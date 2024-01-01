https://ria.ru/20240101/bryansk-1919407731.html

В Брянске завели дело о надругательстве над гербом из-за сожжения паспорта

В Брянске завели дело о надругательстве над гербом из-за сожжения паспорта - РИА Новости, 01.01.2024

В Брянске завели дело о надругательстве над гербом из-за сожжения паспорта

Жительница Москвы, которая публично сожгла российский паспорт, задержана в Брянске по подозрению в надругательстве над государственным гербом России, решается... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T23:14

2024-01-01T23:14

2024-01-01T23:14

происшествия

брянск

россия

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Жительница Москвы, которая публично сожгла российский паспорт, задержана в Брянске по подозрению в надругательстве над государственным гербом России, решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщили в пресс-службе СУ СК по Брянской области. Информация о случившемся с видео инцидента появилась в понедельник в ряде Telegram-каналов. На кадрах видно, как девушка с зажигалкой поджигает страницы паспорта и демонстрирует его окружающим, вокруг стоят молодые люди, снимая происходящее на телефоны. Процесс сжигания паспорта сопровождается криками, нецензурными выражениями и смехом очевидцев. В полиции региона сообщили, что девушка находится под стражей, проводится проверка и устанавливаются обстоятельства произошедшего. "Рано утром 1 января 2024 года девушка, находясь около входной двери развлекательного клуба по улице 2-й Почепской в городе Брянске, совершила надругательство над Государственным гербом Российской Федерации, изображенном на паспорте гражданина, путем публичного его сожжения. Указанные действия являются грубым оскорблением и издевательством над гражданскими и патриотическими чувствами граждан Российской Федерации", – говорится в сообщении. По данным СУ СК, по подозрению в совершении преступления в Брянске задержана 22-летняя жительница города Москвы. Как уточняется, следователи возбудили уголовное дело по статье 329 УК РФ (надругательство над Государственным гербом Российской Федерации), решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. Сопровождение расследования уголовного дела осуществляется сотрудниками региональных управлений МВД и ФСБ России, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20231122/sharlot-1910996262.html

https://ria.ru/20231228/pasport-1918689790.html

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происшествия, брянск, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)