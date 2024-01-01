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Даванков подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты
Даванков подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты - РИА Новости, 01.01.2024
Даванков подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков подал документы в ЦИК РФ для регистрации кандидатом в президенты России от партии "Новые люди", передает корреспондент... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T13:17
2024-01-01T13:17
2024-01-01T13:35
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владислав даванков
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков подал документы в ЦИК РФ для регистрации кандидатом в президенты России от партии "Новые люди", передает корреспондент РИА Новости.Даванков подал документы в ЦИК на выдвижение в президенты России 25 декабря после того, как съезд "Новых людей" выдвинул его кандидатом на выборы президента РФ.Позднее ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей партии "Новые люди", уполномоченных представителей по финансовым вопросам, а также разрешил Даванкову открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда."Сегодня мы подали документы на регистрацию, 1 января, поскольку уже времени в ближайшие несколько дней не будет. У нас запланировано несколько поездок, мы начнем в этом году с Урала, посетим Екатеринбург, Челябинск и другие города", - рассказал Даванков журналистам.Выдвиженцам от парламентских партий не нужно собирать подписи избирателей, они смогут подать документы на регистрацию до конца января. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля. Ранее 1 января свои документы для регистрации кандидатом в президенты подал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.Выборы президента РФ пройдут 17 марта 2024 года.
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политика, россия, владислав даванков
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владислав Даванков
Даванков подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты
Вице-спикер ГД Даванков подал документы для регистрации кандидатом в президенты
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков подал документы в ЦИК РФ для регистрации кандидатом в президенты России от партии "Новые люди", передает корреспондент РИА Новости.
Даванков подал документы в ЦИК на выдвижение в президенты России 25 декабря после того, как съезд "Новых людей" выдвинул его кандидатом на выборы президента РФ.
Биография Владислава Даванкова
Позднее ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей партии "Новые люди", уполномоченных представителей по финансовым вопросам, а также разрешил Даванкову открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда.
"Сегодня мы подали документы на регистрацию, 1 января, поскольку уже времени в ближайшие несколько дней не будет. У нас запланировано несколько поездок, мы начнем в этом году с Урала, посетим Екатеринбург, Челябинск и другие города", - рассказал Даванков журналистам.
Выдвиженцам от парламентских партий не нужно собирать подписи избирателей, они смогут подать документы на регистрацию до конца января. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля. Ранее 1 января свои документы для регистрации кандидатом в президенты подал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Выборы президента РФ пройдут 17 марта 2024 года.