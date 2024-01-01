https://ria.ru/20240101/dtp-1919300495.html
В Чапаевске под Новый год три человека погибли в ДТП
В Чапаевске под Новый год три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 01.01.2024
В Чапаевске под Новый год три человека погибли в ДТП
Три человека погибли в ДТП с двумя легковыми автомобилями в городе Чапаевске в Самарской области, сообщил источник в силовых структурах. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T00:48
2024-01-01T00:48
2024-01-01T09:54
происшествия
чапаевск
самарская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/01/1919321902_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_47b3ec1f2e215fae1241f7a48fed3f66.jpg
САМАРА, 1 янв - РИА Новости. Три человека погибли в ДТП с двумя легковыми автомобилями в городе Чапаевске в Самарской области, сообщил источник в силовых структурах. В региональной прокуратуре отметили, что в воскресенье примерно в 21.50 мск на Академической улице в Чапаевске столкнулись автомобили Hyundai и Lada Kalina. Прокуратура Чапаевска проверяет исполнение законодательства о безопасности дорожного движения, по результатам которой будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования, сообщило надзорное ведомство в своем Telegram-канале. "Трое погибли: двое - из автомобиля Lada Kalina, один человек - из Hyundai", - сообщил собеседник агентства, отметив, что детей среди погибших нет.
https://ria.ru/20231231/bushmelev-1919282275.html
чапаевск
самарская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/01/1919321902_76:0:1100:768_1920x0_80_0_0_a15b771f955ab52915c1d8511b2e7c02.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чапаевск, самарская область, россия
Происшествия, Чапаевск, Самарская область, Россия
В Чапаевске под Новый год три человека погибли в ДТП
В Чапаевске под Новый год три человека погибли в ДТП
САМАРА, 1 янв - РИА Новости. Три человека погибли в ДТП с двумя легковыми автомобилями в городе Чапаевске в Самарской области, сообщил источник в силовых структурах.
В региональной прокуратуре отметили, что в воскресенье примерно в 21.50 мск на Академической улице в Чапаевске столкнулись автомобили Hyundai и Lada Kalina. Прокуратура Чапаевска проверяет исполнение законодательства о безопасности дорожного движения, по результатам которой будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования, сообщило надзорное ведомство в своем Telegram-канале.
Герой России Евгений Бушмелев погиб в ДТП в Свердловской области
"Трое погибли: двое - из автомобиля Lada Kalina, один человек - из Hyundai", - сообщил собеседник агентства, отметив, что детей среди погибших нет.