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Мадуро назвал отказ от вступления Аргентины в БРИКС глупостью

Мадуро назвал отказ от вступления Аргентины в БРИКС глупостью - РИА Новости, 01.01.2024

Мадуро назвал отказ от вступления Аргентины в БРИКС глупостью

Отказ от вступления Аргентины в БРИКС - это самый глупый шаг, направленный против самой латиноамериканской страны, считает президент Венесуэлы Николас Мадуро. РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T23:37

2024-01-01T23:37

2024-01-01T23:41

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БУЭНОС-АЙРЕС, 1 янв - РИА Новости. Отказ от вступления Аргентины в БРИКС - это самый глупый шаг, направленный против самой латиноамериканской страны, считает президент Венесуэлы Николас Мадуро. "Вытащить Аргентину из этого гиганта, коим является БРИКС, - это одна из самых глупых вещей, которые сделал (президент Аргентины Хавьер) Милей против Аргентины. Потому что, вытаскивая Аргентину из БРИКС, он действует против аргентинцев, против аргентинских работников и бизнесменов", - сказал Мадуро в интервью журналисту Игнасио Рамонету. Интервью опубликовано в издании Le Monde diplomatique. По мнению Мадуро, Милей вернет Аргентину в XIX век и превратит ее в "вассала имперского однополярного мира, в новую колонию из Южной Америки". В конце 2023 года Милей направил письмо лидерам стран БРИКС, в котором отказался от вступления Аргентины в организацию.

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в мире, аргентина, венесуэла, николас мадуро, брикс