https://ria.ru/20240101/alkogol-1915025597.html

Утро без головной боли. Ученые разгадали секрет похмельного синдрома

Утро без головной боли. Ученые разгадали секрет похмельного синдрома - РИА Новости, 01.01.2024

Утро без головной боли. Ученые разгадали секрет похмельного синдрома

Ученые выявили в мозге мышей специфический рецептор, который играет ключевую роль в возникновении головной боли, связанной с похмельем. О прогрессе в изучении... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T08:00

2024-01-01T08:00

2024-01-01T08:02

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Ученые выявили в мозге мышей специфический рецептор, который играет ключевую роль в возникновении головной боли, связанной с похмельем. О прогрессе в изучении похмельного синдрома и о том, как от него избавиться, не прибегая к новой дозе спиртного, — в материале РИА Новости.Секрет похмельяСпециалисты Техасского университета в Сан-Антонио под руководством невролога из Научного центра здравоохранения Ю Шин Кима проводили эксперименты на мышах, чтобы раскрыть механизм похмелья. На протяжении трех недель мышам давали этанол, постепенно увеличивая дозу. Затем резко прекратили и выявили у грызунов гиперчувствительность в периорбитальной области, аналогичную той, что наблюдается при мигрени и других формах резкой головной боли. Это состояние продолжалось четыре дня. Как выяснилось, возникновению боли способствует прежде всего кортикотропин-рилизинг-гормон (КРГ), известный также как гормон стресса. При "алкогольном голодании" КРГ высвобождается из гипоталамуса, перемещается по периферическим кровеносным сосудам в твердую мозговую оболочку, где активирует тучные клетки, связываясь с рецептором MrgprB2."КРГ заставляет тучные клетки выделять вещества, способствующие расширению сосудов. Это активирует периферические нервные волокна, выходящие из нейронов тройничного узла. Возникает головная боль", — указывают авторы статьи.Тучные клетки есть в большинстве тканей. Как правило, они располагаются вблизи сосудов и нервов. Их особенно много на границе тканей с внешней или внутренней средой. Твердая мозговая оболочка с периферическими нервными волокнами и кровеносными сосудами находится непосредственно под костью черепа.Эксперименты показали, что при потреблении этанола общее количество тучных клеток в оболочке мозга мышей увеличивалось. Однако отключение (нокаут) рецептора MrgprB2 позволило остановить их размножение и купировать болевой синдром, связанный с отменой алкоголя.Химия похмельяИсследователи надеются, что это открытие позволит разработать специализированный препарат от похмелья — ингибитор взаимодействия КРГ и MrgprB2. Разумеется, утренний прием алкоголя (так называемое опохмеление) ни к чему, кроме развития зависимости, не приведет. Организм должен справиться сам."В процессе расщепления этанол превращается в ацетальдегид, а затем — в уксусную кислоту. Накопление ацетальдегида в крови оборачивается интоксикацией организма с соответствующими симптомами — слабостью, тошнотой, головной болью, тремором, тревогой и депрессией. Похмелье пройдет само, как только ацетальдегид и продукты его распада выйдут наружу", — объясняет нарколог Даниил Петров, главный врач клиники доктора Исаева."Доставлять в это время еще одну дозу этанола в организм — стратегически неверный ход. Облегчение будет недолговременным — короткий момент эйфории от вновь поступившего алкоголя. Затем образовавшийся из него ацетальдегид еще больше усилит похмелье. В этот момент может снова возникнуть соблазн снять симптомы и употребить еще одну дозу. Это порочный круг — запой", — продолжает Петров.Алкоголь в основном перерабатывается в печени, где генерируются необходимые для этого ферменты — алкогольдегидрогеназа (ADH), окисляющая этиловый спирт до ацетальдегида, и ацетальдегиддегидрогеназа (ALDH), преобразующая последний в уксусную кислоту.Обычно печень метаболизирует 90-95 процентов поступившего этанола. Остаток выходит с мочой и при дыхании — отсюда характерный запах перегара. Если ферментов не хватает, ацетальдегид накапливается, разрушая клетки печени (гепатоциты) и препятствуя синтезу белков. В общем, действует как сильный токсин, вызывая тяжелое похмелье.Помимо ферментов, важна и кишечная микрофлора. По оценкам, только около 20 процентов этанола всасывается в желудке, остальное — в кишечнике.Недавно установили, что тяжесть похмельного синдрома во многом зависит от кишечного иммунного ответа — выделения провоспалительных цитокинов и гормонов, управляющих сигналами между кишечником и мозгом. Чрезмерные дозы алкоголя — это физиологический стресс для организма, такой же как отравление, болезнь или травма.Иммунная система реагирует повышением уровня еще одного гормона стресса — кортизола, и цитокинов — маркеров воспаления, что существенно увеличивает риск осложнений. Отягчающим фактором выступает и никотин, частый спутник алкоголя. Помимо прямого воздействия на сосуды, он раздражает стенки кишечника.Есть ли средства от похмелья?Хотя в интернете и социальных сетях упоминается множество средств от похмелья, ни одно из них не доказало эффективность с научной точки зрения. Волшебного зелья не существует, помогает только время. Надо дождаться, пока организм завершит очистку от токсичных побочных продуктов метаболизма этанола, урегулирует водный баланс, заживит раздраженные ткани и восстановит иммунную и мозговую активность.Ускорить это с помощью каких-либо лекарственных препаратов вряд ли получится. Сорбенты наутро бессильны, так как алкоголь всасывается в кровь и перераспределяется между органами и тканями за несколько часов. К обезболивающим средствам следует относиться с большой осторожностью — сочетание многих из них с алкоголем токсично для печени. Кроме того, некоторые, например, аспирин и ибупрофен, способствуют выделению кислоты, раздражающей и так воспаленную слизистую оболочку желудка.Доктор Петров рекомендует отдых, свежий воздух, легкие прогулки и побольше жидкости. Алкоголь — мощный диуретик. Вместе с жидкостью он вымывает из организма полезные вещества и минералы — калий, магний, хлор и другие. Поэтому народное средство — домашний рассол, не содержащий уксуса — действительно помогает. В нем много солей, которые задержат дальнейшее выведение жидкости из организма.Пища должна быть легкая, но питательная, богатая витаминами, микроэлементами и не травмирующая желудочно-кишечный тракт (ЖКТ): куриный бульон, каши, омлет. Также эксперт рекомендует пить негазированную минеральную воду как после, так и во время застолья, чтобы заранее помочь организму.Самый же надежный способ избежать похмелья — не злоупотреблять спиртным.

https://ria.ru/20211103/alkogol-1757499308.html

https://ria.ru/20230321/gormon-1859254302.html

https://ria.ru/20221229/pokhmele-1842011545.html

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2024

Татьяна Пичугина

Татьяна Пичугина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Пичугина

химия, здоровье, медицина, алкоголь, диета, новый год, гормоны