Названы три продукта из новогоднего меню, провоцирующих рак
Врач Каприн призвал отказаться от копченых продуктов для снижения риска рака
© Depositphotos.com / olinchukПроизводство копченой рыбы
© Depositphotos.com / olinchuk
Производство копченой рыбы. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Для снижения риска возникновения рака желудка и кишечника, стоит отказаться от копченых продуктов, написал главный онколог Министерства здравоохранения России, академик РАН Андрей Каприн в Telegram-канале.
"Постарайтесь исключить из своего рациона жирную, острую, копченую пищу. Научно доказано, что именно такие продукты существенно повышают риски развития рака кишечника и рака желудка. Ешьте больше овощей, фруктов", — призвал он.
Каприн добавил, что с новогоднего застолья можно взять за правило есть здоровую и полезную пищу. Врач призвал питаться сбалансированно, чтобы получать все необходимые организму микроэлементы, витамины и питательные вещества.
Кроме того, он отметил, что физическая нагрузка не только благотворно влияет на иммунную систему, но и снижает уровень сахара в крови. Легкая гимнастика, прогулки на свежем воздухе и даже работа по дому позволяют проводить профилактику сердечно-сосудистых заболеваний и поддерживать вес, заключил Каприн.
Каприн добавил, что с новогоднего застолья можно взять за правило есть здоровую и полезную пищу. Врач призвал питаться сбалансированно, чтобы получать все необходимые организму микроэлементы, витамины и питательные вещества.
Кроме того, он отметил, что физическая нагрузка не только благотворно влияет на иммунную систему, но и снижает уровень сахара в крови. Легкая гимнастика, прогулки на свежем воздухе и даже работа по дому позволяют проводить профилактику сердечно-сосудистых заболеваний и поддерживать вес, заключил Каприн.