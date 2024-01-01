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Путин выделил основные области сотрудничества со странами БРИКС - РИА Новости, 01.01.2024
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12:41 01.01.2024
https://ria.ru/20240101/briks-1919344273.html
Путин выделил основные области сотрудничества со странами БРИКС
Путин выделил основные области сотрудничества со странами БРИКС - РИА Новости, 01.01.2024
Путин выделил основные области сотрудничества со странами БРИКС
Россия во время председательства в БРИКС продолжит усилия по сотрудничеству в трех ключевых направлениях - политика и безопасность, экономика и финансы,... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T12:41
2024-01-01T12:41
в мире
россия
владимир путин
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Россия во время председательства в БРИКС продолжит усилия по сотрудничеству в трех ключевых направлениях - политика и безопасность, экономика и финансы, культура, сообщил президент РФ Владимир Путин в обращении в связи с началом председательства России в БРИКС. "В целом же Россия продолжит усилия по продвижению всего комплекса партнерского сотрудничества в рамках БРИКС по трем ключевым направлениям: политика и безопасность, экономика и финансы, культурно-гуманитарные контакты", - сообщил президент РФ.
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в мире, россия, владимир путин, брикс
В мире, Россия, Владимир Путин, БРИКС
Путин выделил основные области сотрудничества со странами БРИКС

Путин: РФ в БРИКС продолжит работу в областях политики, экономики и культуры

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на саммите БРИКС
Президент РФ Владимир Путин на саммите БРИКС - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© РИА Новости / Александр Казаков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на саммите БРИКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Россия во время председательства в БРИКС продолжит усилия по сотрудничеству в трех ключевых направлениях - политика и безопасность, экономика и финансы, культура, сообщил президент РФ Владимир Путин в обращении в связи с началом председательства России в БРИКС.
«
"В целом же Россия продолжит усилия по продвижению всего комплекса партнерского сотрудничества в рамках БРИКС по трем ключевым направлениям: политика и безопасность, экономика и финансы, культурно-гуманитарные контакты", - сообщил президент РФ.
Логотип саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
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