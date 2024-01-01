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В Новгородской области столкнулись две легковушки, водители погибли

В Новгородской области столкнулись две легковушки, водители погибли - РИА Новости, 02.01.2024

В Новгородской области столкнулись две легковушки, водители погибли

В ДТП под Великим Новгородом погибли две женщины-водителя, двое детей доставлены в больницу, сообщает пресс-служба УГИБДД региона. РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-01T23:40

2024-01-01T23:40

2024-01-02T11:51

происшествия

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 янв - РИА Новости. В ДТП под Великим Новгородом погибли две женщины-водителя, двое детей доставлены в больницу, сообщает пресс-служба УГИБДД региона. Уточняется, что в понедельник около 19:50 на 531-м километре трассы М-10 "Россия" девушка, управляя автомобилем Kia Ceed, выехала на "встречку" и столкнулась с автомобилем Renault Megane, за рулем которого была 42-летняя женщина. "В момент ДТП в автомобиле Renault находилось три человека: водитель, который впоследствии скончался, и два пассажира - девочки 8 и 13 лет, они не пострадали. В автомобиле Kia находился только водитель, который погиб на месте автоаварии до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении. Отмечается, что девочки доставлены в медучреждение. Прокуратура Новгородской области организовала проверку. Будет дана оценка соблюдению законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в части надлежащего содержания подрядной организацией дорожного покрытия.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

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