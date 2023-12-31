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В Киеве прогремели взрывы, пишут СМИ - РИА Новости, 31.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:35 31.12.2023
https://ria.ru/20231231/vzryvy-1919293712.html
В Киеве прогремели взрывы, пишут СМИ
В Киеве прогремели взрывы, пишут СМИ - РИА Новости, 31.12.2023
В Киеве прогремели взрывы, пишут СМИ
Звуки взрывов были слышны в Киеве, сообщает украинское издание "Страна.ua", добавляя, что причиной шума также может быть запущенный кем-то новогодний салют. РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T21:35
2023-12-31T21:35
специальная военная операция на украине
в мире
киев
киевская область
страна.ua
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Звуки взрывов были слышны в Киеве, сообщает украинское издание "Страна.ua", добавляя, что причиной шума также может быть запущенный кем-то новогодний салют. "О взрывах в Киеве сообщают местные паблики. Не исключено - кто-то снова запустил салют", - говорится в публикации в Telegram-канале издания. Ранее в Киевской области была объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html
киев
киевская область
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в мире, киев, киевская область, страна.ua, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Киевская область, Страна.ua, Вооруженные силы Украины
В Киеве прогремели взрывы, пишут СМИ

"Страна.ua": в Киеве прогремели взрывы, возможно кто-то запустил салют

© AP Photo / Andrew KravchenkoВечерний Киев
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вечерний Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Звуки взрывов были слышны в Киеве, сообщает украинское издание "Страна.ua", добавляя, что причиной шума также может быть запущенный кем-то новогодний салют.
"О взрывах в Киеве сообщают местные паблики. Не исключено - кто-то снова запустил салют", - говорится в публикации в Telegram-канале издания.
Офицеры Государственной пограничной службы Украины - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
"Украина — труп": киевские пропагандисты побежали из страны
25 декабря 2023, 08:00
Ранее в Киевской области была объявлена воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 17:52
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 31.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевКиевская областьСтрана.uaВооруженные силы Украины
 
 
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