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Названы три продукта из новогоднего меню, провоцирующих рак - РИА Новости, 31.12.2023
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13:39 31.12.2023 (обновлено: 14:42 31.12.2023)
https://ria.ru/20231231/vrach-1919246753.html
Названы три продукта из новогоднего меню, провоцирующих рак
Названы три продукта из новогоднего меню, провоцирующих рак - РИА Новости, 31.12.2023
Названы три продукта из новогоднего меню, провоцирующих рак
Для снижения риска возникновения рака желудка и кишечника, стоит отказаться от копченых продуктов, написал главный онколог Министерства здравоохранения России,... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T13:39
2023-12-31T14:42
общество
россия
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Для снижения риска возникновения рака желудка и кишечника, стоит отказаться от копченых продуктов, написал главный онколог Министерства здравоохранения России, академик РАН Андрей Каприн в Telegram-канале."Постарайтесь исключить из своего рациона жирную, острую, копченую пищу. Научно доказано, что именно такие продукты существенно повышают риски развития рака кишечника и рака желудка. Ешьте больше овощей, фруктов", — призвал он. Каприн добавил, что с новогоднего застолья можно взять за правило есть здоровую и полезную пищу. Врач призвал питаться сбалансированно, чтобы получать все необходимые организму микроэлементы, витамины и питательные вещества. Кроме того, он отметил, что физическая нагрузка не только благотворно влияет на иммунную систему, но и снижает уровень сахара в крови. Легкая гимнастика, прогулки на свежем воздухе и даже работа по дому позволяют проводить профилактику сердечно-сосудистых заболеваний и поддерживать вес, заключил Каприн.
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общество, россия, российская академия наук
Общество, Россия, Российская академия наук
Названы три продукта из новогоднего меню, провоцирующих рак

Врач Каприн призвал отказаться от копченых продуктов для снижения риска рака

© Depositphotos.com / olinchukПроизводство копченой рыбы
Производство копченой рыбы - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© Depositphotos.com / olinchuk
Производство копченой рыбы. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Для снижения риска возникновения рака желудка и кишечника, стоит отказаться от копченых продуктов, написал главный онколог Министерства здравоохранения России, академик РАН Андрей Каприн в Telegram-канале.
"Постарайтесь исключить из своего рациона жирную, острую, копченую пищу. Научно доказано, что именно такие продукты существенно повышают риски развития рака кишечника и рака желудка. Ешьте больше овощей, фруктов", — призвал он.

Каприн добавил, что с новогоднего застолья можно взять за правило есть здоровую и полезную пищу. Врач призвал питаться сбалансированно, чтобы получать все необходимые организму микроэлементы, витамины и питательные вещества.

Кроме того, он отметил, что физическая нагрузка не только благотворно влияет на иммунную систему, но и снижает уровень сахара в крови. Легкая гимнастика, прогулки на свежем воздухе и даже работа по дому позволяют проводить профилактику сердечно-сосудистых заболеваний и поддерживать вес, заключил Каприн.
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