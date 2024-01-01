https://ria.ru/20240101/ekonomika-1919361658.html

Путин рассказал, чем российская экономика отличается от украинской

Путин рассказал, чем российская экономика отличается от украинской - РИА Новости, 01.01.2024

Путин рассказал, чем российская экономика отличается от украинской

Россия, в отличие от Украины, не просто сохранила свою экономику, она показала рост на 3,5% в этом году, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T14:58

2024-01-01T14:58

2024-01-01T15:30

специальная военная операция на украине

экономика

россия

украина

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Россия, в отличие от Украины, не просто сохранила свою экономику, она показала рост на 3,5% в этом году, заявил президент России Владимир Путин."Принципиальным является то, что мы не просто сохранили экономику страны, не позволили ее разрушить, на что противник рассчитывал... Вот у нас в прошлом году экономика опустилась на 2,1%, но вот совсем недавно мне в правительстве доложили, подсчёты идут постоянные, новые и новые данные возникают, последние данные, что она опустилась не на 2,1%, а на 1,2%. Это существенно. А в этом году экономика выросла на 3,5%", - сказал Путин в ходе встречи с военнослужащими в военном госпитале имени Вишневского.Президент добавил, что реальные доходы населения подросли, и реальная заработная плата выросла, причем достаточно прилично, и все это говорит о том, что у России устойчивая экономика и финансовая система."Не Украина рассчитывала разрушить нашу экономику, она не в состоянии этого сделать, она сама полностью разрушена уже, там ничего не осталось, существует только на подачки, все ездят там, руководители с протянутой рукой, клянчат лишний миллион долларов", - добавил Путин.

https://ria.ru/20231230/itogi-1917431489.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, украина