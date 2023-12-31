На Украине ввели санкции против главы наркокартеля "Химпром"
СНБО Украины ввел санкции против главы ОПГ "Химпром" Буркина и его подельника
© AP Photo / Efrem LukatskyВид Киева
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид Киева. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. На Украине введены санкции в отношении шести физических лиц, в том числе в отношении главы украинского наркокартеля "Химпром" Егора Буркина, указ о введении санкций опубликован на сайте Владимира Зеленского.
"Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 30 декабря 2023 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в тексте указа.
В числе физлиц, в отношении которых Киевом введены санкции, глава действующей с 2014 года ОПГ "Химпром", которая занимается наркоторговлей, Егор Буркин. В 2016 году, когда им заинтересовались спецслужбы РФ, он уехал на Украину, где получил гражданство. Там он, как утверждается, может использовать документы на имя Егора Левченко. В октябре российские спецслужбы сообщали, что Буркин стоял за попыткой поджога дома украинского блогера Анатолия Шария. Кроме того, новые санкции затронули и подельника Буркина - Андрея Амирханяна.
Санкции введены на пять лет, предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций (полное прекращение), предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, запрет на увеличение размера уставного капитала хозяйственных обществ, на приобретение в собственность земельных участков, запрещение деятельности на территории Украины, принудительное возвращение или принудительное выдворение за пределы страны.