https://ria.ru/20240101/bespilotnik-1919346066.html

Над Брянской областью нейтрализовали украинский беспилотник

Над Брянской областью нейтрализовали украинский беспилотник - РИА Новости, 01.01.2024

Над Брянской областью нейтрализовали украинский беспилотник

Средства радиоэлектронной борьбы подавили украинский беспилотник над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Брянской области... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T12:55

2024-01-01T12:55

2024-01-01T13:03

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

брянский район

безопасность

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Средства радиоэлектронной борьбы подавили украинский беспилотник над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале."Украинские террористы предприняли попытку атаки с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа подавлен средствами РЭБ Министерства обороны РФ над Брянским районом. Пострадавших и разрушений нет", - написал он.Отмечается, что на месте происшествия работают оперативные службы.

https://ria.ru/20231230/obstrel-1919119913.html

брянская область

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брянская область, александр богомаз, брянский район, безопасность