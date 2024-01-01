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Житель Новгорода украсил балкон лозунгом украинских националистов
Житель Новгорода украсил балкон лозунгом украинских националистов - РИА Новости, 01.01.2024
Житель Новгорода украсил балкон лозунгом украинских националистов
Полиция изъяла гирлянду с бегущей строкой, текст которой содержал лозунг украинских националистов, она была размещена на балконе в Великом Новгороде, составлен... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T17:42
2024-01-01T17:42
2024-01-01T17:42
россия
великий новгород
украинская повстанческая армия
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 янв - РИА Новости. Полиция изъяла гирлянду с бегущей строкой, текст которой содержал лозунг украинских националистов, она была размещена на балконе в Великом Новгороде, составлен протокол о дискредитации армии РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД области. В новогоднюю ночь новгородцы заметили на балконе одной из квартир гирлянду с бегущей строкой "Слава Украине!" - лозунгом "Украинской повстанческой армии"* (УПА)*. Соответствующее видео было выложено в группе ВК "ЧП 53 Великий Новгород Новости" и вызвало волну негодования. "Гирлянда была изъята. Составлен протокол по статье 20.3.3 КоАП РФ – "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации". Мужчина пояснил, что гирлянду купил на AliExpress. Бегущая строка, по его словам, выдавала надпись "С Новым годом!", о существовании надписи "Слава Украине!" он не знал. Дело будет рассматривать суд", - прокомментировали в полиции.* Организация признана экстремистской и запрещена на территории России
https://ria.ru/20221003/pesnya-1821298574.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, великий новгород, украинская повстанческая армия
Россия, Великий Новгород, Украинская повстанческая армия
Житель Новгорода украсил балкон лозунгом украинских националистов
Полиция изъяла у жителя Новгорода гирлянду с лозунгом украинских националистов
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 янв - РИА Новости. Полиция изъяла гирлянду с бегущей строкой, текст которой содержал лозунг украинских националистов, она была размещена на балконе в Великом Новгороде, составлен протокол о дискредитации армии РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД области.
В новогоднюю ночь новгородцы заметили на балконе одной из квартир гирлянду с бегущей строкой "Слава Украине!" - лозунгом "Украинской повстанческой армии"* (УПА)*. Соответствующее видео было выложено в группе ВК "ЧП 53 Великий Новгород Новости" и вызвало волну негодования.
"Гирлянда была изъята. Составлен протокол по статье 20.3.3 КоАП РФ – "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации". Мужчина пояснил, что гирлянду купил на AliExpress. Бегущая строка, по его словам, выдавала надпись "С Новым годом!", о существовании надписи "Слава Украине!" он не знал. Дело будет рассматривать суд", - прокомментировали в полиции.
* Организация признана экстремистской и запрещена на территории России
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