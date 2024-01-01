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В Севастополе первой родившейся в этом году девочке дали победоносное имя
В Севастополе первой родившейся в этом году девочке дали победоносное имя - РИА Новости, 01.01.2024
В Севастополе первой родившейся в этом году девочке дали победоносное имя
В Севастополе первой в новом году родилась девочка, назвали ее Викторией, что значит победа, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T17:11
2024-01-01T17:11
2024-01-01T17:11
общество
севастополь
михаил развожаев
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости. В Севастополе первой в новом году родилась девочка, назвали ее Викторией, что значит победа, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. "Первой в этом году в Севастополе родилась девочка. Малышка ростом 53 сантиметров и весом 3500 граммов появилась на свет 1 января в 9.27. Ее назвали Викторией. Виктория - значит Победа!", - написал Развожаев. Губернатор поздравил родителей с рождением ребенка и пожелал, чтобы девочка росла здоровой и счастливой. В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в новогоднюю ночь в республике родилось семь детей, из них пять мальчиков и две девочки. "Поздравляю всех мам и пап с новорожденными! Это огромное счастье. Наступивший 2024 год объявлен в нашей стране Годом семьи. Это отражает ключевой приоритет государственной политики", - подчеркнул Аксенов.
https://ria.ru/20231127/novorozhdennaya-1912083852.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, севастополь, михаил развожаев, сергей аксенов (политик)
Общество, Севастополь, Михаил Развожаев, Сергей Аксенов (политик)
В Севастополе первой родившейся в этом году девочке дали победоносное имя
Развожаев: первую родившуюся в Севастополе в 2024 году девочку назвали Викторией
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости.
В Севастополе первой в новом году родилась девочка, назвали ее Викторией, что значит победа, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале
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"Первой в этом году в Севастополе родилась девочка. Малышка ростом 53 сантиметров и весом 3500 граммов появилась на свет 1 января в 9.27. Ее назвали Викторией. Виктория - значит Победа!", - написал Развожаев.
Губернатор поздравил родителей с рождением ребенка и пожелал, чтобы девочка росла здоровой и счастливой.
В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в новогоднюю ночь в республике родилось семь детей, из них пять мальчиков и две девочки.
"Поздравляю всех мам и пап с новорожденными! Это огромное счастье. Наступивший 2024 год объявлен в нашей стране Годом семьи. Это отражает ключевой приоритет государственной политики", - подчеркнул Аксенов.
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