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Мадуро назвал отказ от вступления Аргентины в БРИКС глупостью
Мадуро назвал отказ от вступления Аргентины в БРИКС глупостью - РИА Новости, 01.01.2024
Мадуро назвал отказ от вступления Аргентины в БРИКС глупостью
Отказ от вступления Аргентины в БРИКС - это самый глупый шаг, направленный против самой латиноамериканской страны, считает президент Венесуэлы Николас Мадуро. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T23:37
2024-01-01T23:37
2024-01-01T23:41
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БУЭНОС-АЙРЕС, 1 янв - РИА Новости. Отказ от вступления Аргентины в БРИКС - это самый глупый шаг, направленный против самой латиноамериканской страны, считает президент Венесуэлы Николас Мадуро. "Вытащить Аргентину из этого гиганта, коим является БРИКС, - это одна из самых глупых вещей, которые сделал (президент Аргентины Хавьер) Милей против Аргентины. Потому что, вытаскивая Аргентину из БРИКС, он действует против аргентинцев, против аргентинских работников и бизнесменов", - сказал Мадуро в интервью журналисту Игнасио Рамонету. Интервью опубликовано в издании Le Monde diplomatique. По мнению Мадуро, Милей вернет Аргентину в XIX век и превратит ее в "вассала имперского однополярного мира, в новую колонию из Южной Америки". В конце 2023 года Милей направил письмо лидерам стран БРИКС, в котором отказался от вступления Аргентины в организацию.
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в мире, аргентина, венесуэла, николас мадуро, брикс
В мире, Аргентина, Венесуэла, Николас Мадуро, БРИКС
Мадуро назвал отказ от вступления Аргентины в БРИКС глупостью
Мадуро назвал отказ от вступления Аргентины в БРИКС глупостью ее президента
БУЭНОС-АЙРЕС, 1 янв - РИА Новости.
Отказ от вступления Аргентины в БРИКС - это самый глупый шаг, направленный против самой латиноамериканской страны, считает президент
Венесуэлы Николас Мадуро.
"Вытащить Аргентину из этого гиганта, коим является БРИКС, - это одна из самых глупых вещей, которые сделал (президент Аргентины Хавьер) Милей против Аргентины. Потому что, вытаскивая Аргентину из БРИКС, он действует против аргентинцев, против аргентинских работников и бизнесменов", - сказал Мадуро в интервью журналисту Игнасио Рамонету.
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Интервью опубликовано в издании Le Monde diplomatique.
По мнению Мадуро, Милей вернет Аргентину в XIX век и превратит ее в "вассала имперского однополярного мира, в новую колонию из Южной Америки".
В конце 2023 года Милей направил письмо лидерам стран БРИКС, в котором отказался от вступления Аргентины в организацию.
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