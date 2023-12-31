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Лавров пообещал возмездие каждому из преступников киевского режима
Лавров пообещал возмездие каждому из преступников киевского режима - РИА Новости, 31.12.2023
Лавров пообещал возмездие каждому из преступников киевского режима
Каждого из преступников украинского режима настигнет справедливое возмездие, заявил в интервью РИА Новости глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T06:53
2023-12-31T06:53
2023-12-31T07:37
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Каждого из преступников украинского режима настигнет справедливое возмездие, заявил в интервью РИА Новости глава МИД России Сергей Лавров.Министр напомнил, что российские суды на основании собранных доказательств Следственного комитета приговорили к длительным срокам лишения свободы за совершенные злодеяния "более 200 представителей украинских вооруженных формирований"."Такая же судьба ждет и всех остальных преступников. Каждого из них настигнет справедливое возмездие", - подчеркнул Лавров.Глава МИД также напомнил, что по линии Следственного комитета Российской Федерации возбуждено более 4 тысяч уголовных дел в отношении порядка 900 лиц."В их числе не только члены радикальных националистических объединений, представители украинских силовых структур и наемники, но и представители военного и политического руководства Украины" , - указал Лавров.При этом министр отметил, что российские правоохранительные органы тщательно фиксируют творимые украинскими неонацистами зверства, не ограничиваясь периодом проведения спецоперации.По словам Лаврова, "страдания мирного населения Донбасса начались гораздо раньше, еще в 2014 году". Виновные в них также будут привлечены к ответственности, заверил он.
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сергей лавров, россия
Лавров пообещал возмездие каждому из преступников киевского режима
Лавров: каждого из преступников киевского режима ждет справедливое возмездие
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Каждого из преступников украинского режима настигнет справедливое возмездие, заявил в интервью РИА Новости глава МИД России Сергей Лавров.
Министр напомнил, что российские суды на основании собранных доказательств Следственного комитета приговорили к длительным срокам лишения свободы за совершенные злодеяния "более 200 представителей украинских вооруженных формирований".
«
"Такая же судьба ждет и всех остальных преступников. Каждого из них настигнет справедливое возмездие", - подчеркнул Лавров.
Глава МИД также напомнил, что по линии Следственного комитета Российской Федерации возбуждено более 4 тысяч уголовных дел в отношении порядка 900 лиц.
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"В их числе не только члены радикальных националистических объединений, представители украинских силовых структур и наемники, но и представители военного и политического руководства Украины" , - указал Лавров.
При этом министр отметил, что российские правоохранительные органы тщательно фиксируют творимые украинскими неонацистами зверства, не ограничиваясь периодом проведения спецоперации.
По словам Лаврова, "страдания мирного населения Донбасса начались гораздо раньше, еще в 2014 году". Виновные в них также будут привлечены к ответственности, заверил он.
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