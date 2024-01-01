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В Австралии поезд столкнулся с грузовиком и сошел с рельсов, есть погибшие - РИА Новости, 01.01.2024
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18:37 01.01.2024 (обновлено: 19:43 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/avariya-1919389249.html
В Австралии поезд столкнулся с грузовиком и сошел с рельсов, есть погибшие
В Австралии поезд столкнулся с грузовиком и сошел с рельсов, есть погибшие - РИА Новости, 01.01.2024
В Австралии поезд столкнулся с грузовиком и сошел с рельсов, есть погибшие
Два человека погибли при столкновении грузовика с товарным поездом в Австралии, сообщает газета Sydney Morning Herald. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T18:37
2024-01-01T19:43
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Два человека погибли при столкновении грузовика с товарным поездом в Австралии, сообщает газета Sydney Morning Herald. "Два машиниста погибли после того, как локомотив сошел с рельсов… Товарный поезд столкнулся с грузовиком", — пишет издание. По данным полиции, которые приводит газета, из-за столкновения локомотив загорелся, а несколько вагонов сошли с рельсов, полностью заблокировав шоссе. Отмечается, что 75-летний водитель грузовика получил легкие травмы, ему предъявили обвинения в убийстве двух человек в результате опасного вождения.
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в мире, австралия
В мире, Австралия
В Австралии поезд столкнулся с грузовиком и сошел с рельсов, есть погибшие

В Австралии поезд сошел с рельсов после ДТП с грузовиком, погибли два человека

© RT/XМесто столкновения грузовика с товарным поездом в Австралии
Место столкновения грузовика с товарным поездом в Австралии
© RT/X
Место столкновения грузовика с товарным поездом в Австралии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Два человека погибли при столкновении грузовика с товарным поездом в Австралии, сообщает газета Sydney Morning Herald.
"Два машиниста погибли после того, как локомотив сошел с рельсов… Товарный поезд столкнулся с грузовиком", — пишет издание.
По данным полиции, которые приводит газета, из-за столкновения локомотив загорелся, а несколько вагонов сошли с рельсов, полностью заблокировав шоссе.
Отмечается, что 75-летний водитель грузовика получил легкие травмы, ему предъявили обвинения в убийстве двух человек в результате опасного вождения.
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