https://ria.ru/20231231/vooruzhenie-1919215711.html

Россия ответит на подготовку США развертывания запрещенных ранее РСМД

Россия ответит на подготовку США развертывания запрещенных ранее РСМД - РИА Новости, 31.12.2023

Россия ответит на подготовку США развертывания запрещенных ранее РСМД

Россия примет серьезные меры в ответ на готовящееся развертывание США своих наземных ракетных систем, ранее запрещенных по Договору о ракетах средней и меньшей... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T07:45

2023-12-31T07:45

2023-12-31T07:45

россия

вашингтон (штат)

сша

сергей лавров

владимир путин

министерство обороны сша

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Россия примет серьезные меры в ответ на готовящееся развертывание США своих наземных ракетных систем, ранее запрещенных по Договору о ракетах средней и меньшей дальности, из-за действий Вашингтона назревает момент, когда России придется принимать политические решения о дальнейшей судьбе одностороннего моратория на размещение РСМД, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Наша приверженность указанному мораторию жестко увязана с потенциальным появлением в соответствующих регионах наземных РСМД американского производства. В силу характеристик и особенностей применения вооружений упомянутого класса вопрос об их развертывании враждебно настроенными странами весьма чувствителен с точки зрения национальной безопасности России. В случае с США этот аспект приобретает особое значение с учетом его прямой взаимосвязи с другими факторами, оказывающими влияние на стратегическую стабильность. Очевидно, что создание Вашингтоном дополнительных ракетных рисков потребует от нас принятия серьезных ответных мер", - сказал Лавров.При этом, по его словам, "в отсутствие экстраординарных шагов со стороны США по наращиванию на нас силового давления иными средствами Россия не станет первой развертывать ракетные вооружения, ранее запрещенные по ДРСМД"."Однако, судя по приготовлениям Пентагона, ждать от американцев практических действий по размещению наземных РСМД в различных регионах мира осталось недолго. Так что момент, когда нам придется принимать необходимые политические решения, по сути, назревает", - заключил Лавров.Он также напомнил, что "недвусмысленный сигнал о том, что мы можем при определенных условиях пересмотреть односторонний мораторий на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности (РСМД), был заложен в исходные формулировки, в которых мы объявили о принятии на себя соответствующих самоограничений".В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в его нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля 2019 года президент России подписал закон о приостановлении договора. В августе того же года договор прекратил свое действие. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. При этом в Москве отмечали, что у РФ есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами, а обвинения в адрес Москвы в нарушении ДРСМД голословны.После того как ДРСМД прекратил действие, президент РФ Владимир Путин предложил ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах РСМД. Свое предложение он направил в основные страны Европы и Азии и в различные международные организации.

https://ria.ru/20230822/rsmd-1891423653.html

россия

вашингтон (штат)

сша

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россия, вашингтон (штат), сша, сергей лавров, владимир путин, министерство обороны сша