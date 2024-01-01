https://ria.ru/20240101/gaz-1919314783.html
Эксперт рассказал, как изменится цена на газ в Европе в 2024 году
Эксперт рассказал, как изменится цена на газ в Европе в 2024 году - РИА Новости, 01.01.2024
Эксперт рассказал, как изменится цена на газ в Европе в 2024 году
Биржевые цены на газ в Европе в 2024 году вырастут на 15,5%, до среднегодовых 560 долларов за тысячу кубометров, причем из-за погоды они могут как упасть до 350 РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T08:57
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе в 2024 году вырастут на 15,5%, до среднегодовых 560 долларов за тысячу кубометров, причем из-за погоды они могут как упасть до 350 долларов, так и подскочить до 900 долларов, такой прогноз дал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк. "Прогноз БКС по цене природного газа в Европе 565 долларов, 545 долларов, 545 долларов, 580 долларов за тысячу кубометров в первом, втором, третьем и четвертом квартале соответственно при средней цене в 2023 году вблизи 485 долларов за тысячу кубометров", — сказал он. Таким образом, среднегодовая стоимость газовых котировок вырастет на 15,5%. Цены на газ сильно зависят от погоды, добавил Миронюк. "Мы повышаем прогнозы цен на газ в Европе: на 15 долларов, до 560 долларов за тысячу кубометров для 2024 года, и на 50 долларов, до 350 долларов за тысячу кубометров для 2025 года", — привел он обновленные оценки БКС. Несмотря на полные хранилища и слабое начало отопительного сезона, газ торгуется по 400-500 долларов за тысячу кубометров, отметил собеседник агентства. "Нормальная зима должна быстро сократить запасы в регионе, учитывая ограниченное предложение из России, а неустойчивый баланс спроса и предложения означает, что, в зависимости от погоды, цены могут как упасть до 350 долларов, так и подскочить до 900 долларов за тысячу кубометров, заключил эксперт.Период высоких цен на газ на европейской бирже продолжался в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе, с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров цены достигли в начале весны 2022 года, а осенью того же года перешли к устойчивому снижению. Однако с похолоданием с конца сентября, после обострения конфликта на Ближнем Востоке и сообщения о повреждении газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией в октябре прошедшего года, вновь выросли.
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европа, россия, евгений миронюк, в мире
Европа, Россия, Евгений Миронюк, В мире
Эксперт рассказал, как изменится цена на газ в Европе в 2024 году
Миронюк: средняя биржевая цена газа в Европе в 2024 году вырастет на 15,5%
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе в 2024 году вырастут на 15,5%, до среднегодовых 560 долларов за тысячу кубометров, причем из-за погоды они могут как упасть до 350 долларов, так и подскочить до 900 долларов, такой прогноз дал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк.
"Прогноз БКС по цене природного газа в Европе 565 долларов, 545 долларов, 545 долларов, 580 долларов за тысячу кубометров в первом, втором, третьем и четвертом квартале соответственно при средней цене в 2023 году вблизи 485 долларов за тысячу кубометров", — сказал он. Таким образом, среднегодовая стоимость газовых котировок вырастет на 15,5%.
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Цены на газ сильно зависят от погоды, добавил Миронюк. "Мы повышаем прогнозы цен на газ в Европе: на 15 долларов, до 560 долларов за тысячу кубометров для 2024 года, и на 50 долларов, до 350 долларов за тысячу кубометров для 2025 года", — привел он обновленные оценки БКС. Несмотря на полные хранилища и слабое начало отопительного сезона, газ торгуется по 400-500 долларов за тысячу кубометров, отметил собеседник агентства.
«
"Нормальная зима должна быстро сократить запасы в регионе, учитывая ограниченное предложение из России, а неустойчивый баланс спроса и предложения означает, что, в зависимости от погоды, цены могут как упасть до 350 долларов, так и подскочить до 900 долларов за тысячу кубометров, заключил эксперт.
Период высоких цен на газ на европейской бирже продолжался в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе, с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров цены достигли в начале весны 2022 года, а осенью того же года перешли к устойчивому снижению. Однако с похолоданием с конца сентября, после обострения конфликта на Ближнем Востоке
и сообщения о повреждении газопровода Balticconnector между Финляндией
и Эстонией
в октябре прошедшего года, вновь выросли.
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