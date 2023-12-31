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Пленный солдат ВСУ позвонил жене и столкнулся с неожиданной реакцией - РИА Новости, 31.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:37 31.12.2023 (обновлено: 07:31 31.12.2023)
https://ria.ru/20231231/vsu-1919212089.html
Пленный солдат ВСУ позвонил жене и столкнулся с неожиданной реакцией
Пленный солдат ВСУ позвонил жене и столкнулся с неожиданной реакцией - РИА Новости, 31.12.2023
Пленный солдат ВСУ позвонил жене и столкнулся с неожиданной реакцией
Жена пленного солдата ВСУ раскритиковала его за то, что он попал в плен, соответствующий видеоролик был опубликован в Telegram-канале военкора Интернациональной РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T06:37
2023-12-31T07:31
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Жена пленного солдата ВСУ раскритиковала его за то, что он попал в плен, соответствующий видеоролик был опубликован в Telegram-канале военкора Интернациональной бригады "Пятнашка" Елены Соколовой.На кадрах видно, как попавшему в плен солдату ВСУ по имени Иван разрешили позвонить супруге, которая осталась недовольна."Ну как так, сдаться в плен?" — возмутилась женщина, нецензурно выругавшись.Иван начал оправдываться, пояснив, что у него не было другого выхода ввиду того, что его подразделение обстреляли сами украинцы.Однако супруга военнопленного, тем не менее, не высказала особой радости по поводу того, что он остался жив. Автор видео в связи с этим предположила, что женщина надеялась получить компенсацию за гибель мужа.Ранее замкомандующего 2-м армейским корпусом ВС России, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что солдаты ВСУ стали чаще сдаваться в плен на всех направлениях.
https://ria.ru/20231231/ukraina-1919199783.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Пленный солдат ВСУ позвонил жене и столкнулся с неожиданной реакцией

Жена солдата ВСУ возмутилась тем, что он попал в плен и выжил

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнопленный ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Жена пленного солдата ВСУ раскритиковала его за то, что он попал в плен, соответствующий видеоролик был опубликован в Telegram-канале военкора Интернациональной бригады "Пятнашка" Елены Соколовой.
На кадрах видно, как попавшему в плен солдату ВСУ по имени Иван разрешили позвонить супруге, которая осталась недовольна.
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"Ну как так, сдаться в плен?" — возмутилась женщина, нецензурно выругавшись.
Иван начал оправдываться, пояснив, что у него не было другого выхода ввиду того, что его подразделение обстреляли сами украинцы.
Однако супруга военнопленного, тем не менее, не высказала особой радости по поводу того, что он остался жив. Автор видео в связи с этим предположила, что женщина надеялась получить компенсацию за гибель мужа.
Ранее замкомандующего 2-м армейским корпусом ВС России, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что солдаты ВСУ стали чаще сдаваться в плен на всех направлениях.
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