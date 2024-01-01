Рейтинг@Mail.ru
Иракские группировки заявили об атаке на американскую базу в Сирии - РИА Новости, 01.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:44 01.01.2024
https://ria.ru/20240101/ataka-1919393379.html
Иракские группировки заявили об атаке на американскую базу в Сирии
Иракские группировки заявили об атаке на американскую базу в Сирии - РИА Новости, 01.01.2024
Иракские группировки заявили об атаке на американскую базу в Сирии
Иракские вооруженные группировки заявили, что атаковали базу США в районе газового месторождения "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T19:44
2024-01-01T19:44
в мире
сирия
дейр-эз-зор (мухафаза)
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877742248_0:219:2864:1830_1920x0_80_0_0_7b19ba65bc5f4febd13ee8d8e3f69178.jpg
КАИР, 1 янв - РИА Новости. Иракские вооруженные группировки заявили, что атаковали базу США в районе газового месторождения "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. "Мы выпустили ракетный залп по оккупационной американской базе в сирийской провинции Дейр-эз-Зор", - цитирует сирийская радиостанция Sham FM заявление "Сил исламского сопротивления в Ираке". По данным радиостанции, в районе месторождения были слышны сильные взрывы. С начала обострения палестино-израильского конфликта базы возглавляющих международную коалицию США в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки. Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
https://ria.ru/20231011/zapad-1901857634.html
сирия
дейр-эз-зор (мухафаза)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877742248_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_dadf72061f9cbd1f6b6506c55ad596b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, дейр-эз-зор (мухафаза), сша
В мире, Сирия, Дейр-эз-Зор (мухафаза), США
Иракские группировки заявили об атаке на американскую базу в Сирии

Иракские группировки заявили об атаке на американскую базу на востоке Сирии

© Фото : U.S. Army / Spc. Jensen GuilloryАмериканские военнослужащие на северо-востоке Сирии
Американские военнослужащие на северо-востоке Сирии - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© Фото : U.S. Army / Spc. Jensen Guillory
Американские военнослужащие на северо-востоке Сирии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 1 янв - РИА Новости. Иракские вооруженные группировки заявили, что атаковали базу США в районе газового месторождения "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии.
"Мы выпустили ракетный залп по оккупационной американской базе в сирийской провинции Дейр-эз-Зор", - цитирует сирийская радиостанция Sham FM заявление "Сил исламского сопротивления в Ираке".
По данным радиостанции, в районе месторождения были слышны сильные взрывы.
С начала обострения палестино-израильского конфликта базы возглавляющих международную коалицию США в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.
Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
Мечеть в Хан-Юнисе, разрушенная в результате израильского авиаудара по территории сектора Газа - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Мировое большинство и на Ближнем Востоке против Запада
11 октября 2023, 08:00
 
В миреСирияДейр-эз-Зор (мухафаза)США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала