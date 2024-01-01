https://ria.ru/20240101/chelovek-1919339182.html

Эксперт рассказал, сколько электричества вырабатывает человек

Эксперт рассказал, сколько электричества вырабатывает человек - РИА Новости, 01.01.2024

Эксперт рассказал, сколько электричества вырабатывает человек

Человеческий организм - маленькая электростанция, где все электрические процессы преобразуются в химические и тепловые, мощность среднего человека сопоставима с РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T12:16

2024-01-01T12:16

2024-01-01T12:16

наука

общество

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Человеческий организм - маленькая электростанция, где все электрические процессы преобразуются в химические и тепловые, мощность среднего человека сопоставима с яркой лампочкой - приблизительно 150 ватт, рассказал РИА Новости терапевт онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков. "Организм человека - замкнутая электрическая система, в которой все электрические процессы преобразуются в химические и тепловые. Мощность среднего человека равна 150 ватт. ... Так светит яркая лампочка", - сообщил эксперт. В организме человека постоянно происходит множество электрических и электрохимических процессов, отмечает Рябков. В митохондриях - своеобразных "электростанциях" клетки - электрическая энергия преобразуется в энергию химических связей энергетических молекул - АТФ. Клетки нервной системы, по словам эксперта, управляют нашими мышцами и внутренними органами с помощью электрических импульсов, передающихся по нервам со скоростью до 120 метров в секунду. Наши мыслительные процессы неотделимы от множества электрических процессов, лежащих в основе взаимодействия клеток головного мозга. Особенно много электричества генерируется в коротких отростках нервных клетках - дендритах. "Точно подсчитать количество вырабатываемого телом человека электричества практически очень сложно. Человек в среднем потребляет около 2000 килокалорий в день. ... По некоторым оценкам, мозг съедает от 200 до 1000 килокалорий (стрессовые ситуации), то есть от 20-40% энергии, что дает оценку средней мощности 30 ватт", - резюмирует эксперт.

https://ria.ru/20240101/tekhnologii-1919325421.html

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