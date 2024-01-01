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СК в Саратове завел дело после нападения на фельдшера скорой
СК в Саратове завел дело после нападения на фельдшера скорой - РИА Новости, 01.01.2024
СК в Саратове завел дело после нападения на фельдшера скорой
Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на фельдшера скорой медицинской помощи в новогоднюю ночь в Саратове, сообщил СК РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T17:22
2024-01-01T17:22
2024-01-01T17:22
происшествия
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саратовская область
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 1 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на фельдшера скорой медицинской помощи в новогоднюю ночь в Саратове, сообщил СК РФ в Telegram-канале. Ранее в МВД сообщили, что сообщение от медработников скорой помощи о нападении на фельдшера 1997 года рождения поступило в новогоднюю ночь в 00.17 (23.17 мск воскресенья). По предварительным данным следствия, по вызову в квартиру дома на улице Тульской прибыла бригада "скорой" в составе двух фельдшеров для оказания медицинской помощи женщине, а ее 59-летний пьяный супруг начал агрессивно себя вести с медиками, и "из-за неполученного ответа на вопрос пациентки нанес удары в голову одного из фельдшеров". "Следственными органами СУ СК России по Саратовской области по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ "Побои". Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя СУ СК России по Саратовской области Костину Д.А. доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении. Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание до двух лет лишения свободы.
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происшествия, россия, саратов, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Саратов, Саратовская область, Следственный комитет России (СК РФ)
СК в Саратове завел дело после нападения на фельдшера скорой
СК в Саратове завел дело после нападения на фельдшера скорой в новогоднюю ночь