https://ria.ru/20240101/devochka-1919381619.html

В Севастополе первой родившейся в этом году девочке дали победоносное имя

В Севастополе первой родившейся в этом году девочке дали победоносное имя - РИА Новости, 01.01.2024

В Севастополе первой родившейся в этом году девочке дали победоносное имя

В Севастополе первой в новом году родилась девочка, назвали ее Викторией, что значит победа, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T17:11

2024-01-01T17:11

2024-01-01T17:11

общество

севастополь

михаил развожаев

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости. В Севастополе первой в новом году родилась девочка, назвали ее Викторией, что значит победа, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. "Первой в этом году в Севастополе родилась девочка. Малышка ростом 53 сантиметров и весом 3500 граммов появилась на свет 1 января в 9.27. Ее назвали Викторией. Виктория - значит Победа!", - написал Развожаев. Губернатор поздравил родителей с рождением ребенка и пожелал, чтобы девочка росла здоровой и счастливой. В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в новогоднюю ночь в республике родилось семь детей, из них пять мальчиков и две девочки. "Поздравляю всех мам и пап с новорожденными! Это огромное счастье. Наступивший 2024 год объявлен в нашей стране Годом семьи. Это отражает ключевой приоритет государственной политики", - подчеркнул Аксенов.

https://ria.ru/20231127/novorozhdennaya-1912083852.html

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, севастополь, михаил развожаев, сергей аксенов (политик)