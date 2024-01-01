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Мадуро назвал отказ от вступления Аргентины в БРИКС глупостью - РИА Новости, 01.01.2024
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23:37 01.01.2024 (обновлено: 23:41 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/fhutynbyf-1919408977.html
Мадуро назвал отказ от вступления Аргентины в БРИКС глупостью
Мадуро назвал отказ от вступления Аргентины в БРИКС глупостью - РИА Новости, 01.01.2024
Мадуро назвал отказ от вступления Аргентины в БРИКС глупостью
Отказ от вступления Аргентины в БРИКС - это самый глупый шаг, направленный против самой латиноамериканской страны, считает президент Венесуэлы Николас Мадуро. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T23:37
2024-01-01T23:41
в мире
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венесуэла
николас мадуро
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БУЭНОС-АЙРЕС, 1 янв - РИА Новости. Отказ от вступления Аргентины в БРИКС - это самый глупый шаг, направленный против самой латиноамериканской страны, считает президент Венесуэлы Николас Мадуро. "Вытащить Аргентину из этого гиганта, коим является БРИКС, - это одна из самых глупых вещей, которые сделал (президент Аргентины Хавьер) Милей против Аргентины. Потому что, вытаскивая Аргентину из БРИКС, он действует против аргентинцев, против аргентинских работников и бизнесменов", - сказал Мадуро в интервью журналисту Игнасио Рамонету. Интервью опубликовано в издании Le Monde diplomatique. По мнению Мадуро, Милей вернет Аргентину в XIX век и превратит ее в "вассала имперского однополярного мира, в новую колонию из Южной Америки". В конце 2023 года Милей направил письмо лидерам стран БРИКС, в котором отказался от вступления Аргентины в организацию.
https://ria.ru/20231201/miley-1913030368.html
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в мире, аргентина, венесуэла, николас мадуро, брикс
В мире, Аргентина, Венесуэла, Николас Мадуро, БРИКС
Мадуро назвал отказ от вступления Аргентины в БРИКС глупостью

Мадуро назвал отказ от вступления Аргентины в БРИКС глупостью ее президента

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНиколас Мадуро
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Николас Мадуро. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 1 янв - РИА Новости. Отказ от вступления Аргентины в БРИКС - это самый глупый шаг, направленный против самой латиноамериканской страны, считает президент Венесуэлы Николас Мадуро.
"Вытащить Аргентину из этого гиганта, коим является БРИКС, - это одна из самых глупых вещей, которые сделал (президент Аргентины Хавьер) Милей против Аргентины. Потому что, вытаскивая Аргентину из БРИКС, он действует против аргентинцев, против аргентинских работников и бизнесменов", - сказал Мадуро в интервью журналисту Игнасио Рамонету.
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Интервью опубликовано в издании Le Monde diplomatique.
По мнению Мадуро, Милей вернет Аргентину в XIX век и превратит ее в "вассала имперского однополярного мира, в новую колонию из Южной Америки".
В конце 2023 года Милей направил письмо лидерам стран БРИКС, в котором отказался от вступления Аргентины в организацию.
Избранный президент Аргентины Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
Президент Аргентины Милей откажется от радикального курса, считают эксперты
10 декабря 2023, 08:33
 
В миреАргентинаВенесуэлаНиколас МадуроБРИКС
 
 
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