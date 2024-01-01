https://ria.ru/20240101/ataka-1919393379.html

Иракские группировки заявили об атаке на американскую базу в Сирии

Иракские группировки заявили об атаке на американскую базу в Сирии - РИА Новости, 01.01.2024

Иракские группировки заявили об атаке на американскую базу в Сирии

Иракские вооруженные группировки заявили, что атаковали базу США в районе газового месторождения "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T19:44

2024-01-01T19:44

2024-01-01T19:44

в мире

сирия

дейр-эз-зор (мухафаза)

сша

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КАИР, 1 янв - РИА Новости. Иракские вооруженные группировки заявили, что атаковали базу США в районе газового месторождения "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. "Мы выпустили ракетный залп по оккупационной американской базе в сирийской провинции Дейр-эз-Зор", - цитирует сирийская радиостанция Sham FM заявление "Сил исламского сопротивления в Ираке". По данным радиостанции, в районе месторождения были слышны сильные взрывы. С начала обострения палестино-израильского конфликта базы возглавляющих международную коалицию США в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки. Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.

https://ria.ru/20231011/zapad-1901857634.html

сирия

дейр-эз-зор (мухафаза)

сша

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в мире, сирия, дейр-эз-зор (мухафаза), сша