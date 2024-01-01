В Берлине 15 полицейских пострадали из-за беспорядков в новогоднюю ночь
Полиция Берлина: задержаны 230 участников беспорядков в новогоднюю ночь
Полицейский автомобиль в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. В новогоднюю ночь в Берлине произошли беспорядки, в результате которых 15 полицейских получили ранения, более 230 человек были задержаны, сообщила полиция города в социальной сети Х.
"На данный момент у нас более 230 задержаний или случаев ограничений свободы в ходе операции, проведенной 31 декабря и, как минимум, 15 раненых коллег", - написала полиция города.
В основном беспорядки выражались в опасном применении пиротехнических средств, сообщает издание Bild. Более тысячи человек собрались на площади Александерплац, причем некоторые запускали пиротехнику прямо в толпу. В районе Панков запущенная ракета и вовсе попала в квартиру жилого дома, спровоцировав пожар, в результате которого погиб кот.
Всего полиция Берлина задействовала для охраны правопорядка в новогоднюю ночь около 5 тысяч сотрудников.
Кроме того, на Солнечной аллее (Зонненаллее) прошла небольшая пропалестинская демонстрация, участники которой, по данным издания, скандировали антиизраильские лозунги и выражали недовольство поддержкой Израиля, оказываемой Германией.
Как сообщает Bild, более 20 человек были задержаны во Франкфурте-на-Майне из-за запуска пиротехнических средств в полицейских. Не была ночь спокойной и в Лейпциге: там толпа из около 3 тысяч человек устроила беспорядки, забросав камнями и петардами в том числе и полицейский участок. На площади Аугустусплац в Лейпциге от взрывов петард пострадали несколько человек, включая троих детей.