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В ФРГ Свободные либералы проголосовали за членство в правящей коалиции - РИА Новости, 01.01.2024
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22:53 01.01.2024 (обновлено: 23:37 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/germany-1919406857.html
В ФРГ Свободные либералы проголосовали за членство в правящей коалиции
В ФРГ Свободные либералы проголосовали за членство в правящей коалиции - РИА Новости, 01.01.2024
В ФРГ Свободные либералы проголосовали за членство в правящей коалиции
Члены Свободной демократической партии (СвДП) ФРГ в ходе опроса по теме выхода из правящей коалиции проголосовали за то, что партии следует остаться в... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T22:53
2024-01-01T23:37
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Члены Свободной демократической партии (СвДП) ФРГ в ходе опроса по теме выхода из правящей коалиции проголосовали за то, что партии следует остаться в правительстве страны, однако перевес над сторонниками выхода из кабмина не превысил и 5 процентных пунктов, сообщило в понедельник издание Bild.В октябре около 30 политиков из СвДП подписали письмо к руководству партии, требуя выхода из правящей коалиции, которую часто называют "светофором". В письме говорится, что пребывание в правящей коалиции наносит урон имиджу СвДП, что негативно сказывается на ее рейтингах популярности и уже привело к провалу на выборах в Баварии и Гессене. В ноябре информационное агентство DPA сообщало, что СвДП должна провести опрос среди своих членов на предмет дальнейшего пребывания в правящей коалиции с социал-демократами канцлера Олафа Шольца (СДПГ) и "Зелеными". При этом глава СвДП Кристиан Линднер в конце декабря все же выразил свою четкую позицию по данному вопросу: он считает, что партии лучше остаться в правительстве страны."С середины декабря в цифровом голосовании приняли участие 26 тысяч из 76 тысяч членов партии. Результат: 12 444 за выход из "светофора" (47,8%). Но против выступили 13 614 человек (52,2%)", - пишет Bild.Таким образом, сторонники вывода СвДП из правящей коалиции не получили большинства голосов, и, несмотря на сохраняющиеся разногласия внутри правящей коалиции, правительство Шольца пока сохранится.Позднее Линднер дал позитивную оценку результата проведенного голосования."Я рассматриваю результат опроса членов нашей партии как выражение ответственности за Германию, а также как четкий мандат продолжать демонстрировать либеральный профиль в действиях правительства", - написал он в социальной сети Х.В последние месяцы на фоне роста цен и разногласий внутри правящей коалиции ее рейтинг находится на низком уровне. Различные оппозиционные силы неоднократно призывали к роспуску правительства и проведению досрочных выборов.
https://ria.ru/20231231/sholts-1919221332.html
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в мире, германия, гессен, бавария, олаф шольц, кристиан линднер
В мире, Германия, Гессен, Бавария, Олаф Шольц, Кристиан Линднер
В ФРГ Свободные либералы проголосовали за членство в правящей коалиции

В немецкой СвДП проголосовали за сохранение членства в правящей коалиции

© AP Photo / Markus SchreiberЗдание парламента Германии в Берлине
Здание парламента Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Здание парламента Германии в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Члены Свободной демократической партии (СвДП) ФРГ в ходе опроса по теме выхода из правящей коалиции проголосовали за то, что партии следует остаться в правительстве страны, однако перевес над сторонниками выхода из кабмина не превысил и 5 процентных пунктов, сообщило в понедельник издание Bild.
В октябре около 30 политиков из СвДП подписали письмо к руководству партии, требуя выхода из правящей коалиции, которую часто называют "светофором". В письме говорится, что пребывание в правящей коалиции наносит урон имиджу СвДП, что негативно сказывается на ее рейтингах популярности и уже привело к провалу на выборах в Баварии и Гессене. В ноябре информационное агентство DPA сообщало, что СвДП должна провести опрос среди своих членов на предмет дальнейшего пребывания в правящей коалиции с социал-демократами канцлера Олафа Шольца (СДПГ) и "Зелеными". При этом глава СвДП Кристиан Линднер в конце декабря все же выразил свою четкую позицию по данному вопросу: он считает, что партии лучше остаться в правительстве страны.
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"С середины декабря в цифровом голосовании приняли участие 26 тысяч из 76 тысяч членов партии. Результат: 12 444 за выход из "светофора" (47,8%). Но против выступили 13 614 человек (52,2%)", - пишет Bild.
Таким образом, сторонники вывода СвДП из правящей коалиции не получили большинства голосов, и, несмотря на сохраняющиеся разногласия внутри правящей коалиции, правительство Шольца пока сохранится.
Позднее Линднер дал позитивную оценку результата проведенного голосования.
"Я рассматриваю результат опроса членов нашей партии как выражение ответственности за Германию, а также как четкий мандат продолжать демонстрировать либеральный профиль в действиях правительства", - написал он в социальной сети Х.
В последние месяцы на фоне роста цен и разногласий внутри правящей коалиции ее рейтинг находится на низком уровне. Различные оппозиционные силы неоднократно призывали к роспуску правительства и проведению досрочных выборов.
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