https://ria.ru/20240101/belgorod-1919385617.html

Медики рассказали о состоянии пострадавших при обстреле Белгорода

Медики рассказали о состоянии пострадавших при обстреле Белгорода - РИА Новости, 01.01.2024

Медики рассказали о состоянии пострадавших при обстреле Белгорода

Сорок пять пострадавших в результате украинского обстрела города Белгорода остаются в больницах, их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести,... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T17:54

2024-01-01T17:54

2024-01-01T17:54

происшествия

белгород

белгородская область

вооруженные силы украины

массированный обстрел центра белгорода

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БЕЛГОРОД, 1 янв - РИА Новости. Сорок пять пострадавших в результате украинского обстрела города Белгорода остаются в больницах, их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести, сообщила пресс-служба городской администрации в Telegram-канале. "Вчера оставалось 58, сегодня 13 пациентов выписаны из городской больницы №2. 45 в палатах. В основном остались пациенты средней степени тяжести, они находятся в палатах. Планово назначены операции, потому что некоторые операции сразу проводить нельзя", - рассказал министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников, видеозапись его общения с журналистами опубликована в Telegram-канале мэрии. Министр также сообщил, что они ежедневно связываются с федеральным центром медицины катастроф и все 25 пациентов, которые были направлены в федеральные центры, получают необходимое лечение. По словам Иконникова, 30 декабря после поступившего сигнала о пострадавших было задействовано 44 бригады скорой помощи. Как уточнил министр, все они на этот момент были свободны, а также бригады из ближайших районов были отправлены в центр города. "В нескольких точках были пациенты, в том числе в военном госпитале. После этого они были направлены в городскую больницу №2 и детскую областную больницу. Работа их оценена очень высоко, хотел бы отметить всех", - подчеркнул министр. Днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По официальным данным на 8.30 воскресенья, в результате удара ВСУ погибли 24 человека, 108 пострадали. Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, трех частных домовладениях, на семи социальных объектах. В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.

https://ria.ru/20240101/pobeda-1919281977.html

https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html

белгород

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, белгород, белгородская область, вооруженные силы украины, массированный обстрел центра белгорода