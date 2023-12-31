https://ria.ru/20231231/ukraintsy-1919205458.html

"Как крысы": в США сделали шокирующее заявление об украинцах

"Как крысы": в США сделали шокирующее заявление об украинцах - РИА Новости, 31.12.2023

"Как крысы": в США сделали шокирующее заявление об украинцах

Силовики отбирают паспорта у украинских граждан, так как они бегут как крысы из художественного фильма "Титаник", с таким утверждением выступил бывший аналитик... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T03:58

2023-12-31T03:58

2023-12-31T03:58

в мире

украина

сша

владимир зеленский

центральное разведывательное управление (цру)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Силовики отбирают паспорта у украинских граждан, так как они бегут как крысы из художественного фильма "Титаник", с таким утверждением выступил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Клейтону Моррису в эфире шоу Redacted.Интервьюер попросил эксперта прокомментировать прецеденты изъятия паспортов у граждан Украины, о чем ранее также писала газета New York Times."Они пытаются выехать с Украины. Чтобы это сделать, нужно предъявить паспорт на границе. Нет паспорта — нет выезда. Украинские законодатели признают, что конец близок. Это похоже на сцену из фильма "Титаник", где пассажиры бегут в одну сторону, а крысы — в противоположную", — заявил Джонсон.Эксперт добавил, что крайне сложная ситуация с призывом на Украине заставляет власти "хватать" психически больных и престарелых людей. "Многим из людей, которых они хватают, примерно столько же, сколько мне: 58-68 лет. Они, мягко говоря, не в полном расцвете сил", — отметил Джонсон.Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. В понедельник правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, предписать военнообязанным регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ требует от всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки.

https://ria.ru/20231229/vsu-1919058300.html

https://ria.ru/20231231/ukraina-1919199783.html

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в мире, украина, сша, владимир зеленский, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины