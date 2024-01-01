https://ria.ru/20240101/briks-1919322023.html

Эксперт рассказал, почему БРИКС не возьмет на себя функции ОПЕК+

Эксперт рассказал, почему БРИКС не возьмет на себя функции ОПЕК+ - РИА Новости, 01.01.2024

Эксперт рассказал, почему БРИКС не возьмет на себя функции ОПЕК+

БРИКС нет смысла брать на себя функции ОПЕК+ по регулированию рынка нефти, но доля в 80% от мировой добычи "черного золота", которую будет занимать... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T09:51

2024-01-01T09:51

2024-01-01T09:51

экономика

цены на нефть

саудовская аравия

индия

китай

алексей громов

брикс

опек

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/08/1870521218_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_f57a56a8f27114a8601738df7a602bff.jpg

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. БРИКС нет смысла брать на себя функции ОПЕК+ по регулированию рынка нефти, но доля в 80% от мировой добычи "черного золота", которую будет занимать расширившееся объединение, позволит эффективно развивать торговлю между его участниками, заявил РИА Новости главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Громов. С 1 января в БРИКС в качестве полноправных членов, помимо России, участвуют еще ряд крупных игроков ОПЕК+, таких как Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. А из стран БРИКС к ОПЕК+ присоединяется Бразилия, правда пока на правах наблюдателя и без плана участвовать в общих сокращениях добычи. "Предполагать, что БРИКС возьмет на себя функции регулирования нефтяных рынков, это, наверное, неправильно просто потому, что БРИКС изначально создана не для этого. И, безусловно, в структуре БРИКС есть крупные страны-потребители нефти, которые совсем не заинтересованы в том, чтобы держать высокие цены. Мы должны понимать, что та же Индия и Китай, они будут счастливы, если сейчас цены упадут до 50 долларов на мировом рынке", - ответил Громов на вопрос, может ли БРИКС взять на себя функции ОПЕК+. Ранее в интервью РИА Новости министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявлял, что при расширении БРИКС за счет присоединения Саудовской Аравии, Ирана, а в будущем и таких стран, как Венесуэла, в сферу действия объединения войдет 80% мировых запасов нефти и ее добычи. Он отметил, что вместе с Китаем и Индией страны БРИКС также станут основными потребителями энергоресурсов. Громов объяснил, что раньше страны БРИКС больше работали в двустороннем формате друг с другом, а сейчас стоит задача создать объединение, в котором участники смогут совместно взаимодействовать в экономике и торговле. Эксперт видит перспективным развитие Банка БРИКС, совместных инфраструктурных и финансовых проектов, создание общей валюты или механизмов оплаты торговых потоков между странами-участницами. Он также отметил, что многие аналитики, включая Международное энергетическое агентство, не исключают, что мир в ближайшие десятилетия будет построен по блоковому принципу - будет блок "Запада" и "глобального Юга", а не в привычном формате глобализации. "БРИКС может стать инструментом достаточно эффективного экономического развития стран-участниц в рамках вот такой вот блоковой системы мировой торговли, в том числе на уровне энергетики. И мне кажется, вот в этом направлении БРИКС и должен развиваться. А перетягивать на него какие-то инструменты регулирования рынка, тем самым плодить конфликты внутри стран-участниц БРИКС, я думаю - это не нужно", - заключил Громов.

https://ria.ru/20240101/briks-1918395193.html

саудовская аравия

индия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть, саудовская аравия, индия, китай, алексей громов, брикс, опек, международное энергетическое агентство