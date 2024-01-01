https://ria.ru/20240101/briks-1919344273.html
Путин выделил основные области сотрудничества со странами БРИКС
Путин выделил основные области сотрудничества со странами БРИКС - РИА Новости, 01.01.2024
Путин выделил основные области сотрудничества со странами БРИКС
Россия во время председательства в БРИКС продолжит усилия по сотрудничеству в трех ключевых направлениях - политика и безопасность, экономика и финансы,... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T12:41
2024-01-01T12:41
2024-01-01T12:41
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Россия во время председательства в БРИКС продолжит усилия по сотрудничеству в трех ключевых направлениях - политика и безопасность, экономика и финансы, культура, сообщил президент РФ Владимир Путин в обращении в связи с началом председательства России в БРИКС. "В целом же Россия продолжит усилия по продвижению всего комплекса партнерского сотрудничества в рамках БРИКС по трем ключевым направлениям: политика и безопасность, экономика и финансы, культурно-гуманитарные контакты", - сообщил президент РФ.
https://ria.ru/20240101/briks-1919340111.html
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в мире, россия, владимир путин, брикс
В мире, Россия, Владимир Путин, БРИКС
Путин выделил основные области сотрудничества со странами БРИКС
Путин: РФ в БРИКС продолжит работу в областях политики, экономики и культуры