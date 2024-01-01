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Медики рассказали о состоянии пострадавших при обстреле Белгорода - РИА Новости, 01.01.2024
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17:54 01.01.2024
https://ria.ru/20240101/belgorod-1919385617.html
Медики рассказали о состоянии пострадавших при обстреле Белгорода
Медики рассказали о состоянии пострадавших при обстреле Белгорода - РИА Новости, 01.01.2024
Медики рассказали о состоянии пострадавших при обстреле Белгорода
Сорок пять пострадавших в результате украинского обстрела города Белгорода остаются в больницах, их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести,... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T17:54
2024-01-01T17:54
происшествия
белгород
белгородская область
вооруженные силы украины
массированный обстрел центра белгорода
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БЕЛГОРОД, 1 янв - РИА Новости. Сорок пять пострадавших в результате украинского обстрела города Белгорода остаются в больницах, их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести, сообщила пресс-служба городской администрации в Telegram-канале. "Вчера оставалось 58, сегодня 13 пациентов выписаны из городской больницы №2. 45 в палатах. В основном остались пациенты средней степени тяжести, они находятся в палатах. Планово назначены операции, потому что некоторые операции сразу проводить нельзя", - рассказал министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников, видеозапись его общения с журналистами опубликована в Telegram-канале мэрии. Министр также сообщил, что они ежедневно связываются с федеральным центром медицины катастроф и все 25 пациентов, которые были направлены в федеральные центры, получают необходимое лечение. По словам Иконникова, 30 декабря после поступившего сигнала о пострадавших было задействовано 44 бригады скорой помощи. Как уточнил министр, все они на этот момент были свободны, а также бригады из ближайших районов были отправлены в центр города. "В нескольких точках были пациенты, в том числе в военном госпитале. После этого они были направлены в городскую больницу №2 и детскую областную больницу. Работа их оценена очень высоко, хотел бы отметить всех", - подчеркнул министр. Днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По официальным данным на 8.30 воскресенья, в результате удара ВСУ погибли 24 человека, 108 пострадали. Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, трех частных домовладениях, на семи социальных объектах. В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.
https://ria.ru/20240101/pobeda-1919281977.html
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происшествия, белгород, белгородская область, вооруженные силы украины, массированный обстрел центра белгорода
Происшествия, Белгород, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Массированный обстрел центра Белгорода
Медики рассказали о состоянии пострадавших при обстреле Белгорода

Белгородский Минздрав: 45 пострадавших при обстреле города остаются в больницах

© iStock.com / sudok1Больница
Больница - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© iStock.com / sudok1
Больница. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 1 янв - РИА Новости. Сорок пять пострадавших в результате украинского обстрела города Белгорода остаются в больницах, их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести, сообщила пресс-служба городской администрации в Telegram-канале.
"Вчера оставалось 58, сегодня 13 пациентов выписаны из городской больницы №2. 45 в палатах. В основном остались пациенты средней степени тяжести, они находятся в палатах. Планово назначены операции, потому что некоторые операции сразу проводить нельзя", - рассказал министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников, видеозапись его общения с журналистами опубликована в Telegram-канале мэрии.
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Министр также сообщил, что они ежедневно связываются с федеральным центром медицины катастроф и все 25 пациентов, которые были направлены в федеральные центры, получают необходимое лечение.
По словам Иконникова, 30 декабря после поступившего сигнала о пострадавших было задействовано 44 бригады скорой помощи. Как уточнил министр, все они на этот момент были свободны, а также бригады из ближайших районов были отправлены в центр города.
"В нескольких точках были пациенты, в том числе в военном госпитале. После этого они были направлены в городскую больницу №2 и детскую областную больницу. Работа их оценена очень высоко, хотел бы отметить всех", - подчеркнул министр.
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30 декабря 2023, 19:13
Днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По официальным данным на 8.30 воскресенья, в результате удара ВСУ погибли 24 человека, 108 пострадали. Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, трех частных домовладениях, на семи социальных объектах.
В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.
Последствия массированного обстрела Белгорода со стороны ВСУ
© Фото очевидца

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

Обстрел центра Белгорода

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8
© РИА Новости

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8
© фото очевидца

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8
© фото очевидца

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8
© ГУ МЧС России по Белгородской области

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

Ликвидация последствий обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Кадр видео

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8
© РИА Новости

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8
© фото очевидца

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8
© РИА Новости

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8
 
ПроисшествияБелгородБелгородская областьВооруженные силы УкраиныМассированный обстрел центра Белгорода
 
 
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