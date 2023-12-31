https://ria.ru/20231231/vozmezdie-1919212424.html

Лавров пообещал возмездие каждому из преступников киевского режима

Лавров пообещал возмездие каждому из преступников киевского режима - РИА Новости, 31.12.2023

Лавров пообещал возмездие каждому из преступников киевского режима

Каждого из преступников украинского режима настигнет справедливое возмездие, заявил в интервью РИА Новости глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T06:53

2023-12-31T06:53

2023-12-31T07:37

сергей лавров

россия

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Каждого из преступников украинского режима настигнет справедливое возмездие, заявил в интервью РИА Новости глава МИД России Сергей Лавров.Министр напомнил, что российские суды на основании собранных доказательств Следственного комитета приговорили к длительным срокам лишения свободы за совершенные злодеяния "более 200 представителей украинских вооруженных формирований"."Такая же судьба ждет и всех остальных преступников. Каждого из них настигнет справедливое возмездие", - подчеркнул Лавров.Глава МИД также напомнил, что по линии Следственного комитета Российской Федерации возбуждено более 4 тысяч уголовных дел в отношении порядка 900 лиц."В их числе не только члены радикальных националистических объединений, представители украинских силовых структур и наемники, но и представители военного и политического руководства Украины" , - указал Лавров.При этом министр отметил, что российские правоохранительные органы тщательно фиксируют творимые украинскими неонацистами зверства, не ограничиваясь периодом проведения спецоперации.По словам Лаврова, "страдания мирного населения Донбасса начались гораздо раньше, еще в 2014 году". Виновные в них также будут привлечены к ответственности, заверил он.

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сергей лавров, россия