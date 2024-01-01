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В Пензенской области водитель сбил двух пешеходов
В Пензенской области водитель сбил двух пешеходов - РИА Новости, 01.01.2024
В Пензенской области водитель сбил двух пешеходов
Легковой автомобиль сбил двух пешеходов, включая подростка, на федеральной трассе в Пензенской области, один из пострадавших госпитализирован, сообщило... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T14:42
2024-01-01T14:42
2024-01-01T14:42
происшествия
гибдд мвд рф
пензенская область
бессоновский район
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САРАТОВ, 1 янв - РИА Новости. Легковой автомобиль сбил двух пешеходов, включая подростка, на федеральной трассе в Пензенской области, один из пострадавших госпитализирован, сообщило региональное управление ГИБДД в Telegram-канале. ДТП произошло в 19.35 мск воскресенья на 649-м километре федеральной автомобильной дороги М5 "Урал" в Бессоновском районе. "Предварительно установлено, что... водитель автомобиля ВАЗ-21122 — мужчина 1957 года рождения — допустил наезд на двух пешеходов. В результате происшествия пешеход — юноша 2006 года рождения — получил телесные повреждения и был госпитализирован, пешеход — молодой человек 2001 года рождения — получил телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен", — говорится в сообщении. ГИБДД по данному факту проводит проверку.
https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html
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происшествия, гибдд мвд рф, пензенская область, бессоновский район
Происшествия, ГИБДД МВД РФ, Пензенская область, Бессоновский район
В Пензенской области водитель сбил двух пешеходов
В Пензенской области водитель сбил двух пешеходов, подростка госпитализировали