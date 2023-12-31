https://ria.ru/20231231/ultimatum-1919213017.html

Депутат счел планируемый Украиной ультиматум "чушью собачьей"

Депутат счел планируемый Украиной ультиматум "чушью собачьей" - РИА Новости, 31.12.2023

Депутат счел планируемый Украиной ультиматум "чушью собачьей"

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал ультиматум, который киевские власти намерены выдвинуть России, "чушью собачьей". РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T07:03

2023-12-31T07:03

2023-12-31T07:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал ультиматум, который киевские власти намерены выдвинуть России, "чушью собачьей". Ранее советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не будет вести мирных переговоров с Россией, а выдвинет "ультимативные требования" на наивысшем уровне, которые российская сторона якобы примет. "Такие заявления - чушь собачья. Они в очередной раз подтверждают, что во главе Украины стоит террористическое руководство, которое пытается путем ультиматумов решать свои вопросы. Но они забывают, что с Россией с позиции силы и языком ультиматумов разговорить бессмысленно", - заявил Шеремет РИА Новости. По его словам, Подоляк подобными бравадными речами пытается отвлечь внимания украинского народа. "Киевским террористам в пору думать не об ультиматумах России, а как бы поскорее собрать свои чемоданы и наворованные кровавые деньги, чтобы успеть бежать за границу, оставив навсегда настрадавшуюся из-за них Украину", - добавил депутат. Он подчеркнул, что у России всегда был короткий разговор с террористами. "Киевские террористы, засевшие во власти, ответят за все свои действия и поступки, направленные на уничтожение мирного населения и захват власти на Украине", - отметил Шеремет.

https://ria.ru/20231231/ultimatum-1919209075.html

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россия, киев, михаил шеремет, госдума рф, михаил подоляк, в мире