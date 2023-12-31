https://ria.ru/20231231/vino-1919250896.html

Латвия стала крупнейшим поставщиком игристого вина в Россию

Латвия стала крупнейшим поставщиком игристого вина в Россию - РИА Новости, 31.12.2023

Латвия стала крупнейшим поставщиком игристого вина в Россию

С января по сентябрь больше всего игристого вина Россия импортировала из Латвии, Италии и Литвы — на общую сумму более 200 миллионов долларов, подсчитало РИА... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T14:26

2023-12-31T14:26

2023-12-31T17:43

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италия

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. С января по сентябрь больше всего игристого вина Россия импортировала из Латвии, Италии и Литвы — на общую сумму более 200 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости на основании открытых данных. Так, первое место в десятке стран, которые больше всего поставляют в Россию традиционный новогодний напиток, стала Латвия — импорт оттуда составил 105,43 миллиона долларов против 79,99 миллиона за тот же период 2022-го. Следом идет Италия, поставившая вина на 55,4 миллиона (против 43,36 миллиона годом ранее). Первую тройку замкнула Литва, которая нарастила экспорт в Россию практически вдвое — с 23,03 до 42,69 миллиона долларов. В десятку вошли еще несколько стран Европы и ближнего зарубежья. На четвертой строчке оказала Польша, у которой Россия купила игристого вина на 8,65 миллиона долларов (годом ранее — 5,21 миллиона). Пятая досталась Испании, экспорт которой увеличился с 2,37 до 2,98 миллиона долларов. Шестое место заняла Франция, но ее экспорт по сравнению с 2022-м резко просел: с 5,71 до 2,78 миллиона долларов. Седьмой стала Грузия (рост с 0,68 до 1,91 миллиона), восьмой — Армения ( 0,98 миллиона долларов по сравнению с 0,31 в 2022-м), девятым — Азербайджан (0,84 миллиона, открытые данные за 2022 год не публиковались). Замыкает десятку Германия — 0,45 миллиона долларов (0,17 миллиона годом ранее). Среди стран-лидеров, по которым есть открытые данные, больше всего за девять месяцев увеличили экспорт в Россию Армения (на 212 процентов), Грузия (на 182 процента) и Германия (на 161 процент), а сократила только Франция (минус 51 процент). Как заявила в ноябре управляющий директор Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Наталья Худякова, по итогам уходящего года потребление вин в России достигнет 90 миллионов декалитров. Причем больше половины в этом объеме займет отечественное вино.

https://ria.ru/20231222/ama-don-1917399645.html

https://ria.ru/20231013/vino-1902411572.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, латвия, италия, россия, россельхозбанк, алкоголь