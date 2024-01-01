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Над Брянской областью нейтрализовали украинский беспилотник - РИА Новости, 01.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:55 01.01.2024 (обновлено: 13:03 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/bespilotnik-1919346066.html
Над Брянской областью нейтрализовали украинский беспилотник
Над Брянской областью нейтрализовали украинский беспилотник - РИА Новости, 01.01.2024
Над Брянской областью нейтрализовали украинский беспилотник
Средства радиоэлектронной борьбы подавили украинский беспилотник над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Брянской области... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T12:55
2024-01-01T13:03
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
брянский район
безопасность
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Средства радиоэлектронной борьбы подавили украинский беспилотник над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале."Украинские террористы предприняли попытку атаки с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа подавлен средствами РЭБ Министерства обороны РФ над Брянским районом. Пострадавших и разрушений нет", - написал он.Отмечается, что на месте происшествия работают оперативные службы.
https://ria.ru/20231230/obstrel-1919119913.html
брянская область
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брянская область, александр богомаз, брянский район, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Брянский район, Безопасность
Над Брянской областью нейтрализовали украинский беспилотник

Богомаз: средства РЭБ подавили украинский беспилотник над Брянской областью

© РИА Новости / Константин МихальчевскийВоеннослужащие вооруженных сил РФ подготавливают к работе автоматизированную станцию помех из состава комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ)
Военнослужащие вооруженных сил РФ подготавливают к работе автоматизированную станцию помех из состава комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Военнослужащие вооруженных сил РФ подготавливают к работе автоматизированную станцию помех из состава комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Средства радиоэлектронной борьбы подавили украинский беспилотник над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале.
"Украинские террористы предприняли попытку атаки с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа подавлен средствами РЭБ Министерства обороны РФ над Брянским районом. Пострадавших и разрушений нет", - написал он.
Отмечается, что на месте происшествия работают оперативные службы.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьАлександр БогомазБрянский районБезопасность
 
 
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