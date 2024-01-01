https://ria.ru/20240101/davankov-1919349257.html

Даванков подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

Даванков подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты - РИА Новости, 01.01.2024

Даванков подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков подал документы в ЦИК РФ для регистрации кандидатом в президенты России от партии "Новые люди", передает корреспондент... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T13:17

2024-01-01T13:17

2024-01-01T13:35

выборы президента россии — 2024

политика

россия

владислав даванков

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков подал документы в ЦИК РФ для регистрации кандидатом в президенты России от партии "Новые люди", передает корреспондент РИА Новости.Даванков подал документы в ЦИК на выдвижение в президенты России 25 декабря после того, как съезд "Новых людей" выдвинул его кандидатом на выборы президента РФ.Позднее ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей партии "Новые люди", уполномоченных представителей по финансовым вопросам, а также разрешил Даванкову открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда."Сегодня мы подали документы на регистрацию, 1 января, поскольку уже времени в ближайшие несколько дней не будет. У нас запланировано несколько поездок, мы начнем в этом году с Урала, посетим Екатеринбург, Челябинск и другие города", - рассказал Даванков журналистам.Выдвиженцам от парламентских партий не нужно собирать подписи избирателей, они смогут подать документы на регистрацию до конца января. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля. Ранее 1 января свои документы для регистрации кандидатом в президенты подал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.Выборы президента РФ пройдут 17 марта 2024 года.

https://ria.ru/20231224/davankov-1917786078.html

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политика, россия, владислав даванков