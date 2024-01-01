https://ria.ru/20240101/ekonomika-1919361658.html
Путин рассказал, чем российская экономика отличается от украинской
Путин рассказал, чем российская экономика отличается от украинской - РИА Новости, 01.01.2024
Путин рассказал, чем российская экономика отличается от украинской
Россия, в отличие от Украины, не просто сохранила свою экономику, она показала рост на 3,5% в этом году, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T14:58
2024-01-01T14:58
2024-01-01T15:30
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Россия, в отличие от Украины, не просто сохранила свою экономику, она показала рост на 3,5% в этом году, заявил президент России Владимир Путин."Принципиальным является то, что мы не просто сохранили экономику страны, не позволили ее разрушить, на что противник рассчитывал... Вот у нас в прошлом году экономика опустилась на 2,1%, но вот совсем недавно мне в правительстве доложили, подсчёты идут постоянные, новые и новые данные возникают, последние данные, что она опустилась не на 2,1%, а на 1,2%. Это существенно. А в этом году экономика выросла на 3,5%", - сказал Путин в ходе встречи с военнослужащими в военном госпитале имени Вишневского.Президент добавил, что реальные доходы населения подросли, и реальная заработная плата выросла, причем достаточно прилично, и все это говорит о том, что у России устойчивая экономика и финансовая система."Не Украина рассчитывала разрушить нашу экономику, она не в состоянии этого сделать, она сама полностью разрушена уже, там ничего не осталось, существует только на подачки, все ездят там, руководители с протянутой рукой, клянчат лишний миллион долларов", - добавил Путин.
https://ria.ru/20231230/itogi-1917431489.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Россия, Украина
Путин рассказал, чем российская экономика отличается от украинской
Путин: экономика Украины существует только на подачки
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Россия, в отличие от Украины, не просто сохранила свою экономику, она показала рост на 3,5% в этом году, заявил президент России Владимир Путин.
"Принципиальным является то, что мы не просто сохранили экономику страны, не позволили ее разрушить, на что противник рассчитывал... Вот у нас в прошлом году экономика опустилась на 2,1%, но вот совсем недавно мне в правительстве доложили, подсчёты идут постоянные, новые и новые данные возникают, последние данные, что она опустилась не на 2,1%, а на 1,2%. Это существенно. А в этом году экономика выросла на 3,5%", - сказал Путин в ходе встречи с военнослужащими в военном госпитале имени Вишневского.
Президент добавил, что реальные доходы населения подросли, и реальная заработная плата выросла, причем достаточно прилично, и все это говорит о том, что у России устойчивая экономика и финансовая система.
"Не Украина рассчитывала разрушить нашу экономику, она не в состоянии этого сделать, она сама полностью разрушена уже, там ничего не осталось, существует только на подачки, все ездят там, руководители с протянутой рукой, клянчат лишний миллион долларов", - добавил Путин.
"Признали даже на Западе". Чего российская экономика добилась в 2023 году