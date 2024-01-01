https://ria.ru/20240101/estoniya-1919407020.html

В Эстонии вступил в силу закон об однополых браках

В Эстонии вступил в силу закон об однополых браках - РИА Новости, 01.01.2024

В Эстонии вступил в силу закон об однополых браках

В Эстонии с 1 января вступил в силу закон, который предусматривает возможность заключения брака между двумя совершеннолетними лицами независимо от их пола,... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T22:56

2024-01-01T22:56

2024-01-01T23:03

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ХЕЛЬСИНКИ, 1 янв - РИА Новости. В Эстонии с 1 января вступил в силу закон, который предусматривает возможность заключения брака между двумя совершеннолетними лицами независимо от их пола, сообщил в понедельник портал государственного телерадиовещания ERR. "Согласно вступившему в силу закону, теперь вступать в брак могут два совершеннолетних лица независимо от их пола", - говорится в сообщении. Парламент Эстонии принял этот закон в июне нынешнего года. С конца декабря в эстонских ЗАГС появились новые гендерно нейтральные бланки, на которых вместо привычных "мужчина" и "женщина" написано "первый брачующийся" и "второй брачующийся". Бланки старого образца также доступны, отмечает портал. В начале ноября аналогичный закон принял парламент соседней Латвии. Новые поправки предусматривают возможность юридического оформления партнерства между совершеннолетними людьми, ведущими общее хозяйство, в том числе однополыми.

https://ria.ru/20231219/vatikan-1916793524.html

https://ria.ru/20230711/popravka-1883448755.html

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