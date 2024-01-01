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Эксперт рассказал, почему БРИКС не возьмет на себя функции ОПЕК+ - РИА Новости, 01.01.2024
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09:51 01.01.2024
https://ria.ru/20240101/briks-1919322023.html
Эксперт рассказал, почему БРИКС не возьмет на себя функции ОПЕК+
Эксперт рассказал, почему БРИКС не возьмет на себя функции ОПЕК+ - РИА Новости, 01.01.2024
Эксперт рассказал, почему БРИКС не возьмет на себя функции ОПЕК+
БРИКС нет смысла брать на себя функции ОПЕК+ по регулированию рынка нефти, но доля в 80% от мировой добычи "черного золота", которую будет занимать... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T09:51
2024-01-01T09:51
экономика
цены на нефть
саудовская аравия
индия
китай
алексей громов
брикс
опек
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. БРИКС нет смысла брать на себя функции ОПЕК+ по регулированию рынка нефти, но доля в 80% от мировой добычи "черного золота", которую будет занимать расширившееся объединение, позволит эффективно развивать торговлю между его участниками, заявил РИА Новости главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Громов. С 1 января в БРИКС в качестве полноправных членов, помимо России, участвуют еще ряд крупных игроков ОПЕК+, таких как Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. А из стран БРИКС к ОПЕК+ присоединяется Бразилия, правда пока на правах наблюдателя и без плана участвовать в общих сокращениях добычи. "Предполагать, что БРИКС возьмет на себя функции регулирования нефтяных рынков, это, наверное, неправильно просто потому, что БРИКС изначально создана не для этого. И, безусловно, в структуре БРИКС есть крупные страны-потребители нефти, которые совсем не заинтересованы в том, чтобы держать высокие цены. Мы должны понимать, что та же Индия и Китай, они будут счастливы, если сейчас цены упадут до 50 долларов на мировом рынке", - ответил Громов на вопрос, может ли БРИКС взять на себя функции ОПЕК+. Ранее в интервью РИА Новости министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявлял, что при расширении БРИКС за счет присоединения Саудовской Аравии, Ирана, а в будущем и таких стран, как Венесуэла, в сферу действия объединения войдет 80% мировых запасов нефти и ее добычи. Он отметил, что вместе с Китаем и Индией страны БРИКС также станут основными потребителями энергоресурсов. Громов объяснил, что раньше страны БРИКС больше работали в двустороннем формате друг с другом, а сейчас стоит задача создать объединение, в котором участники смогут совместно взаимодействовать в экономике и торговле. Эксперт видит перспективным развитие Банка БРИКС, совместных инфраструктурных и финансовых проектов, создание общей валюты или механизмов оплаты торговых потоков между странами-участницами. Он также отметил, что многие аналитики, включая Международное энергетическое агентство, не исключают, что мир в ближайшие десятилетия будет построен по блоковому принципу - будет блок "Запада" и "глобального Юга", а не в привычном формате глобализации. "БРИКС может стать инструментом достаточно эффективного экономического развития стран-участниц в рамках вот такой вот блоковой системы мировой торговли, в том числе на уровне энергетики. И мне кажется, вот в этом направлении БРИКС и должен развиваться. А перетягивать на него какие-то инструменты регулирования рынка, тем самым плодить конфликты внутри стран-участниц БРИКС, я думаю - это не нужно", - заключил Громов.
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экономика, цены на нефть, саудовская аравия, индия, китай, алексей громов, брикс, опек, международное энергетическое агентство
Экономика, Цены на нефть, Саудовская Аравия, Индия, Китай, Алексей Громов, БРИКС, ОПЕК, Международное энергетическое агентство
Эксперт рассказал, почему БРИКС не возьмет на себя функции ОПЕК+

Громов: БРИКС нет смысла брать функции ОПЕК+ по регулированию рынка нефти

© iStock.com / William_PotterНефтяной станок-качалка на фоне долларовых банкнот
Нефтяной станок-качалка на фоне долларовых банкнот - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© iStock.com / William_Potter
Нефтяной станок-качалка на фоне долларовых банкнот. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. БРИКС нет смысла брать на себя функции ОПЕК+ по регулированию рынка нефти, но доля в 80% от мировой добычи "черного золота", которую будет занимать расширившееся объединение, позволит эффективно развивать торговлю между его участниками, заявил РИА Новости главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Громов.
С 1 января в БРИКС в качестве полноправных членов, помимо России, участвуют еще ряд крупных игроков ОПЕК+, таких как Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. А из стран БРИКС к ОПЕК+ присоединяется Бразилия, правда пока на правах наблюдателя и без плана участвовать в общих сокращениях добычи.
«
"Предполагать, что БРИКС возьмет на себя функции регулирования нефтяных рынков, это, наверное, неправильно просто потому, что БРИКС изначально создана не для этого. И, безусловно, в структуре БРИКС есть крупные страны-потребители нефти, которые совсем не заинтересованы в том, чтобы держать высокие цены. Мы должны понимать, что та же Индия и Китай, они будут счастливы, если сейчас цены упадут до 50 долларов на мировом рынке", - ответил Громов на вопрос, может ли БРИКС взять на себя функции ОПЕК+.
Ранее в интервью РИА Новости министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявлял, что при расширении БРИКС за счет присоединения Саудовской Аравии, Ирана, а в будущем и таких стран, как Венесуэла, в сферу действия объединения войдет 80% мировых запасов нефти и ее добычи. Он отметил, что вместе с Китаем и Индией страны БРИКС также станут основными потребителями энергоресурсов.
Громов объяснил, что раньше страны БРИКС больше работали в двустороннем формате друг с другом, а сейчас стоит задача создать объединение, в котором участники смогут совместно взаимодействовать в экономике и торговле. Эксперт видит перспективным развитие Банка БРИКС, совместных инфраструктурных и финансовых проектов, создание общей валюты или механизмов оплаты торговых потоков между странами-участницами.
Он также отметил, что многие аналитики, включая Международное энергетическое агентство, не исключают, что мир в ближайшие десятилетия будет построен по блоковому принципу - будет блок "Запада" и "глобального Юга", а не в привычном формате глобализации.
"БРИКС может стать инструментом достаточно эффективного экономического развития стран-участниц в рамках вот такой вот блоковой системы мировой торговли, в том числе на уровне энергетики. И мне кажется, вот в этом направлении БРИКС и должен развиваться. А перетягивать на него какие-то инструменты регулирования рынка, тем самым плодить конфликты внутри стран-участниц БРИКС, я думаю - это не нужно", - заключил Громов.
Президент Бразилии Лула да Силва, председатель КНР Си Цзиньпин, президент ЮАР Сирил Рамафоса, премьер-министр Индии Нарендра Моди и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на церемонии фотографирования глав делегаций стран — участниц БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
Группа БРИКС
00:40
 
ЭкономикаЦены на нефтьСаудовская АравияИндияКитайАлексей ГромовБРИКСОПЕКМеждународное энергетическое агентство
 
 
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