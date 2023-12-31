"Как крысы": в США сделали шокирующее заявление об украинцах
Бывший аналитик ЦРУ Джонсон: украинцы бегут как крысы из фильма "Титаник"
© AP Photo / Andrew KravchenkoЛюди идут по площади Независимости в Киеве
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Люди идут по площади Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Силовики отбирают паспорта у украинских граждан, так как они бегут как крысы из художественного фильма "Титаник", с таким утверждением выступил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Клейтону Моррису в эфире шоу Redacted.
Интервьюер попросил эксперта прокомментировать прецеденты изъятия паспортов у граждан Украины, о чем ранее также писала газета New York Times.
"Они пытаются выехать с Украины. Чтобы это сделать, нужно предъявить паспорт на границе. Нет паспорта — нет выезда. Украинские законодатели признают, что конец близок. Это похоже на сцену из фильма "Титаник", где пассажиры бегут в одну сторону, а крысы — в противоположную", — заявил Джонсон.
Эксперт добавил, что крайне сложная ситуация с призывом на Украине заставляет власти "хватать" психически больных и престарелых людей. "Многим из людей, которых они хватают, примерно столько же, сколько мне: 58-68 лет. Они, мягко говоря, не в полном расцвете сил", — отметил Джонсон.
Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. В понедельник правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, предписать военнообязанным регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ требует от всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки.