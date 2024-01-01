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Даванков подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты - РИА Новости, 01.01.2024
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Выборы президента России — 2024
 
13:17 01.01.2024 (обновлено: 13:35 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/davankov-1919349257.html
Даванков подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты
Даванков подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты - РИА Новости, 01.01.2024
Даванков подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков подал документы в ЦИК РФ для регистрации кандидатом в президенты России от партии "Новые люди", передает корреспондент... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T13:17
2024-01-01T13:35
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владислав даванков
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков подал документы в ЦИК РФ для регистрации кандидатом в президенты России от партии "Новые люди", передает корреспондент РИА Новости.Даванков подал документы в ЦИК на выдвижение в президенты России 25 декабря после того, как съезд "Новых людей" выдвинул его кандидатом на выборы президента РФ.Позднее ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей партии "Новые люди", уполномоченных представителей по финансовым вопросам, а также разрешил Даванкову открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда."Сегодня мы подали документы на регистрацию, 1 января, поскольку уже времени в ближайшие несколько дней не будет. У нас запланировано несколько поездок, мы начнем в этом году с Урала, посетим Екатеринбург, Челябинск и другие города", - рассказал Даванков журналистам.Выдвиженцам от парламентских партий не нужно собирать подписи избирателей, они смогут подать документы на регистрацию до конца января. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля. Ранее 1 января свои документы для регистрации кандидатом в президенты подал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.Выборы президента РФ пройдут 17 марта 2024 года.
https://ria.ru/20231224/davankov-1917786078.html
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политика, россия, владислав даванков
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владислав Даванков
Даванков подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

Вице-спикер ГД Даванков подал документы для регистрации кандидатом в президенты

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВице-спикер Госдумы РФ, первый заместитель руководителя фракции "Новые люди" Владислав Даванков
Вице-спикер Госдумы РФ, первый заместитель руководителя фракции Новые люди Владислав Даванков - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вице-спикер Госдумы РФ, первый заместитель руководителя фракции "Новые люди" Владислав Даванков. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков подал документы в ЦИК РФ для регистрации кандидатом в президенты России от партии "Новые люди", передает корреспондент РИА Новости.
Даванков подал документы в ЦИК на выдвижение в президенты России 25 декабря после того, как съезд "Новых людей" выдвинул его кандидатом на выборы президента РФ.
Владислав Даванков - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
Биография Владислава Даванкова
24 декабря 2023, 18:03
Позднее ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей партии "Новые люди", уполномоченных представителей по финансовым вопросам, а также разрешил Даванкову открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда.
"Сегодня мы подали документы на регистрацию, 1 января, поскольку уже времени в ближайшие несколько дней не будет. У нас запланировано несколько поездок, мы начнем в этом году с Урала, посетим Екатеринбург, Челябинск и другие города", - рассказал Даванков журналистам.
Выдвиженцам от парламентских партий не нужно собирать подписи избирателей, они смогут подать документы на регистрацию до конца января. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля. Ранее 1 января свои документы для регистрации кандидатом в президенты подал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Выборы президента РФ пройдут 17 марта 2024 года.
Президентская кампания 2024
30 декабря 2023, 11:25
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Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияВладислав Даванков
 
 
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