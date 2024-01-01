https://ria.ru/20240101/bolgariya-1919379747.html
В Болгарии проверили склады НПЗ "Лукойл" из-за запрета на нефть из России
В Болгарии проверили склады НПЗ "Лукойл" из-за запрета на нефть из России - РИА Новости, 01.01.2024
В Болгарии проверили склады НПЗ "Лукойл" из-за запрета на нефть из России
Таможенная служба Болгарии сообщила на своем сайте, что провела проверку на складах предприятия "Лукойл Нефтохим" в городе Бургас, а также на более чем 50... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T16:56
2024-01-01T16:56
2024-01-01T16:56
экономика
болгария
бургас
лукойл
евросоюз
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Таможенная служба Болгарии сообщила на своем сайте, что провела проверку на складах предприятия "Лукойл Нефтохим" в городе Бургас, а также на более чем 50 других налоговых складах по стране на фоне вступления в силу закона о запрете на экспорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти на НПЗ. Запрет на экспорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти на НПЗ "Лукойл Нефтохим" в Бургасе, вступает в силу с 1 января в соответствии с принятым ранее решением Народного собрания Болгарии. В соответствии с этим документом с 1 января заводу в Бургасе запрещается экспортировать многие виды своей продукции, а с 1 марта ему будет вообще запрещено заниматься переработкой российской нефти. "В исполнение закона...1 января 2024 года сотрудники таможни провели проверки на предприятии "Лукойл Нефтохим" в Бургасе, а также на более чем 50 других налоговых складах в стране на наличие сырой нефти и нефтепродуктов, подпадающих под действие ограничительных мер", - говорится в заявлении таможни. Ведомство заявило, что было задействовано около 150 таможенников подразделений "Контроль", "Акцизная деятельность" и "Таможенная разведка и расследования". По данным ведомства, проверка проводилась для "инвентаризации" сырой нефти и нефтепродуктов на предприятии. В 2022 году лидеры ЕС достигли соглашения о введении частичного нефтяного эмбарго в отношении России. При этом Болгарии тогда в виде исключения было разрешено перерабатывать российскую нефть, доставляемую морским путем, до конца 2024 года. По данным секретного доклада, подготовленного для парламента Болгарии и попавшего в распоряжение издания Politico, НПЗ "Лукойл Нефтохим" в Бургасе с момента введения льготы 5 февраля 2023 года заработал почти 1 миллиард долларов. В свою очередь, "Лукойл" заявил, что выплачивает налоги в установленные сроки и полностью выполняет обязательства перед бюджетом республики. Тем не менее, в связи со стремлением Софии ограничить операции с российской нефтью, компания указала, что пересмотрит стратегию в отношении своих активов в Болгарии, не исключая возможность продажи бизнеса в этой стране. Посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила в этой связи, что решения властей относительно НПЗ "Лукойл Нефтохим" в Бургасе не имеют никакого отношения к цивилизованному регулированию крупного бизнеса и предупредила, что это предприятие не удастся купить по заниженной цене, несмотря на все ограничения его деятельности.
https://ria.ru/20231220/almazy-1916818014.html
https://ria.ru/20231207/putin-1914450043.html
https://ria.ru/20231213/sanktsii_protiv_rossii-1915410737.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, болгария, бургас, лукойл, евросоюз
Экономика, Болгария, Бургас, ЛУКОЙЛ, Евросоюз
В Болгарии проверили склады НПЗ "Лукойл" из-за запрета на нефть из России
В Бургасе таможня проверила склады завода "Лукойла" после запрета на нефть из РФ
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости.
Таможенная служба Болгарии сообщила на своем сайте
, что провела проверку на складах предприятия "Лукойл Нефтохим" в городе Бургас, а также на более чем 50 других налоговых складах по стране на фоне вступления в силу закона о запрете на экспорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти на НПЗ.
Запрет на экспорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти на НПЗ "Лукойл Нефтохим" в Бургасе, вступает в силу с 1 января в соответствии с принятым ранее решением Народного собрания Болгарии. В соответствии с этим документом с 1 января заводу в Бургасе запрещается экспортировать многие виды своей продукции, а с 1 марта ему будет вообще запрещено заниматься переработкой российской нефти.
Европа ничего не поняла и ничему не научилась
"В исполнение закона...1 января 2024 года сотрудники таможни провели проверки на предприятии "Лукойл Нефтохим" в Бургасе, а также на более чем 50 других налоговых складах в стране на наличие сырой нефти и нефтепродуктов, подпадающих под действие ограничительных мер", - говорится в заявлении таможни.
Ведомство заявило, что было задействовано около 150 таможенников подразделений "Контроль", "Акцизная деятельность" и "Таможенная разведка и расследования". По данным ведомства, проверка проводилась для "инвентаризации" сырой нефти и нефтепродуктов на предприятии.
В 2022 году лидеры ЕС
достигли соглашения о введении частичного нефтяного эмбарго в отношении России
. При этом Болгарии тогда в виде исключения было разрешено перерабатывать российскую нефть, доставляемую морским путем, до конца 2024 года.
"Больше не бензоколонка". Путин рассказал об изменениях в экономике
По данным секретного доклада, подготовленного для парламента Болгарии и попавшего в распоряжение издания Politico, НПЗ "Лукойл Нефтохим" в Бургасе с момента введения льготы 5 февраля 2023 года заработал почти 1 миллиард долларов. В свою очередь, "Лукойл
" заявил, что выплачивает налоги в установленные сроки и полностью выполняет обязательства перед бюджетом республики. Тем не менее, в связи со стремлением Софии ограничить операции с российской нефтью, компания указала, что пересмотрит стратегию в отношении своих активов в Болгарии, не исключая возможность продажи бизнеса в этой стране.
Посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила в этой связи, что решения властей относительно НПЗ "Лукойл Нефтохим" в Бургасе не имеют никакого отношения к цивилизованному регулированию крупного бизнеса и предупредила, что это предприятие не удастся купить по заниженной цене, несмотря на все ограничения его деятельности.
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