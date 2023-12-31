Рейтинг@Mail.ru
"Как крысы": в США сделали шокирующее заявление об украинцах - РИА Новости, 31.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:58 31.12.2023
https://ria.ru/20231231/ukraintsy-1919205458.html
"Как крысы": в США сделали шокирующее заявление об украинцах
"Как крысы": в США сделали шокирующее заявление об украинцах - РИА Новости, 31.12.2023
"Как крысы": в США сделали шокирующее заявление об украинцах
Силовики отбирают паспорта у украинских граждан, так как они бегут как крысы из художественного фильма "Титаник", с таким утверждением выступил бывший аналитик... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T03:58
2023-12-31T03:58
в мире
украина
сша
владимир зеленский
центральное разведывательное управление (цру)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828883061_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_7e45140f7b3eaa70c7ec92ddf776ba7b.jpg
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Силовики отбирают паспорта у украинских граждан, так как они бегут как крысы из художественного фильма "Титаник", с таким утверждением выступил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Клейтону Моррису в эфире шоу Redacted.Интервьюер попросил эксперта прокомментировать прецеденты изъятия паспортов у граждан Украины, о чем ранее также писала газета New York Times."Они пытаются выехать с Украины. Чтобы это сделать, нужно предъявить паспорт на границе. Нет паспорта — нет выезда. Украинские законодатели признают, что конец близок. Это похоже на сцену из фильма "Титаник", где пассажиры бегут в одну сторону, а крысы — в противоположную", — заявил Джонсон.Эксперт добавил, что крайне сложная ситуация с призывом на Украине заставляет власти "хватать" психически больных и престарелых людей. "Многим из людей, которых они хватают, примерно столько же, сколько мне: 58-68 лет. Они, мягко говоря, не в полном расцвете сил", — отметил Джонсон.Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. В понедельник правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, предписать военнообязанным регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ требует от всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки.
https://ria.ru/20231229/vsu-1919058300.html
https://ria.ru/20231231/ukraina-1919199783.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828883061_199:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_234cea264eb9464f96ba24004ce3e9bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, владимир зеленский, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Вооруженные силы Украины
"Как крысы": в США сделали шокирующее заявление об украинцах

Бывший аналитик ЦРУ Джонсон: украинцы бегут как крысы из фильма "Титаник"

© AP Photo / Andrew KravchenkoЛюди идут по площади Независимости в Киеве
Люди идут по площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Люди идут по площади Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Силовики отбирают паспорта у украинских граждан, так как они бегут как крысы из художественного фильма "Титаник", с таким утверждением выступил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Клейтону Моррису в эфире шоу Redacted.
Интервьюер попросил эксперта прокомментировать прецеденты изъятия паспортов у граждан Украины, о чем ранее также писала газета New York Times.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
"Все равно". Помощница Залужного сделала ужасающее заявление о ВСУ
29 декабря, 21:08
"Они пытаются выехать с Украины. Чтобы это сделать, нужно предъявить паспорт на границе. Нет паспорта — нет выезда. Украинские законодатели признают, что конец близок. Это похоже на сцену из фильма "Титаник", где пассажиры бегут в одну сторону, а крысы — в противоположную", — заявил Джонсон.
Эксперт добавил, что крайне сложная ситуация с призывом на Украине заставляет власти "хватать" психически больных и престарелых людей. "Многим из людей, которых они хватают, примерно столько же, сколько мне: 58-68 лет. Они, мягко говоря, не в полном расцвете сил", — отметил Джонсон.
Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. В понедельник правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, предписать военнообязанным регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ требует от всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
В США предрекли исчезновение Украины после удара по Белгороду
01:59
 
В миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала