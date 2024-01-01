Медики рассказали о состоянии пострадавших при обстреле Белгорода

БЕЛГОРОД, 1 янв - РИА Новости. Сорок пять пострадавших в результате украинского обстрела города Белгорода остаются в больницах, их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести, сообщила пресс-служба городской администрации в Telegram-канале. "Вчера оставалось 58, сегодня 13 пациентов выписаны из городской больницы №2. 45 в палатах. В основном остались пациенты средней степени тяжести, они находятся в палатах. Планово назначены операции, потому что некоторые операции сразу проводить нельзя", - рассказал министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников, видеозапись его общения с журналистами опубликована в Telegram-канале мэрии. Министр также сообщил, что они ежедневно связываются с федеральным центром медицины катастроф и все 25 пациентов, которые были направлены в федеральные центры, получают необходимое лечение. По словам Иконникова, 30 декабря после поступившего сигнала о пострадавших было задействовано 44 бригады скорой помощи. Как уточнил министр, все они на этот момент были свободны, а также бригады из ближайших районов были отправлены в центр города. "В нескольких точках были пациенты, в том числе в военном госпитале. После этого они были направлены в городскую больницу №2 и детскую областную больницу. Работа их оценена очень высоко, хотел бы отметить всех", - подчеркнул министр. Днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По официальным данным на 8.30 воскресенья, в результате удара ВСУ погибли 24 человека, 108 пострадали. Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, трех частных домовладениях, на семи социальных объектах. В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.
БЕЛГОРОД, 1 янв - РИА Новости. Сорок пять пострадавших в результате украинского обстрела города Белгорода остаются в больницах, их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести, сообщила пресс-служба городской администрации в Telegram-канале.
"Вчера оставалось 58, сегодня 13 пациентов выписаны из городской больницы №2. 45 в палатах. В основном остались пациенты средней степени тяжести, они находятся в палатах. Планово назначены операции, потому что некоторые операции сразу проводить нельзя", - рассказал министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников, видеозапись его общения с журналистами опубликована в Telegram-канале мэрии.
И все-таки мы победили!
08:00
Министр также сообщил, что они ежедневно связываются с федеральным центром медицины катастроф и все 25 пациентов, которые были направлены в федеральные центры, получают необходимое лечение.
По словам Иконникова, 30 декабря после поступившего сигнала о пострадавших было задействовано 44 бригады скорой помощи. Как уточнил министр, все они на этот момент были свободны, а также бригады из ближайших районов были отправлены в центр города.
"В нескольких точках были пациенты, в том числе в военном госпитале. После этого они были направлены в городскую больницу №2 и детскую областную больницу. Работа их оценена очень высоко, хотел бы отметить всех", - подчеркнул министр.
Террористический обстрел Белгорода: Россия знает, что делать с террористами
30 декабря 2023, 19:13
Днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По официальным данным на 8.30 воскресенья, в результате удара ВСУ погибли 24 человека, 108 пострадали. Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, трех частных домовладениях, на семи социальных объектах.
В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.
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