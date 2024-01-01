Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, чем российская экономика отличается от украинской - РИА Новости, 01.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:58 01.01.2024 (обновлено: 15:30 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/ekonomika-1919361658.html
Путин рассказал, чем российская экономика отличается от украинской
Путин рассказал, чем российская экономика отличается от украинской - РИА Новости, 01.01.2024
Путин рассказал, чем российская экономика отличается от украинской
Россия, в отличие от Украины, не просто сохранила свою экономику, она показала рост на 3,5% в этом году, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T14:58
2024-01-01T15:30
специальная военная операция на украине
экономика
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918529895_0:0:3080:1734_1920x0_80_0_0_3e3ec302d6745cd546fc1b6f4a0ba90d.jpg
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Россия, в отличие от Украины, не просто сохранила свою экономику, она показала рост на 3,5% в этом году, заявил президент России Владимир Путин."Принципиальным является то, что мы не просто сохранили экономику страны, не позволили ее разрушить, на что противник рассчитывал... Вот у нас в прошлом году экономика опустилась на 2,1%, но вот совсем недавно мне в правительстве доложили, подсчёты идут постоянные, новые и новые данные возникают, последние данные, что она опустилась не на 2,1%, а на 1,2%. Это существенно. А в этом году экономика выросла на 3,5%", - сказал Путин в ходе встречи с военнослужащими в военном госпитале имени Вишневского.Президент добавил, что реальные доходы населения подросли, и реальная заработная плата выросла, причем достаточно прилично, и все это говорит о том, что у России устойчивая экономика и финансовая система."Не Украина рассчитывала разрушить нашу экономику, она не в состоянии этого сделать, она сама полностью разрушена уже, там ничего не осталось, существует только на подачки, все ездят там, руководители с протянутой рукой, клянчат лишний миллион долларов", - добавил Путин.
https://ria.ru/20231230/itogi-1917431489.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918529895_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_bd94a1b0cdc4d9ccf393519bad804ff0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Россия, Украина
Путин рассказал, чем российская экономика отличается от украинской

Путин: экономика Украины существует только на подачки

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Россия, в отличие от Украины, не просто сохранила свою экономику, она показала рост на 3,5% в этом году, заявил президент России Владимир Путин.
"Принципиальным является то, что мы не просто сохранили экономику страны, не позволили ее разрушить, на что противник рассчитывал... Вот у нас в прошлом году экономика опустилась на 2,1%, но вот совсем недавно мне в правительстве доложили, подсчёты идут постоянные, новые и новые данные возникают, последние данные, что она опустилась не на 2,1%, а на 1,2%. Это существенно. А в этом году экономика выросла на 3,5%", - сказал Путин в ходе встречи с военнослужащими в военном госпитале имени Вишневского.
Президент добавил, что реальные доходы населения подросли, и реальная заработная плата выросла, причем достаточно прилично, и все это говорит о том, что у России устойчивая экономика и финансовая система.
"Не Украина рассчитывала разрушить нашу экономику, она не в состоянии этого сделать, она сама полностью разрушена уже, там ничего не осталось, существует только на подачки, все ездят там, руководители с протянутой рукой, клянчат лишний миллион долларов", - добавил Путин.
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
"Признали даже на Западе". Чего российская экономика добилась в 2023 году
30 декабря 2023, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала