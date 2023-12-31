https://ria.ru/20231231/ukraina-1919241555.html

На Украине ввели санкции против главы наркокартеля "Химпром"

На Украине ввели санкции против главы наркокартеля "Химпром" - РИА Новости, 31.12.2023

На Украине ввели санкции против главы наркокартеля "Химпром"

На Украине введены санкции в отношении шести физических лиц, в том числе в отношении главы украинского наркокартеля "Химпром" Егора Буркина, указ о введении... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T12:47

2023-12-31T12:47

2023-12-31T12:47

украина

совет национальной безопасности и обороны украины

владимир зеленский

анатолий шарий

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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. На Украине введены санкции в отношении шести физических лиц, в том числе в отношении главы украинского наркокартеля "Химпром" Егора Буркина, указ о введении санкций опубликован на сайте Владимира Зеленского. "Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 30 декабря 2023 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в тексте указа. В числе физлиц, в отношении которых Киевом введены санкции, глава действующей с 2014 года ОПГ "Химпром", которая занимается наркоторговлей, Егор Буркин. В 2016 году, когда им заинтересовались спецслужбы РФ, он уехал на Украину, где получил гражданство. Там он, как утверждается, может использовать документы на имя Егора Левченко. В октябре российские спецслужбы сообщали, что Буркин стоял за попыткой поджога дома украинского блогера Анатолия Шария. Кроме того, новые санкции затронули и подельника Буркина - Андрея Амирханяна. Санкции введены на пять лет, предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций (полное прекращение), предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, запрет на увеличение размера уставного капитала хозяйственных обществ, на приобретение в собственность земельных участков, запрещение деятельности на территории Украины, принудительное возвращение или принудительное выдворение за пределы страны.

https://ria.ru/20231230/khortitsa-1919126794.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, совет национальной безопасности и обороны украины, владимир зеленский, анатолий шарий