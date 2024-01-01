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В Австралии поезд столкнулся с грузовиком и сошел с рельсов, есть погибшие

В Австралии поезд столкнулся с грузовиком и сошел с рельсов, есть погибшие - РИА Новости, 01.01.2024

В Австралии поезд столкнулся с грузовиком и сошел с рельсов, есть погибшие

Два человека погибли при столкновении грузовика с товарным поездом в Австралии, сообщает газета Sydney Morning Herald. РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T18:37

2024-01-01T18:37

2024-01-01T19:43

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Два человека погибли при столкновении грузовика с товарным поездом в Австралии, сообщает газета Sydney Morning Herald. "Два машиниста погибли после того, как локомотив сошел с рельсов… Товарный поезд столкнулся с грузовиком", — пишет издание. По данным полиции, которые приводит газета, из-за столкновения локомотив загорелся, а несколько вагонов сошли с рельсов, полностью заблокировав шоссе. Отмечается, что 75-летний водитель грузовика получил легкие травмы, ему предъявили обвинения в убийстве двух человек в результате опасного вождения.

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