https://ria.ru/20231231/ukraina-1919291981.html
В Киевской области прогремели взрывы, пишут СМИ
В Киевской области прогремели взрывы, пишут СМИ - РИА Новости, 31.12.2023
В Киевской области прогремели взрывы, пишут СМИ
Взрывы прогремели в Киевской области, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T21:01
2023-12-31T21:01
2023-12-31T21:31
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киевской области, сообщает украинское издание "Страна.ua"."Сообщают о взрывах в Киевской области", - говорится в публикации в Telegram-канале издания.В Киевской областной администрации в свою очередь заявляют о работе противовоздушной обороны.Ранее в Киевской области была объявлена воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html
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в мире, украина, киевская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киевская область, Вооруженные силы Украины
В Киевской области прогремели взрывы, пишут СМИ
"Страна.ua": в Киевской области прогремели взрывы