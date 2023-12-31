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Украинские СМИ сообщили взрывах в Хмельницкой области
Украинские СМИ сообщили взрывах в Хмельницкой области - РИА Новости, 31.12.2023
Украинские СМИ сообщили взрывах в Хмельницкой области
Взрывы прозвучали в Хмельницкой области, сообщает украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T23:04
2023-12-31T23:04
2023-12-31T23:04
специальная военная операция на украине
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хмельницкая область
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Хмельницкой области, сообщает украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале. "В Хмельницкой области слышны взрывы", - говорится в сообщении телеканала. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хмельницкая область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Хмельницкая область, Россия, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили взрывах в Хмельницкой области
Общественное: в Хмельницкой области слышны взрывы