https://ria.ru/20240101/girlyanda-1919384849.html

Житель Новгорода украсил балкон лозунгом украинских националистов

Житель Новгорода украсил балкон лозунгом украинских националистов - РИА Новости, 01.01.2024

Житель Новгорода украсил балкон лозунгом украинских националистов

Полиция изъяла гирлянду с бегущей строкой, текст которой содержал лозунг украинских националистов, она была размещена на балконе в Великом Новгороде, составлен... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T17:42

2024-01-01T17:42

2024-01-01T17:42

россия

великий новгород

украинская повстанческая армия

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 янв - РИА Новости. Полиция изъяла гирлянду с бегущей строкой, текст которой содержал лозунг украинских националистов, она была размещена на балконе в Великом Новгороде, составлен протокол о дискредитации армии РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД области. В новогоднюю ночь новгородцы заметили на балконе одной из квартир гирлянду с бегущей строкой "Слава Украине!" - лозунгом "Украинской повстанческой армии"* (УПА)*. Соответствующее видео было выложено в группе ВК "ЧП 53 Великий Новгород Новости" и вызвало волну негодования. "Гирлянда была изъята. Составлен протокол по статье 20.3.3 КоАП РФ – "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации". Мужчина пояснил, что гирлянду купил на AliExpress. Бегущая строка, по его словам, выдавала надпись "С Новым годом!", о существовании надписи "Слава Украине!" он не знал. Дело будет рассматривать суд", - прокомментировали в полиции.* Организация признана экстремистской и запрещена на территории России

https://ria.ru/20221003/pesnya-1821298574.html

россия

великий новгород

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, великий новгород, украинская повстанческая армия