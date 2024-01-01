https://ria.ru/20240101/dtp-1919300495.html

В Чапаевске под Новый год три человека погибли в ДТП

В Чапаевске под Новый год три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 01.01.2024

В Чапаевске под Новый год три человека погибли в ДТП

Три человека погибли в ДТП с двумя легковыми автомобилями в городе Чапаевске в Самарской области, сообщил источник в силовых структурах. РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T00:48

2024-01-01T00:48

2024-01-01T09:54

происшествия

чапаевск

самарская область

россия

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САМАРА, 1 янв - РИА Новости. Три человека погибли в ДТП с двумя легковыми автомобилями в городе Чапаевске в Самарской области, сообщил источник в силовых структурах. В региональной прокуратуре отметили, что в воскресенье примерно в 21.50 мск на Академической улице в Чапаевске столкнулись автомобили Hyundai и Lada Kalina. Прокуратура Чапаевска проверяет исполнение законодательства о безопасности дорожного движения, по результатам которой будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования, сообщило надзорное ведомство в своем Telegram-канале. "Трое погибли: двое - из автомобиля Lada Kalina, один человек - из Hyundai", - сообщил собеседник агентства, отметив, что детей среди погибших нет.

https://ria.ru/20231231/bushmelev-1919282275.html

чапаевск

самарская область

россия

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происшествия, чапаевск, самарская область, россия