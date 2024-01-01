https://ria.ru/20240101/berlin-1919334931.html

В Берлине 15 полицейских пострадали из-за беспорядков в новогоднюю ночь

В Берлине 15 полицейских пострадали из-за беспорядков в новогоднюю ночь - РИА Новости, 01.01.2024

В Берлине 15 полицейских пострадали из-за беспорядков в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь в Берлине произошли беспорядки, в результате которых 15 полицейских получили ранения, более 230 человек были задержаны, сообщила полиция... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T11:49

2024-01-01T11:49

2024-01-01T12:42

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. В новогоднюю ночь в Берлине произошли беспорядки, в результате которых 15 полицейских получили ранения, более 230 человек были задержаны, сообщила полиция города в социальной сети Х."На данный момент у нас более 230 задержаний или случаев ограничений свободы в ходе операции, проведенной 31 декабря и, как минимум, 15 раненых коллег", - написала полиция города.В основном беспорядки выражались в опасном применении пиротехнических средств, сообщает издание Bild. Более тысячи человек собрались на площади Александерплац, причем некоторые запускали пиротехнику прямо в толпу. В районе Панков запущенная ракета и вовсе попала в квартиру жилого дома, спровоцировав пожар, в результате которого погиб кот. Всего полиция Берлина задействовала для охраны правопорядка в новогоднюю ночь около 5 тысяч сотрудников. Кроме того, на Солнечной аллее (Зонненаллее) прошла небольшая пропалестинская демонстрация, участники которой, по данным издания, скандировали антиизраильские лозунги и выражали недовольство поддержкой Израиля, оказываемой Германией. Как сообщает Bild, более 20 человек были задержаны во Франкфурте-на-Майне из-за запуска пиротехнических средств в полицейских. Не была ночь спокойной и в Лейпциге: там толпа из около 3 тысяч человек устроила беспорядки, забросав камнями и петардами в том числе и полицейский участок. На площади Аугустусплац в Лейпциге от взрывов петард пострадали несколько человек, включая троих детей.

https://ria.ru/20240101/frantsiya-1919326520.html

берлин (город)

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Ольга Фомченкова

в мире, берлин (город), лейпциг, германия, новый год