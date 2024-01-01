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В Чапаевске под Новый год три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 01.01.2024
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00:48 01.01.2024 (обновлено: 09:54 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/dtp-1919300495.html
В Чапаевске под Новый год три человека погибли в ДТП
В Чапаевске под Новый год три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 01.01.2024
В Чапаевске под Новый год три человека погибли в ДТП
Три человека погибли в ДТП с двумя легковыми автомобилями в городе Чапаевске в Самарской области, сообщил источник в силовых структурах. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T00:48
2024-01-01T09:54
происшествия
чапаевск
самарская область
россия
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САМАРА, 1 янв - РИА Новости. Три человека погибли в ДТП с двумя легковыми автомобилями в городе Чапаевске в Самарской области, сообщил источник в силовых структурах. В региональной прокуратуре отметили, что в воскресенье примерно в 21.50 мск на Академической улице в Чапаевске столкнулись автомобили Hyundai и Lada Kalina. Прокуратура Чапаевска проверяет исполнение законодательства о безопасности дорожного движения, по результатам которой будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования, сообщило надзорное ведомство в своем Telegram-канале. "Трое погибли: двое - из автомобиля Lada Kalina, один человек - из Hyundai", - сообщил собеседник агентства, отметив, что детей среди погибших нет.
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происшествия, чапаевск, самарская область, россия
Происшествия, Чапаевск, Самарская область, Россия
В Чапаевске под Новый год три человека погибли в ДТП

В Чапаевске под Новый год три человека погибли в ДТП

© Фото : Прокуратура Самарской области/TelegramМесто ДТП с двумя легковыми автомобилями в Чапаевске Самарской области. 1 января 2024
Место ДТП с двумя легковыми автомобилями в Чапаевске Самарской области. 1 января 2024 - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© Фото : Прокуратура Самарской области/Telegram
Место ДТП с двумя легковыми автомобилями в Чапаевске Самарской области. 1 января 2024
Читать ria.ru в
САМАРА, 1 янв - РИА Новости. Три человека погибли в ДТП с двумя легковыми автомобилями в городе Чапаевске в Самарской области, сообщил источник в силовых структурах.
В региональной прокуратуре отметили, что в воскресенье примерно в 21.50 мск на Академической улице в Чапаевске столкнулись автомобили Hyundai и Lada Kalina. Прокуратура Чапаевска проверяет исполнение законодательства о безопасности дорожного движения, по результатам которой будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования, сообщило надзорное ведомство в своем Telegram-канале.
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"Трое погибли: двое - из автомобиля Lada Kalina, один человек - из Hyundai", - сообщил собеседник агентства, отметив, что детей среди погибших нет.
 
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