https://ria.ru/20231231/vzryvy-1919293712.html

В Киеве прогремели взрывы, пишут СМИ

В Киеве прогремели взрывы, пишут СМИ - РИА Новости, 31.12.2023

В Киеве прогремели взрывы, пишут СМИ

Звуки взрывов были слышны в Киеве, сообщает украинское издание "Страна.ua", добавляя, что причиной шума также может быть запущенный кем-то новогодний салют. РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T21:35

2023-12-31T21:35

2023-12-31T21:35

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Звуки взрывов были слышны в Киеве, сообщает украинское издание "Страна.ua", добавляя, что причиной шума также может быть запущенный кем-то новогодний салют. "О взрывах в Киеве сообщают местные паблики. Не исключено - кто-то снова запустил салют", - говорится в публикации в Telegram-канале издания. Ранее в Киевской области была объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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