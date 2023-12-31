https://ria.ru/20231231/vzryvy-1919296674.html

Украинские СМИ сообщили взрывах в Хмельницкой области

Украинские СМИ сообщили взрывах в Хмельницкой области - РИА Новости, 31.12.2023

Украинские СМИ сообщили взрывах в Хмельницкой области

Взрывы прозвучали в Хмельницкой области, сообщает украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T23:04

2023-12-31T23:04

2023-12-31T23:04

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Хмельницкой области, сообщает украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале. "В Хмельницкой области слышны взрывы", - говорится в сообщении телеканала. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

хмельницкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, хмельницкая область, россия, вооруженные силы украины