи и определить источники их финансирования. Кроме того, планируется, что Год семьи будет открыт всероссийским форумом с участием семей.
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общество, россия
Общество, Россия
В России начался год семьи

В России начался год семьи

© iStock.com / evgenyatamanenkoСемья лепит снеговика
Семья лепит снеговика - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© iStock.com / evgenyatamanenko
Семья лепит снеговика . Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Год семьи начался в России, он будет способствовать укреплению традиционных ценностей в стране, свидетельствует указ президента РФ от 22 ноября 2023 года "О проведении в РФ Года семьи".
«
"В целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей постановляю: провести в 2024 году в Российской Федерации Год семьи", - говорится в документе
Председателем организационного комитета назначена вице-премьер РФ Татьяна Голикова. В его состав вошли замруководителя аппарата правительства РФ Ольга Кривонос, радио- и телеведущая Юлия Барановская, первый заместитель Минтруда Ольга Баталина, гендиректор автономной некоммерческой организации "Институт развития интернета" Алексей Гореславский, министр труда и соцзащиты Антон Котяков, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, а также главный редактор федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Оргкомитет должен разработать и утвердить план основных мероприятий по проведению Года семьи и определить источники их финансирования.
Кроме того, планируется, что Год семьи будет открыт всероссийским форумом с участием семей.
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