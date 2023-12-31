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Украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Каменец-Подольский - РИА Новости, 31.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
01:50 31.12.2023 (обновлено: 02:20 31.12.2023)
https://ria.ru/20231231/vzryvy-1919199202.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Каменец-Подольский
Украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Каменец-Подольский - РИА Новости, 31.12.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Каменец-Подольский
Взрывы слышны в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области Украины, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T01:50
2023-12-31T02:20
специальная военная операция на украине
каменец-подольский
украина
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
хмельницкая область
в мире
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Взрывы слышны в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области Украины, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "Сообщают о взрывах в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Хмельницкой области звучит воздушная тревога. Ранее издание "Страна" сообщало о взрывах в Киеве и Киевской области. Украинский телеканал "Общественное" также сообщал о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье на фоне воздушной тревоги. Украинские войска днем в субботу пытались нанести неизбирательный удар по Белгороду при помощи ракет "Ольха" с запрещенной кассетной частью и снарядов чешской РСЗО Vampire. Система ПВО перехватила большинство из них. Тем не менее несколько снарядов РСЗО и кассетные части от ракет "Ольха" попали по городу. В результате, по последним данным, погиб 21 человек, еще 110 пострадали.
https://ria.ru/20231231/zaporozhe-1919199008.html
каменец-подольский
украина
хмельницкая область
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каменец-подольский, украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хмельницкая область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Каменец-Подольский, Украина, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Хмельницкая область, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Каменец-Подольский

"Зеркало недели": в городе Каменец-Подольский прогремели взрывы

© AP Photo / Leo CorreaУкраинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© AP Photo / Leo Correa
Украинский пожарный. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Взрывы слышны в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области Украины, сообщает украинское издание "Зеркало недели".
«
"Сообщают о взрывах в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Хмельницкой области звучит воздушная тревога.
Ранее издание "Страна" сообщало о взрывах в Киеве и Киевской области. Украинский телеканал "Общественное" также сообщал о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье на фоне воздушной тревоги.
Украинские войска днем в субботу пытались нанести неизбирательный удар по Белгороду при помощи ракет "Ольха" с запрещенной кассетной частью и снарядов чешской РСЗО Vampire. Система ПВО перехватила большинство из них. Тем не менее несколько снарядов РСЗО и кассетные части от ракет "Ольха" попали по городу. В результате, по последним данным, погиб 21 человек, еще 110 пострадали.
Сотрудник пожарной службы Украины
В городе Запорожье прогремели взрывы, сообщили СМИ
01:44
 
Специальная военная операция на УкраинеКаменец-ПодольскийУкраинаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Хмельницкая областьВ мире
 
 
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