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В Новгородской области столкнулись две легковушки, водители погибли
В Новгородской области столкнулись две легковушки, водители погибли - РИА Новости, 02.01.2024
В Новгородской области столкнулись две легковушки, водители погибли
В ДТП под Великим Новгородом погибли две женщины-водителя, двое детей доставлены в больницу, сообщает пресс-служба УГИБДД региона. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-01T23:40
2024-01-01T23:40
2024-01-02T11:51
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 янв - РИА Новости. В ДТП под Великим Новгородом погибли две женщины-водителя, двое детей доставлены в больницу, сообщает пресс-служба УГИБДД региона. Уточняется, что в понедельник около 19:50 на 531-м километре трассы М-10 "Россия" девушка, управляя автомобилем Kia Ceed, выехала на "встречку" и столкнулась с автомобилем Renault Megane, за рулем которого была 42-летняя женщина. "В момент ДТП в автомобиле Renault находилось три человека: водитель, который впоследствии скончался, и два пассажира - девочки 8 и 13 лет, они не пострадали. В автомобиле Kia находился только водитель, который погиб на месте автоаварии до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении. Отмечается, что девочки доставлены в медучреждение. Прокуратура Новгородской области организовала проверку. Будет дана оценка соблюдению законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в части надлежащего содержания подрядной организацией дорожного покрытия.
https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html
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происшествия, великий новгород, новгородская область, угибдд, авто
Происшествия, Великий Новгород, Новгородская область, УГИБДД, Авто
В Новгородской области столкнулись две легковушки, водители погибли
В ДТП в Новгородской области погибли два водителя, госпитализировали двоих детей
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 янв - РИА Новости.
В ДТП под Великим Новгородом погибли две женщины-водителя, двое детей доставлены в больницу, сообщает пресс-служба
УГИБДД региона.
Уточняется, что в понедельник около 19:50 на 531-м километре трассы М-10 "Россия" девушка, управляя автомобилем Kia Ceed, выехала на "встречку" и столкнулась с автомобилем Renault Megane, за рулем которого была 42-летняя женщина.
"В момент ДТП в автомобиле Renault находилось три человека: водитель, который впоследствии скончался, и два пассажира - девочки 8 и 13 лет, они не пострадали. В автомобиле Kia находился только водитель, который погиб на месте автоаварии до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что девочки доставлены в медучреждение.
Прокуратура Новгородской области организовала проверку. Будет дана оценка соблюдению законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в части надлежащего содержания подрядной организацией дорожного покрытия.
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